Borussia Mönchengladbach gegen Schachtjor Donezk heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem überragenden 6:0-Sieg im Hinspiel will Borussia Mönchengladbach am heutigen Mittwoch auch im eigenen Stadion gegen Schachtjor Donezk drei Punkte holen. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr das Champions-League-Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Borussia Mönchengladbach vs. Donezk heute live: Anpfiff und Ort

Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Schachtjor Donezk steigt am heutigen Mittwoch (25. November) bereits um 18.55 Uhr. Es handelt sich also um eines der zwei frühen Spiele.

Austragungsort ist der Borussia-Park, welcher im Nordpark von Gladbach liegt. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie bis mindestens Ende November nicht zugelassen.

Gladbach - Schachtjor Donezk heute live im TV und Livestream

Das Champions-League-Spiel am 4. Spieltag zwischen Borussia Mönchengladbach und Schachtjor Donezk könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die exklusiven Rechte an der Live-Berichterstattung der Partie und zeigt das Spiel live in voller Länge.

Der Streamingdienst teilt sich auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Königsklasse mit Sky und hat pro Spieltag 14 Spiele im Programm. Bei Sky könnt Ihr Gladbachs Heimspiel nur in einer Konferenz verfolgen.

Neben der Champions League bietet DAZN noch jede Menge weiteren europäischen Spitzensport an, darunter die gesamte Europa League, 40 Spiele der Bundesliga, die Ligue 1, Serie A und LaLiga.

Borussia Mönchengladbach gegen Donezk heute im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte oder die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Schachtjor Donezk nicht live sehen kann, ist bei SPOX goldrichtig. In unserem Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Szene. Hier entlang.

Gladbach - Schachtjor Donezk: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Fohlen müssen auf Bensebaini, der positiv auf Covid-19 getestet wurde, und Hofmann (Muskelbündelriss im Oberschenkel) verzichten.

So könnten die beiden Teams spielen:

BMG : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram - Embolo

: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram - Embolo Donezk: Pyatov - Dodo, Kryvtsov, Matviienko, Cipriano - Stepanenko, Alan Patrick - Tete, Marcos Antonio, Solomon - Junior Moraes

© imago images / Vitalii Kliuiev

Champions League: Gruppe B mit Gladbach und Donezk

Gladbach ist in der Hammer-Gruppe mit Real Madrid und Inter Mailand noch ungeschlagen. Gegen die beiden vermeintlichen Favoriten auf das Achtelfinale schlitterte das Team von Trainer Marco Rose zweimal knapp an einem Sieg vorbei.

Der erste Dreier konnte erst im Hinspiel bei Donezk eingefahren werden - mit einem überragenden 6:0-Kantersieg. Ein erneuter Erfolg gegen die Ukrainer würde das Tor Richtung Achtelfinale weit öffnen.