Champions League: Ferencvaros Budapest gegen Dynamo Kiew heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der ungarische Meister Ferencvaros Budapest trifft am 2. Spieltag der Champions League auf Dynamo Kiew, den ukrainischen Vizemeister. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ferencvaros Budapest gegen Dynamo Kiew: Termin, Austragungsort, Schiedsrichter

Ferencvaros Budapest empfängt Dynamo Kiew am heutigen Mittwoch (28. Oktober) um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit in der Groupama-Arena in Budapest. Folgende Schiedsrichter-Crew ist heute Abend für das Champions-League-Duell zuständig:

Schiedsrichter: Ivan Kurzliak (Slowakei)

Assistent: Tomas Somolani (Slowakei)

Assistent: Cyril Gringore (Frankreich)

Vierter Offizieller: Boris Marhefka (Slowakei)

Video-Assistent: Christian Dingert (Deutschland)

© imago images / Aleksandar Djorovic

Champions League: Der Stand in der Gruppe F

Dynamo Kiew und Ferencvaros wären in den meisten Gruppen der Champions League die klarer Außenseiter auf einen der ersten beiden Plätze, in der Gruppe F wird es aber besonders schwierig für die beiden Klubs, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Der FC Barcelona und Juventus Turin zählen seit vielen Jahren zu den absoluten Topklubs Europas und sind regelmäßig noch in den späten Runden des Wettbewerbs aktiv.

Platz Team Tore Gegentore Differenz Punkte 1 FC Barcelona 4 0 4 3 2 Juventus 2 0 2 3 3 Dynamo Kiew 0 2 -2 0 4 Ferencvaros 0 4 -4 0

Champions League: Ferencvaros gegen Dynamo heute live im TV und Livestream

Ferencvaros gegen Dynamo ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt während der Gruppenphase jeweils sieben der acht Spiele an einem Tag live und exklusiv in voller Länge. Jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung läuft nur auf Sky. DAZN zeigt außerdem alle Highlights der Champions League bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Kommentator Tino Polster erwartet euch pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr zu Ferencvaros - Dynamo.

Champions League: Diese Spiele laufen heute live auf DAZN

Auf DAZN erwarten Euch heute zwei absolute Knaller mit Juve-Barca und Manchester United gegen RB Leipzig.

Anpfiff Spiel Moderator Kommentator Experte 18.55 Uhr Basaksehir-PSG - Stefan Galler Alexis Menuge 18.55 Uhr FK Krasnodar- FC Chelsea - Oliver Forster - 21.00 Uhr Juventus Turin - FC Barcelona Lukas Schönmüller Jan Platte Ralph Gunesch 21.00 Uhr Manchester United - RB Leipzig (mit Option Fan-Atmosphäre) Daniel Herzog Uli Hebel Sebastian Kneißl 21.00 Uhr Ferencvaros - Dynamo Kiew - Tino Polster - 21.00 Uhr FC Sevilla - Rennes - Flo Hauser - 21.00 Uhr FC Brügge - Lazio Rom - Andreas Renner -

Champions League: Ferencvaros gegen Dynamo heute im Liveticker

Ihr könnt alle CL-Spiele natürlich nach wie vor mit den SPOX-Livetickern verfolgen.

Hier entlang zum Liveticker zu Ferencvaros - Dynamo