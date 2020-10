Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream

DAZN ist die Anlaufstelle Nr.1 für alle Fans der Champions League und zeigt auch heute sieben der acht Begegnungen in der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge! Hier erfahrt Ihr, welche Spiele der Streamingdienst heute im Livestream zeigt.

Ihr wollt einen Großteil der Champions-League-Spiele live und exklusiv in voller Länge sehen?

Champions League: Die Mittwochsspiele am 2. Spieltag

Gestern stiegen bereits acht Champions-League-Spiele, heute folgen acht weitere zum Abschluss des 2. Spieltags. Der BVB empfängt heute Zenit St. Petersburg, während RB Leipzig zum Topspiel der Gruppe H zu Manchester United reist.

Borussia Dortmund sollte trotz seiner Niederlage gegen Lazio Rom (1:3) einen machbaren Weg zu einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe F haben. Leipzig hat drei Punkte in der Pflichtaufgabe gegen Basaksehir geholt, die sie in Gruppe H mit den Red Devils und PSG brauchen werden.

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

DAZN zeigt alle Spiele der Champions League während der Gruppenphase live und in voller Länge, die Ausnahme machen zwei Partien mit deutscher Beteiligung pro Spieltag. Diese laufen exklusiv auf Sky, wie das Duell zwischen dem BVB und Zenit heute.

Die restlichen sieben Partie gibt es nur auf DAZN in voller Länge, Sky bietet lediglich eine Konferenzschaltung mit den besten Szenen von allen Plätzen an. Auf DAZN stehen zusätzlich die Highlights aller CL-Spiele knapp eine Stunde nach Spielende zum Abruf bereit, dies gilt auch für die besten Szenen aus den Sky-Spielen.

Der Streamingdienst zeigt auch Topfußball aus der Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1, MLS sowie ausgewählte Spiele und alle Highlights der Bundesliga und weitere Pokalwettbewerbe aus der ganzen Welt.

Im Angebot von DAZN werden auch Fans anderer Sportarten fündig: Von Boxen, UFC, WWE, NFL, NBA, MLS und NHL sowie Tennis, Radsport, Motorsport, Wintersport, Darts, Snooker, Sportfischen, Beachvolleyball, Rugby, der Handball-Champions-League, E-Sports und noch vielem mehr ist alles dabei!

Nach dem kostenlosen Probemonat auf DAZN kostet ein monatlich kündbares Abo 11,99 und das Jahresabo 119,99 Euro.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Mittwoch, 28.10 18:55 Uhr Basaksehir PSG DAZN Mittwoch, 28.10 18:55 Uhr Krasnodar Chelsea DAZN Mittwoch, 28.10 21:00 Uhr Juventus Turin FC Barcelona DAZN Mittwoch, 28.10 21:00 Uhr Manchester United RB Leipzig DAZN Mittwoch, 28.10 21:00 Uhr Ferencvaros Dynamo Kiew DAZN Mittwoch, 28.10 21:00 Uhr Borussia Dortmund Zenit Sky Mittwoch, 28.10 21:00 Uhr FC Sevilla Stade Rennes DAZN Mittwoch, 28.10 21:00 Uhr FC Brügge Lazio Rom DAZN

Champions League: Gruppe H im Überblick

RB Leipzig führt die Gruppe H vor dem 2. Spieltag dank eines 2:0-Sieges gegen Basaksehir an.

Platz Team T GT TD Punkte 1 RB Leipzig 2 0 2 3 2 Manchester United 2 1 1 3 3 PSG 1 2 -1 0 4 Basaksehir 0 2 -2 0

Champions League: Der 2. Spieltag heute im Liveticker

Alle Spiele der Königsklasse findet Ihr weiterhin in den SPOX-Livetickern. Ihr könnt Euch neben allen Einzelspielen auch für die Spieltags-Konferenz entscheiden, die Euch einen Überblick über die sechs Parallelspiele ab 21 Uhr verschafft.

Hier entlang zum Konferenz-Ticker am Mittwoch.