Champions League: FC Sevilla gegen Stade Rennes heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Sevilla will nach seinem Finalsieg in der Europa League nun auch in der Champions League angreifen und braucht dafür einen Sieg gegen Stade Rennes. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Sevilla gegen Stade Rennes: Termin, Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

Termin: Mittwoch, 28. Oktober

Anpfiff: 21 Uhr

Stadion: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla

Folgende UEFA-Offizielle werden das Duell zwischen Sevilla und Rennes heute Abend leiten:

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Assistent: Bahattin Duran (Türkei)

Assistent: Tarik Ongun (Türkei)

Vierter Offizieller: Halil Umut Meler (Türkei)

Video-Assistent: Szymon Marciniak (Polen)

Champions League: Der Stand in der Gruppe E

Der FC Sevilla und der FC Chelsea haben sich am 1. Spieltag der Champions League mit einem torlosen Unentschieden getrennt, auch FK Krasnodar und Stade Rennes haben die Punkte geteilt.

Verein Spiele Tore Differenz Punkte FK Krasnodar 1 1:1 0 1 Stade Rennes 1 1:1 0 1 FC Sevilla 1 0:0 0 1 FC Chelsea 1 0:0 0 1

Champions League: Sevilla gegen Rennes heute live im TV und Livestream

Sevilla gegen Rennes ist heute Abend nicht live im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt das Spiel ab 21 Uhr mit Kommentator Flo Hauser. Der Streamingdienst zeigt fast alle Spiele der Champions League in der Gruppenphase live und exklusiv in voller Länge, nur zwei Spiele mit deutscher Beteiligung pro Spieltag laufen stattdessen bei Sky. DAZN zeigt außerdem alle Highlights der Königsklasse bereits kurz nach Spielende.

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

Zum heutigen Topspiel mit deutscher Beteiligung zwischen Manchester United und RB Leipzig habt Ihr die Möglichkeit, die Partie mit eingespielter Fan-Atmosphäre zu verfolgen - oder eben ohne.

Spiel Moderator Kommentator Experte Basaksehir-PSG - Stefan Galler Alexis Menuge FK Krasnodar- FC Chelsea - Oliver Forster - Juventus Turin - FC Barcelona Lukas Schönmüller Jan Platte Ralph Gunesch Manchester United - RB Leipzig (mit Option Fan-Atmosphäre) Daniel Herzog Uli Hebel Sebastian Kneißl Ferencvaros - Dynamo Kiew - Tino Polster - FC Sevilla - Rennes - Flo Hauser - FC Brügge - Lazio Rom - Andreas Renner -

Champions League: Sevilla gegen Rennes heute im Liveticker

