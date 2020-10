FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Chelsea und der FC Sevilla treten im ersten Gruppenspiel der neuen Champions-League-Saison gegeneinander an. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Hol Dir jetzt den Gratismonat von DAZN und schaue damit das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und FC Sevilla live und in voller Länge!

FC Chelsea gegen FC Sevilla: Spielbeginn, Stadion, Ort

Die Partie geht am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, pünktlich um 21 Uhr über die Bühne. Gespielt wird dabei im Stadion an der Stamford Bridge in der englischen Hauptstadt London.

FC Chelsea gegen FC Sevilla: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Champions League besitzen in Deutschland die zwei Anbieter DAZN und Sky. Die Partie Chelsea gegen Sevilla übernimmt der Streamingdienst DAZN. Sie ist eine der insgesamt 110 Partien, die auf der Plattform im Laufe der Saison gezeigt werden. Die Übertragung beginnt kurz vor Spielbeginn mit dem Kommentator Uli Hebel und dem Experten Sascha Bigalke.

Auf DAZN gibt es zusätzlich Partien aus anderen europäischen Wettbewerben: Auch die Europa League gehört zum Angebot. Aber auch nationale Topligen sind auf der Plattform zu finden, darunter die Primera Division, Ligue 1, Bundesliga und die Serie A.

Wer jedoch nicht unbedingt der große Fußballfan ist, kann auf zahlreiche andere Sportarten ausweichen. Etwa auf die US-Sportarten (mit Spielen aus der NFL, MLB, NHL und NBA), Tennis, Wintersport, Darts, Wrestling, Kampfsport oder Handball.

Der Abonnement-Preis beträgt monatlich 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro. Vorher kann ein kostenfreier Probemonat getestet werden.

© imago images / PA Images

Sky überträgt das Spiel zwar nicht in voller Länge wie DAZN, dennoch ist die Partie ein Teil der Sky-Konferenz, die ab 20.55 Uhr auf dem Sender Sky Sport 1 HD läuft. Wer das Livestream-Angebot von Sky nutzen möchte, kann dies nur mit einem SkyGo-Abo oder mit einem SkyTicket.

FC Chelsea gegen FC Sevilla im Liveticker

SPOX bietet auf der eigenen Website einen ausführlichen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier findet Ihr den Liveticker zum Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Sevilla.

Champions League: Alle Duelle des heutigen Abends im Überblick

Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig sind am ersten Tag der Königsklasse gleich zwei deutsche Mannschaften im Einsatz. Die Roten Bullen empfangen Istanbul Basaksehir, der BVB ist zu Gast bei Lazio Rom.