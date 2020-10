Nach dem 4:0-Auftakterfolg über Atletico Madrid (die Highlights im Video) steht für den FC Bayern das 2. Spiel in der Champions-League-Gruppenphase an. Hier könnt Ihr das Duell gegen Lokomotive Moskau im Liveticker verfolgen.

Ihr wollt den Auftritt des FC Bayern bei Lokomotive Moskau heute live sehen? Dann sichert Euch den DAZN-Gratismonat.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Lokomotive Moskau - FC Bayern München: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn

Beim FC Bayern ist Serge Gnabry wieder dabei. Der Offensivspieler wurde nach seinem positiven Corona-Test negativ getestet, weswegen er die Quarantäne verlassen durfte.

Vor Beginn

Das Duell am 2. Spieltag der Champions League ist eines von zwei frühen Spielen am heutigen Dienstag. Der Ball rollt deshalb schon ab 18.55 Uhr in der russischen Hauptstadt.

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Lokomotive Moskau gegen den FC Bayern.

FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung im Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau © imago images / Sven Simon 1/14 Nach einer überzeugenden Leistung beim 4:0 Auftaktsieg gegen Atletico Madrid geht es heute Abend (ab 18.55 Uhr live auf DAZN) für den FC Bayern am 2. Spieltag der Königsklasse nach Russland zu Lokomotive Moskau. © imago images / FC Bayern München 2/14 Aus personeller Sicht hat FCB-Trainer Hansi Flick die Qual der Wahl: Bis auf Alphonso Davies (Bänderriss) steht der komplette Kader bereit, Corentin Tolisso ist nach seiner Sperre in der Bundesliga wieder eine Option. © imago images / Sven Simon 3/14 Und es gibt weitere Kandidaten für einen Platz in der Startelf: Süle und Pavard wurden gegen Frankfurt geschont, für Sane reichte es nur für einen Joker-Einsatz, für Gnabry endet die Quarantäne. So könnte der FCB in Moskau auflaufen. © imago images / Poolfoto 4/14 Tor - MANUEL NEUER © imago images / Thomas Frey 5/14 Abwehr - BENJAMIN PAVARD © imago images / Poolfoto 6/14 NIKLAS SÜLE © imago images / Lackovic 7/14 DAVID ALABA © imago images / Sven Simon 8/14 LUCAS HERNANDEZ © imago images / Poolfoto 9/14 Mittelfeld - JOSHUA KIMMICH © imago images / Poolfoto 10/14 CORENTIN TOLISSO © imago images / Poolfoto 11/14 KINGSLEY COMAN © imago images / Poolfoto 12/14 THOMAS MÜLLER © imago images / Poolfoto 13/14 LEROY SANE © imago images / Poolfoto 14/14 Angriff - ROBERT LEWANDOWSKI

Champions League: Lokomotive Moskau - FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Das Spiel des FC Bayern bei Lokomotive Moskau läuft heute Abend nur im Livestream bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt die Partie ab 18.40 Uhr.

Dann begrüßen Euch Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sandro Wagner. Ab 18.55 Uhr beginnt das Spiel.

Lokomotive Moskau - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Lokomotive Moskau: Guilherme - Ignatiev, Murilo, Corluka, Rybus - Krychowiak, Kulikov - Zhemaletdinov, Miranchuk - Smolov - Eder

Guilherme - Ignatiev, Murilo, Corluka, Rybus - Krychowiak, Kulikov - Zhemaletdinov, Miranchuk - Smolov - Eder FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Coman, Müller, Sane - Lewandowski

FC Bayern: Spielplan und nächste Gegner