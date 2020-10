FC Porto gegen Olympiakos Piräus: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der zweite Spieltag der UEFA Champions League steht an. In Gruppe C treffen der FC Porto und Olympiakos Piräus aufeinander. Was Ihr zum Spiel wissen müsst und wo Ihr es live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FC Porto - Olympiakos Piräus: Spielbeginn und Austragungsort, Schiedsrichter

Gespielt wird heute Abend ab 21 Uhr Estadio do Dragao in Porto. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Begegnung leiten:

Schiedsrichter : Daniel Siebert

: Daniel Siebert Assistenten : Jan Seidel, Rafael Foltyn

: Jan Seidel, Rafael Foltyn Vierter Offizieller : Marco Fritz

: Marco Fritz VAR: Bastian Dankert

Porto gegen Olympiakos Piräus heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel live und in voller Länge schauen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst teilt sich mit dem Pay-TV-Anbieter Sky Sport in Deutschland die Übertragungsrechte für die Königsklasse und übernimmt die Partie des FC Porto gegen Olympiakos Piräus.

Auf dem Sender Sky Sport 1 HD gibt es die Partie lediglich in der Konferenz. Um auf einen Livestream zugreifen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

Neben der Champions League zeigt DAZN zahlreiche weitere Highlights aus der Welt des Fußballs, beispielsweise die Europa League, die La Liga, die Serie A und die Ligue 1. Auch andere Sportarten kommen beim "Netflix des Sports" nicht zu kurz: Unter anderem könnt Ihr dort die NBA, die NFL, die NHL, Tennis, Golf, WWE, Darts und vieles mehr sehen.

DAZN kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr - je nachdem, welche Variante Ihr bevorzugt. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat bei dem Anbieter abschließen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

FC Porto vs. Olympiakos Piräus: SPOX-Liveticker

Auch wir bei SPOX sind live mit dabei. In unseren Livetickern seid Ihr immer auf dem neuesten Stand.

Porto gegen Piräus: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Teams von Beginn an spielen.

FC Porto : Marchesin - Sanusi - Sarr - Pepe - Mbemba - Corona - Diaz - Uribe - Oliveira - Vieira - Marega

: Marchesin - Sanusi - Sarr - Pepe - Mbemba - Corona - Diaz - Uribe - Oliveira - Vieira - Marega Olympiakos Piräus: Sa - Holebas - Ba - Semedo - Rafinha - Masouras - Bouchalakis - M'Vila - Randelovic - El Arabi - Valbuena

Porto - Olympiakos: Die OPA-Fakten zum Spiel

Der FC Porto und Olympiakos sind bislang sechs Mal in Europapokal aufeinandergetroffen. Die Portugiesen haben zwei Spiele - beides Heimspiele - gewonnen (ein Unentschieden, drei Niederlagen)

Olympiakos hat wettbewerbsübergreifend die letzten zwei Spiele gegen portugiesische Klubs verloren. Drei Niederlagen in Folge musste Olympiakos gegen Portugiesen noch nie hinnehmen.

Der FC Porto hat seine vergangenen fünf Heimspiele in der UEFA-Champions-League-Gruppenphase allesamt gewonnen - bei einem Torverhältnis von 16:5. Sechs Heimsiege am Stück in der Gruppenphase feierte Porto zuletzt im Dezember 1999 unter Fernando Santos.

Olympiakos hat zwölf der letzten 14 Auswärtsspiele in der UEFA Champions League verloren (zwei Siege). Die letzten sieben Auswärtspartien wurden allesamt verloren. In jedem dieser sieben Spiele haben die Griechen mindestens zwei Tore kassiert (21 insgesamt).

Der FC Porto (63) und Olympiakos (61) sind die beiden Teams mit den meisten Niederlagen in der Geschichte der UEFA Champions League. Zählt man aber den Pokal der Landesmeister und die Champions League zusammen, könnte Porto als erst 9. Klub überhaupt mit einem Erfolg über Olympiakos den insgesamt 100. Sieg feiern (derzeit 99 in 226 Spielen).

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C