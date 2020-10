Champions League: RB Salzburg gegen Lok Moskau heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Salzburg will in dieser Champions-League-Saison auch ohne Erling Haaland mitmischen und trifft zum Auftakt in Gruppe A auf Lok Moskau. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

RB Salzburg gegen Lok Moskau: Termin, Anpfiff, Ort und Schiedsrichter

RB Salzburg empfängt Lok Moskau zum 1. Spieltag in Gruppe A der Champions League. Die Partie startet am heutigen Mittwoch (21. Oktober) um 18.55 Uhr in der Red-Bull Arena in Wals-Siezenheim.

Salzburg darf nach aktuellem Wissenstand 3.000 Zuschauer willkommen heißen, der Klub ist der Beschränkung der Regierung auf 1.500 Zuschauer bei Großveranstaltungen ab Freitag um zwei Tage entgangen.

Folgende Schiedsrichter-Crew aus der Niederlande wird das heutige Duell begleiten:

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük

Assistent: Joost van Zuilen

Assistent: Johan Balder

Vierter Offizieller: Bas Nijhuis

Video-Assistent: Pol van Boekel



Champions League: Salzburg gegen Moskau heute live im TV und Livestream

Salzburg gegen Moskau ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN übertragt das Spiel live und exklusiv in voller Länge mit Kommentator Christian Brugger und Experte Helge Payer.

Champions League: Salzburg gegen Moskau heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr alle CL-Spiele natürlich wie gehabt im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier zum Liveticker zu Salzburg gegen Moskau.

© imago images / GEPA pictures

Champions League: Die heutigen Begegnungen

Acht Partien wurden bereits gestern ausgetragen, heute folgt die zweite Hälfte der Duelle am 1. Spieltag der Champions League. Der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach haben beide einen europäischen Topklub als ersten Härtetest vor sich.