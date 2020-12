Heute Abend steigt die zweite Hälfte der Spiele am 5. Spieltag der Gruppenphase der Champions League. Welche der Spiele bei Sky zu sehen sind, verrät Euch dieser Artikel.

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live

Auch am heutigen Tag zeigt Sky wieder eines der sieben Spiele live und exklusiv in voller Länge. Nachdem der Pay-TV-Sender gestern die Partie der Bayern bei Atletico Madrid übertragen hat, ist bei Sky heute das Spiel von Borussia Dortmund zu sehen.

Der BVB trifft um 21 Uhr auf den italienischen Vertreter Lazio Rom. Kommentiert wird diese Begegnung von Kai Dittman.

Alle anderen Spiele des heutigen Abends gibt es ausschließlich bei DAZN zu sehen. Sky bietet allerdings eine Konferenz der Spiele an.

Außerdem können Abonnenten sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz im Livestream via SkyGo oder Sky-Ticket abrufen.

Champions League: Der Überblick über die Spiele, die Sky überträgt

Uhrzeit Team 1 Team 2 Stadion Gruppe 21.00 Uhr Borussia Dortmund Lazio Rom Signal Iduna Park F

Champions League: Alle restlichen Spiele live bei DAZN

Champions League: Die heutigen Spiele im Liveticker

Falls Ihr die heutigen Champions-League-Partien nicht live sehen könnt oder live sehen wollt, bietet unser Liveticker womöglich eine willkommene Alternative. Dort verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung und werdet stets über alle Highlights informiert.

Unsere ausführliche Liveticker-Übersicht findet Ihr hier, zu unserem Konferenz-Liveticker geht es hier entlang, zum Liveticker von Borussia Dortmund gegen Lazio Rom gelangt Ihr hier.

