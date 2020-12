In der Gruppe D der UEFA Champions League geht es heute so richtig zur Sache. Der Gruppenerste Liverpool empfängt Ajax Amsterdam, wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

FC Liverpool - Ajax Amsterdam heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen der Reds und der Mannschaft aus der niederländischen Hauptstadt wird heute live und exklusiv bei DAZN.

FC Liverpool - Ajax Amsterdam heute live: Uhrzeit, Stadion und Datum

Datum: 01.12.2020

01.12.2020 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Anfield Road (keine Zuschauer zugelassen)

FC Liverpool - Ajax Amsterdam heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Liverpool: Alisson - Robertson, Matip, Fabinho, Milner - Wijnaldum, Thiago, Jones - Mane, Diogo Jota, Roberto Firmino - Trainer: Klopp

Voraussichtliche Aufstellung Ajax: Gollini - Romero, Palombo, Toloi - Gosens, de Roon, Freuler, Hateboer, Gomez - Zapata, Ilicic - Trainer: Gasperini

FC Liverpool - Ajax Amsterdam heute im LIVETICKER

Alle Reds oder Ajax Fans, die das vorletzte Spiel der Gruppe D nicht im Stream oder zuhause verfolgen können, sind beim SPOX Livestream richtig. Hier könnt Ihr mit anderen Usern über das Geschehen an der Anfield Road diskutieren.

FC Liverpool - Ajax Amsterdam heute live: Die Vorschau

Seit acht Spielen sind die Legionäre von Jürgen Klopp nun ungeschlagen. In der Premier-League-Tabelle ist man den Spurs aus London dicht auf den Fersen, das Team von Jose Mourinho ist nur dank einer besseren Tordifferenz vor der Mannschaft aus der englischen Arbeiterstadt.

Im Topspiel gegen Leicester City zeigten die Reds wieder einmal ihre herausragenden Qualitäten. Stark ersatzgeschwächt trat die Elf von Jürgen Klopp im Spitzenspiel gegen Leicester an. Am Ende stand ein klarer 3:0-Sieg auf der Anzeigetafel. Ein Eigentor sowie die Treffer von Diogo Jota und Roberto Firmino sorgten am Ende für den klaren Sieg.

Klopp kommentierte das dennoch kräftezehrende Spiel so: "Man kann nicht jede Woche auf zehn oder elf Position rotieren, das ist unmöglich."

Auf Seiten der Godenzonen will Ajax im Fernduell mit Atalanta Bergamo die Qualifikation für das Achtelfinale eintüten. Wettbewerbsübergreifend sind die Niederländer seit nun acht Spielen ungeschlagen und auch die Torausbeute lässt sich sehen. Die Akteure vom niederländischen Rekordmeister erzielten insgesamt 38 Tore, wobei jene Torausbeute vor allem dem Kantersieg über Venlo (13:0) zu verdanken ist.

Champions League: Gruppe D mit Liverpool und Ajax