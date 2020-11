Dynamo Kiew - FC Barcelona: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppenphase der UEFA Champions League geht es in die heiße Phase. Am 4. Spieltag empfängt Dynamo Kiew den FC Barcelona. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Dynamo Kiew - FC Barcelona heute live im TV und Livestream

Das Spiel des FC Barcelona bei Dynamo Kiew wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Doch die Begegnung wird live auf DAZN übertragen. Max Siebald und Experte Sebastian Kneißl begleiten die Partie, sie melden sich kurz vor Anpfiff um 21 Uhr.

Dynamo Kiew - FC Barcelona heute live: Ort, Datum, Anpfiff, Übertragung

Champions League, 4. Spieltag: Spiele am Dienstag

Dynamo Kiew - FC Barcelona heute im Liveticker

Falls Ihr keinen Zugriff auf DAZN habt, bieten wir Euch einen ausführlichen Liveticker bei uns auf der Seite an.

Dynamo Kiew - FC Barcelona: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der FC Barcelona wird in Kiew Lionel Messi und Frenkie de Jong schonen. "Wir haben uns entschieden, Leo und de Jong nicht mitzunehmen, weil wir in der Champions League gut dastehen und sie eine Pause brauchen", bestätigte Trainer Ronald Koeman am Montag.

Außerdem fallen Gerard Pique und Sergi Roberto aus. Beide hatten sich bei der 0:1-Niederlage gegen Atletico Madrid am vergangenen Wochenende verletzt.

FC Barcelona: Ter Stegen - Dest, Mengueza, Lenglet, Alba - Pjanic, Alena - Trincao, Coutinho, Fati - Griezmann

Ter Stegen - Dest, Mengueza, Lenglet, Alba - Pjanic, Alena - Trincao, Coutinho, Fati - Griezmann Dynamo Kiew: Neshcheret - Kedziora, Zabarnyl, Popov, Shabanov - Andriyevskyi, Shepelev, Tsygankov, de Pena, Verbic - Rodrigues

Champions League: Gruppe G mit Dynamo Kiew und dem FC Barcelona