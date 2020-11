RB Salzburg gegen Bayern München: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag empfängt in der Gruppe A FC Salzburg den Titelverteidiger in der Champions League, den FC Bayern München. Wir zeigen euch, wie Ihr das Spiel heute live verfolgen könnt.

FC Salzburg gegen Bayern München heute live: Erster gegen Letzter in der Gruppe A

Für die Salzburger ist das letzte Spiel in der Hinrunde der Champions League Gruppenphase bereits ein Wegweisendes. Aktuell stehen die Salzburger auf dem letzten Rang in der Gruppe A mit einem Zähler, punktgleich mit Lokomotiv Moskau. Wenn die Österreicher noch weiterkommen wollen, ist ein Sieg eigentlich Pflicht.

Doch der Gegner heißt FC Bayern München, die in der diesjährigen Saison immer als Sieger vom Rasen in der Königsklasse gingen. Die Serie der Bayern in der Champions League ist unglaublich, die Münchner haben seit März 2019 nicht mehr im internationalen Geschäft verloren und sind der klare Favorit im Duell mit den Roten Bullen.

Die Mannschaft von Hansi Flick konnte sich bei der Generalprobe in der Liga über einen hart erarbeiteten 2:1 Sieg in Köln freuen, bei der Shootingstar Robert Lewandowski aber fehlte. Der Pole wurde geschont, um gegen die Österreicher, die auf internationalem Parkett unter dem Namen FC Salzburg firmieren, wieder voll angreifen zu können.

FC Salzburg gegen Bayern München heute live: Alle Infos zur Partie

Datum: 3.11.2020

3.11.2020 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Arena Salzburg

FC Salzburg gegen Bayern München heute live im TV und Livestream

Die Partie mit deutscher Beteiligung wird nur beim Pay-TV Sender Sky zu sehen sein. Der Pay-TV Sender aus München hat sich in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte für je eine Partie pro Champions League Spieltag gesichert, häufig ist das das Spiel, in welchem ein deutsches Team aufläuft. Auf Sky Sport 2 HD wird live aus Salzburg berichtet.

Alle Sky-Kunden, die die Partie unterwegs genießen möchten, können auf Sky-Go zurückgreifen. Der Kommentator der Partie lautet Wolff Fuss.

Die Highlights des Aufeinandertreffens in Gruppe A sind kurz nach Abpfiff bei DAZN zu sehen.

FC Salzburg gegen Bayern München heute im Liveticker

Alle Bayern- oder Salzburgfans können bei SPOX, das Spiel im Liveticker verfolgen und sich in der Kommentarsektion mit anderen Usern über das Geschehen auf dem Platz austauschen. Beim Liveticker verpasst Ihr keine Szene des Spiels und könnt dem Spielbetrieb minütlich folgen.

Hier gehts zum Liveticker zwischen FC Salzburg und Bayern München.

Champions League: Der Stand in Gruppe A

Mit sechs Punkten nach zwei Spielen sind die Münchner auf bestem Kurs ins Achtelfinale. Nun warten zwei Aufeinandertreffen mit den Salzburgern.

Platz Verein Spielew Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 2 6:1 +5 6 2 Atletico Madrid 2 3:6 -3 3 3 Red Bull Salzburg 2 4:5 -1 1 4 Lokomotive Moskau 2 3:4 -1 1

Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Aus deutscher Sicht ist außerdem Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Die Fohlen sind nach dem Last-Minute-Schock gegen Real Madrid bereits um 18.55 Uhr in Donezk gefordert.