Champions League: BVB gegen Club Brügge heute im Liveticker

Am 4. Spieltag der Champions League empfängt Borussia Dortmund heute Club Brügge. Mit einem Sieg verteidigt der BVB die Tabellenführung in der Gruppe F und könnte einen großen Sprungt Richtung Achtelfinale machen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB gegen FC Brügge im Liveticker: Vor Beginn

Etwas Kurioses zum Anfang: Brügge hat eigentlich einen echten Champions-League-Torjäger in seinen Reihen, der sogar schon den Ruf als Real-Madrid-Schreck hat. Die Rede ist von Emmanuel Dennis, der vergangene CL-Saison einen Doppelpack gegen die Königlichen schnürte, und somit einen sensationellen Punktgewinn der Belgier im Estadio Santiago Bernabeu herbeiführte. Gegen den BVB wird Dennis jedoch nicht mit dabei sein. Angeblich soll er vor der Abfahrt des Mannschaftsbusses dermaßen verärgert darüber gewesen sein, dass er nicht auf seinem Stammplatz sitzen durfte, sodass er den Bus wutentbrannt wieder verließ. Das berichtete die belgische Het Laatste Nieuws. Brügge-Trainer Clement wollte die Ereignisse zwar nicht bestätigen, sagte aber, dass Dennis nicht mit nach Dortmund gereist sei. Wahnsinn!

Folgt auf Youssoufa Moukokos Bundesligadebüt am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC (5:2) nur wenige Tage später sein Champions-League-Debüt? Im Kader steht der 16 Jahre junge Ausnahmestürmer immerhin. Ob er spielen wird? Favre würde sagen: "Isch weiß nischt, wir werden sehen." Also lassen wir uns überraschen.

Hallo und herzlich willkommen zum Duell zwischen Broussia Dortmund und dem FC Brügge am 4. Spieltag der Champions League. Mit einem Sieg kann der BVB die Tabellenführung in der Gruppe F verteidigen und gleichzeitig einen großen Sprung Richtung Achtelfinale machen. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr, gespielt wird im Dortmunder Westfalenstadion.

Champions League - BVB gegen Club Brügge: Voraussichtliche Aufstellung

Borussia Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reyna, T. Hazard - Haaland

BVB gegen Brügge: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Übertragung der Champions-League-Spiele teilen sich auch in dieser Saison die bezahlpflichtigen Anbieter Sky und DAZN. Während der Pay-TV-Sender alle Spiele in der klassischen Konferenz zeigt und das Vorrecht auf ein exklusives Einzelspiel pro Spieltag besitzt, zeigt der Streamingdienst DAZN an jedem Champions-League-Spieltag alle restlichen Spiele in der Einzeloption live und exklusiv.

Weil Sky sich dazu entschieden hat, an diesem Dienstag das Kracherspiel zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain zu übertragen, zeigt DAZN das Heimspiel des BVB gegen Brügge live und exklusiv in voller Länge auf seiner Plattform. Ausschnitte des Dortmunder Spiels werden nur in Form der Konferenz bei Sky zu sehen sein. Eine Übertragung im Free-TV findet nicht statt.

Ein Abonnement bei DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Ein Jahresabo kostet 119,99 Euro, ist zwar nicht monatlich kündbar, würde euch aber insgesamt rund 24 Euro sparen. Hier könnt Ihr Euch Euren Gratismonat bei DAZN sichern.

