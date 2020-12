Champions League: Istanbul Basaksehir gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Pflichtaufgabe! Um sich die Chancen auf das Achtelfinale zu wahren, braucht RB Leipzig bei Istanbul Basaksehir heute einen Sieg. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Istanbul Basaksehir vs. RB Leipzig heute live: Ort und Anpfiff

RB Leipzig gastiert zum 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase am heutigen Mittwoch (2. Dezember) bei Istanbul Basaksehir um 18.55 Uhr. Es handelt sich also um eines der beiden frühen Spiele.

Austragungsort ist das Fatih Terim Stadion im Stadtteil Basaksehir der türkischen Metropole Istanbul. Zuschauer sind angesichts der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Istanbul Basaksehir - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Champions League: Basaksehir gegen RB Leipzig heute im Liveticker

RB Leipzig zu Gast in Istanbul: Die möglichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams starten:

Istanbul Basaksehir : Günok - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Tekdemir - Visca, Irfan Can, Chadli - D. Ba, Gulbrandsen

: Günok - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Tekdemir - Visca, Irfan Can, Chadli - D. Ba, Gulbrandsen RB Leipzig: Gulacsi - Konaté, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen

Champions League: Die Tabelle der Gruppe H

Leipzig muss auf alle Fälle gewinnen, um noch Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale zu haben. Durch die Niederlage am vergangenen Spieltag bei Paris Saint-Germain ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf Rang drei zurückgefallen.

Englands Rekordmeister Manchester United, gegen den die Roten Bullen in der kommenden Woche spielen, könnte sich hingegen mit einem Sieg über PSG sicher als Gruppenerster qualifizieren.