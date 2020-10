Der FC Bayern gastiert heute in der Champions League bei Lokomotive Moskau. Warum der Pay-TV-Sender Sky die Partie heute nicht überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League: Darum zeigt Sky Lokomotive Moskau - FC Bayern heute nicht

Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen in Deutschland und Österreich beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Anhand eines Picking-Systems werden pro Spieltag die jeweiligen Spiele zugeteilt. Da DAZN an diesem Spieltag auswählen durfte, fiel die Wahl auf die Partie der Bayern.

Sky wird die Partie daher nicht im Einzelspiel übertragen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, alle Spiele des Champions-League-Tages in einer Konferenzschaltung zu sehen.

© imago images / FC Bayern München

Champions League: FC Bayern bei Lokomotive Moskau heute auf DAZN

Die Berichterstattung zur Partie beginnt auf DAZN um 18.40 Uhr, eine Viertelstunde vor Anpfiff, mit folgendem Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner

Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für über 100 Spiele der Champions League gesichert. Darüber hinaus zeigt DAZN 40 Spiele pro Bundesliga-Saison sowie jede Partie der Europa League, Serie A, LaLiga und Ligue 1. Auch zahlreiche Pokalwettbewerbe, wie der FA Cup, Carabao Cup oder die Copa del Rey, hat DAZN im Programm. Dazu kommen noch etliche Länderspiele, darunter alle Partien der Nations League ohne deutsche Beteiligung.

DAZN überträgt außerdem die MotoGP, NBA, NFL, Formel E, NHL, MLB, MLS, Tennis, Boxen, alle UFC-Events, alle PDC-Major-Turnier, Hockey, Rugby und noch vieles mehr.

Das DAZN-Abo ist bereits für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro im Jahr erhältlich. Bei beiden Varianten erhaltet Ihr einen kostenlosen Probemonat dazu.

Champions League: Lokomotive Moskau gegen FC Bayern - Vorschau

Die Partie der Bayern beginnt bereits um 18.55 Uhr. Austragungsort ist hier die RZD-Arena.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Spielleitung übernehmen:

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (ROU)

Istvan Kovacs (ROU) Assistenten: Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU)

Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU) VAR: Alejandro Hernandez (ESP)

Alejandro Hernandez (ESP) Erster Assistent des Videoassistenten: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)

Guillermo Cuadra Fernandez (ESP) Vierter Offizieller: Marius Avram (ROU)

Champions League: Lokomotive Moskau vs. FC Bayern heute im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid und Eurer Datenvolumen nicht für die DAZN-Übertragung ausreicht, könnt Ihr die Partie im detaillierten Liveticker von SPOX verfolgen.

Hier geht's zum Champions-League-Liveticker: Lokomotive Moskau gegen den FC Bayern.

