Champions League: Darum zeigt Sky Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand heute nicht live im TV und Livestream

Gladbach kann heute mit einem Sieg über Inter Mailand den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen. Doch warum wird das Spiel heute nicht von Pay-TV-Sender Sky übertragen? Die Antwort liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Darum zeigt Sky Gladbach - Inter Mailand heute nicht live

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt lediglich eine Partie pro Spieltag in der Gruppenphase der Champions League. Die restlichen Begegnungen werden ausschließlich von DAZN, darunter auch Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand, in voller Länge übertragen. Sky bietet hingegen eine große Konferenz an.

Der Bezahlsender aus Unterföhring überträgt dafür die Partie des FC Bayern München bei Atletico Madrid. Zu diesem Spiel liefert DAZN zwar keine Live-Bilder, hat aber wie gewohnt 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights im Programm.

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute

Anpfiff Heim Gast 18.55 Uhr Schachtjor Donezk Real Madrid 18.55 Uhr Lokomotive Moskau RB Salzburg 21.00 Uhr Borussia Mönchengladbach Inter Mailand 21.00 Uhr FC Porto Manchester City 21.00 Uhr FC Liverpool Ajax Amsterdam 21.00 Uhr Olympique Marseille Olympiakos Pyräus 21.00 Uhr Atalanta Bergamo FC Midtjylland

Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand: Die Eckdaten

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand wird am heutigen Dienstag (1. Dezember) um 21 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im Gladbacher Borussia-Park vor leeren Rängen.

Gladbach gegen Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams von Beginn an spielen:

BMG: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram - Embolo

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram - Embolo Inter: S. Handanovic - d'Ambrosio, de Vrij, Bastoni - Gagliardini - Hakimi, Barella, Sensi, Young - R. Lukaku, L. Martinez

Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand heute im Liveticker

Darüber hinaus könnt Ihr auf unseren Liveticker zurückgreifen, solltet Ihr unterwegs sein. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker für Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand!

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B

Mit einem Sieg kann Gladbach bereits den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen. Die Fohlen sind in der Hammergruppe mit Real Madrid und Inter Mailand noch ungeschlagen.