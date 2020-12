Am heutigen Dienstag steht der vorletzte Spieltag in der Gruppe B der Champions League zwischen Gladbach und Inter Mailand. Wir zeigen euch, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand heute live im TV und Livestream

Das Spiel in der Gruppe B zwischen den Fohlen und den Mailändern könnt Ihr heute live und exklusiv bei DAZN sehen. Los geht es mit der Übertragung um 20.30 Uhr mit Vorberichten und Interviews. Mit von der Partie sind wie immer ein DAZN-Kommentator, sowie ein Experte, die beide gemeinsam das Topspiel begleiten werden.

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand heute live: Ort, Datum, Anpfiff

Datum: 01.12.2020

01.12.2020 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Borussia Park, Mönchengladbach (keine Zuschauer zugelassen)

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Gladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram - Embolo

Voraussichtliche Aufstellung von Inter:

S. Handanovic - d'Ambrosio, de Vrij, Bastoni - Gagliardini - Hakimi, Barella, Sensi, Young - R. Lukaku, L. Martinez



Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand heute im LIVETICKER

Falls Ihr am heutigen ersten Dezember das Spiel nicht an einem Bildschirm verfolgen könnt, weil die Bar Eurer Wahl geschlossen hat oder Ihr unterwegs seid, könnt Ihr das Geschehen vom Niederrhein bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand heute live: Vorschau

In Anbetracht der vermeintlichen Todesgruppe B hätten wohlmöglich nur Optimisten den Gladbachern eine Chance auf das Achtelfinale zugetraut. Nach vier von sechs Spielen sieht es erstaunlich rosig für die Fohlenelf aus.

Bislang konnte noch kein Schwergewicht die Elf von Marco Rose in die Knie zwingen. Nach zwei Unentschieden gegen Real Madrid und Inter Mailand, in denen man jeweils eine Führung verspielte, gewann die Truppe vom Niederrhein vergangene Woche mit 4:0 gegen Schachtjor Donezk und kletterte in der Tabelle der Gruppe B damit sogar an die Spitze.

Die Gladbacher konnten ihren Aufwärtstrend auch in der Liga fortsetzen. Zuhause gegen den kriselnden Schalke 04 gab es einen deutlichen 4:1 Erfolg, obwohl die Gelsenkirchener in den ersten 30 Minuten das Spiel in der Hand hatten.

Bei Inter läuft es in dieser Saison mittelmäßig. Von den bisher elf Pflichtspielen konnten die Nerazzurri nur vier gewinnen (fünf Remis, zwei Niederlagen). In der Königsklasse wartet man weiterhin auf den ersten Dreier, gegen die Königlichen musste man vergangene Woche eine bittere 0:2 Heimniederlage einstecken.

Champions League Gruppe B: Der Stand vor dem Spiel