FC Bayern München: Diese Elf verlor 1995 gegen Lok Moskau im UEFA-Cup © imago images / Pressefoto Baumann 1/21 Am Dienstag treffen in der Champions League der FC Bayern und Lok Moskau zum dritten Mal in der Geschichte beider Klubs aufeinander (18.55 Uhr live auf DAZN). Zu den ersten beiden Duellen kam es im UEFA-Cup 1995/96. © imago images / Laci Perenyi 2/21 Der FC Bayern verlor auf dem Weg zum späteren Titelgewinn nur eine Partie: das Hinspiel in Runde eins gegen Lok Moskau am 12. September 1995. Die Russen überraschten mit ihrem 1:0-Sieg in München. Diese Bayern-Elf verlor damals gegen Lok. © imago images / Pressefoto Baumann 3/21 TOR – Oliver Kahn: Der Titan hatte das gesamte Spiel über nicht wirklich viel zu tun. Beim Gegentor stürmte er im Eins-gegen-Eins heraus und wurde locker vom Torschützen Evgeni Kharlachev umkurvt. © imago images / Oliver Behrendt 4/21 ABWEHR - Thomas Helmer: Hatte in der Schlussphase das 1:1 auf dem Kopf, zielte jedoch nicht genau genug. Der Kapitän der Bayern verließ München vier Jahre später. Mit drei Meistertiteln im Gepäck wechselte Helmer zum AFC Sunderland. © imago images / Kicker/Liedel 5/21 Thomas Strunz: In diesem Hinspiel war für den angeschlagenen Strunz schon nach 16 Minuten Schluss. Im Rückspiel zwei Wochen später konnte er jedoch schon wieder mitwirken und schoss sogar ein Tor. © imago images / Fred Joch 6/21 Markus Babbel: Der heutige Trainer (zuletzt Western Sydney) absolvierte insgesamt 261 Spiele für den FC Bayern. Beim Gegentor wirkte er wie die gesamte Münchner Hintermannschaft abwesend. © imago images / Kicker/Liedel 7/21 MITTELFELD - Mehmet Scholl: Es war bereits Scholls vierte Saison beim FC Bayern. Er spielte in elf der zwölf UEFA-Cup-Spiele des FC Bayern und traf dabei fünfmal, unter anderem im Rückspiel. In München aber war er harmlos. © imago images / Kicker/Liedel 8/21 Ciriaco Sforza: Er hatte mit einem Freistoß aus rund 30 Metern noch mit die beste Tormöglichkeit aufseiten der Bayern. Es war eines seiner schlechteren Spiele, insgesamt lief er 101-mal für die Bayern auf, heute ist er Trainer des FC Basel. © imago images / Oliver Behrendt 9/21 Andreas Herzog: Der Österreicher brachte an diesem Tag als vermeintlicher Spielmacher der Bayern nahezu nichts zusammen. Im Rückspiel steuerte er ein Tor zum hohen Bayern-Sieg bei. In München aber war nach 72 Minuten Schluss. © imago images / Sven Simon 10/21 Dietmar Hamann: Vor dem Gegentor rückte Hamann beim Pass auf den Torschützen Kharlachev mutig raus und spekulierte auf Abseits – eine folgenschwere Entscheidung. © imago images / Kicker/Liedel 11/21 Christian Ziege: Auf der linken Außenbahn unter Rehhagel in dieser Saison meist gesetzt. Er absolvierte zehn der zwölf UEFA-Cup-Spiele. Gegen Moskau spielte er zweimal durch – ohne großen Effekt. © imago images / Oliver Behrendt 12/21 ANGRIFF – Jürgen Klinsmann: Hatte in München so seine Schwierigkeiten mit den unangenehmen Verteidigern von Lok. Im Rückspiel machte er seine Sache besser, traf doppelt. © imago images / Kicker/Liedel 13/21 Alexander Zickler: Aufgrund der schwachen Form des französischen Stürmers Jean-Pierre Papin bekam Zickler seine Chance im Sturm neben Klinsmann. Er nutzte sie nicht und saß im Rückspiel schon wieder auf der Bank. © SPOX 14/21 So sah das Ganze aus taktischer Sicht aus. © imago images / Mary Evans 15/21 EINWECHSELSPIELER - Christian Nerlinger (16. für Strunz): Der spätere Manager des FC Bayern rückte für Strunz in die Dreier-Abwehrreihe. Beim Gegentor machte er sich zur Lachnummer, als er das Abseits klar aufhob und energisch den Reklamierarm hob. © imago images / Oliver Behrendt 16/21 Alain Sutter (46. für Zickler): Der Spielgestalter kam für den völlig blassen Zickler, konnte jedoch ebenfalls kaum Akzente setzen. © imago images / Oliver Behrendt 17/21 Marcel Witeczek (72. für Herzog): Der Mittelstürmer sollte in der Schlussphase nochmal für einen Lucky Punch sorgen. Doch auch der jahrelange Joker der Bayern konnte die Niederlage nicht mehr verhindern. © imago images / Uwe Kraft 18/21 TRAINER – Otto Rehhagel: Später König Otto, damals in der Kritik. Vor allem FCB-Präsident Franz Beckenbauer schoss immer wieder gegen den Trainer – auch öffentlich. Rehhagel sah sich von Woche zu Woche Kritik ausgesetzt – natürlich auch nach dem 0:1. © imago images / Sven Simon 19/21 Der damalige FCB-Präsident Franz Beckenbauer sagte nach der Partie: "Wenn wir in der ersten Runde ausscheiden, wär's für unser Image eine Katastrophe." Zwei Wochen später durfte er sagen: "Nach der Pleite in München bin ich über diesen Sieg heilfroh." © imago images / HJS 20/21 Denn das Rückspiel gewann der FC Bayern eindrucksvoll mit 5:0, mit beinahe derselben Elf. Nur Emil Kostadinov spielte anstatt Zickler. Klinsmann erzielte einen Doppelpack, er wurde später mit 15 Treffern Torschützenkönig. © imago images / Fred Joch 21/21 Der FC Bayern schlug auf dem Weg ins Finale die Raith Rovers (2:0, 2:1), Benfica Lissabon (4:1, 3:1), Nottingham Forest (2:1, 5:1) und den FC Barcelona (2:2, 2:1). In den Endspielen gegen Bordeaux gewann der FCB mit 2:0 und 3:1.

Champions League: Der Spielplan des FC Bayern

Die Bayern sind mit einem 4:0-Erfolg gegen Atletico Madrid erfolgreich in die CL-Saison gestartet. In der kommenden Woche steht dann die Partie in Salzburg an.

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Übertragung Mi, 21.10.2020 21 Uhr FC Bayern München 4:0 Atletico Madrid Sky Di, 27.10.2020 18.55 Uhr Lokomotive Moskau -:- FC Bayern München DAZN Di, 3.11.2020 21 Uhr FC Salzburg -:- FC Bayern München Sky Mi, 25.11.2020 21 Uhr FC Bayern München -:- FC Salzburg Sky Di, 1.12.2020 21 Uhr Atletico Madrid -:- FC Bayern München Sky Mi, 9.12.2020 21 Uhr FC Bayern München -:- Lokomotive Moskau Sky

Champions League: Tabelle der Gruppe A

Dank des erfolgreichen Auftakts führen die Bayern die Gruppe an. Moskau und Salzburg trennten sich unentschieden.