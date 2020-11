Champions League: Atalanta Bergamo gegen FC Liverpool heute live

In der Gruppe D der UEFA Champions League, geht es heute zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Liverpool zur Sache. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Atalanta Bergamo gegen FC Liverpool: Spitzenspiel in Gruppe D

Zum Ende der Hinrunde in der Gruppe D treffen müssen die Reds in Norditalien antreten. Bei diesem Spiel geht es um den Spitzenplatz in der Gruppe D. Das Team von Jürgen Klopp führt mit einer perfekten Ausbeute aus zwei Spielen mit sechs Punkten, dicht gefolgt vom Team um Robin Gosens, das auf vier Zähler kommt.

Das Team aus der Serie A ist extrem torhungrig, in der Rückschau auf die letzten zehn Spiele in dem Wettbewerb schossen die Lombarden 23 Tore. Besonders wichtig für die Schwarz-Blauen sind die Angreifer Zapata und Muriel, die in der vergangenen Saison die wichtigsten Goalgetter darstellten.

Die Reds aus der Arbeiterstadt in Westengland haben in dieser Saison sichtlich Probleme in der Defensive, nicht nur weil Abwehrboss Virgil van Dijk nun lange fehlen wird. Lediglich in vier der elf bisherigen Pflichtspiele konnte Liverpool die Null halten, nun kehrte immerhin Stammtorhüter Alisson Becker im vergangenen Spiel in der Königsklasse gegen den FC Midtjylland zurück, was mit 2:0 an die Truppe von Klopp ging.

Atalanta Bergamo gegen FC Liverpool heute live: Alle Informationen zur Partie

Datum: 3.11.2010

3.11.2010 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Gewiss Stadion (keine Zuschauer zugelassen)

Gewiss Stadion (keine Zuschauer zugelassen) Übertragung: nur bei DAZN

Bergamo gegen Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Atalanta: Sportiello - Dimsiti - Romero - Toloi - de Roon - Freuler - Gosens - Hateboer - Gomez - Muriel - Zapata

Sportiello - Dimsiti - Romero - Toloi - de Roon - Freuler - Gosens - Hateboer - Gomez - Muriel - Zapata Liverpool: Alisson - Robertson, Fabinho, Gomez, Alexander-Arnold - Milner, Henderson, Wijnaldum - Mane, Firmino, Salah

Atalanta Bergamo gegen FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Den Kampf um den Hinrunden Sieg in der Gruppe D könnt Ihr nur beim Streaminganbieter DAZN sehen, die Übertragung startet circa zehn Minuten vor Beginn.

Die passende Begleitung für das Spiel in der Lombardei liefern Lukas Schönmüller und Ex-1860-Stürmer Benny Lauth. Wenn Ihr es nicht rechtzeitig zum Spiel schafft, könnt Ihr auch ganz in Ruhe die Highlights schon kurz nach Abpiff genießen.

Champions League: Der Stand in Gruppe D

Im Parallelspiel der Gruppe D treffen Ajax und Midtjylland aufeinander. Beide Teams warten noch auf den ersten Sieg im diesjährigen Wettbewerb.