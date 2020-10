Champions League - FC Bayern München: Gegner und Termine

In der vergangenen Saison wurde der FC Bayern Champions-League-Sieger. Doch auch in dieser Spielzeit wird der Sieg der Königsklasse anvisiert. SPOX liefert die wichtigsten Infos zu den Gegnern und den Terminen des deutschen Rekordmeisters.

Ihr wollt Spiele der Champions League live und in voller Länge sehen? Dann holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

FC Bayern München: Gegner und Termine

Erst vor kurzem haben sich die Münchner die Krone Europas aufgesetzt und gleich geht es für den FC Bayern bereits weiter. Am Donnerstag fand die Champions-League-Auslosung statt. Die Gruppen sind fixiert. Der Triple Sieger trifft kämpft in Gruppe A gegen Atletico Madrid, Lokomotive Moskau und Red Bull Salzburg um den Einzug in die K.o.-Spiele.

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1. Spieltag 21.10.2020 21 Uhr FC Bayern München Atletico Madrid 2. Spieltag 27.10.2020 18.55 Uhr Lokomotive Moskau FC Bayern München 3. Spieltag 03.11.2020 21 Uhr Red Bull Salzburg FC Bayern München 4. Spieltag 25.11.2020 21 Uhr FC Bayern München Red Bull Salzburg 5. Spieltag 01.12.2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Bayern München 6. Spieltag 09.12.2020 21 Uhr FC Bayern München Lokomotive Moskau

Champions League: Live im TV und Livestream

Die Königsklasse wird in dieser Saison bei zwei verschiedenen Anbietern zu sehen sein. Zum einen zeigt der Pay-TV Sender Sky ausgewählte Spiele der deutschen Mannschaften live und exklusiv. Hierfür benötigt Ihr ein gültiges Sky-Abo. Es gibt auch die Möglichkeit die Partie unterwegs via Sky-Go zu sehen.

Die Mehrheit der Spiele könnt Ihr beim größten Sportstreamingdienst der Welt DAZN sehen. Hier seht Ihr pro Spieltag bis auf eine Partie die gesamte Action aus den Stadien der ganz großen Vereine. Das beste an DAZN ist, das Ihr das gesamte Sportangebot erstmal einen Monat testen könnt und erst danach zahlen müsst.

Hier gehts zum kostenlosen Probemonat!

Neben der UCL hat das DAZN das kompletteste Sportangebot in ganz Deutschland, dort seht Ihr NBA, NFL, MLB, NHL, UFC, MotoGP, Eurosport, Boxen, Rugby etc.

Champions League im Liveticker

Wer keine Möglichkeit oder keinen Zugang zu einem Bildschirm kann die geballte Action der UEFA Champions League bei uns im Liveticker erleben und mit anderen Usern über Taktik oder Ausgang der Partie diskutieren. SPOX bietet zu jedem Topspiel der Champions League einen Liveticker an, der natürlich kostenlos ist.

Hier gelangt Ihr zum Liveticker-Kalender von SPOX.