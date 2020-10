Champions League auf Sky und DAZN: TV, Übertragung, Livestream des 1. Spieltags

Morgen (20. Oktober) und übermorgen (21. Oktober) geht endlich der 1. Spieltag der neuen Champions-League-Saison über die Bühne. Hier erfahrt Ihr, welche dieser Partien auf DAZN und welche auf Sky zu sehen sind.

Champions League: Diese Spiele stehen am 1. Spieltag an

Die erste Runde der Champions League steht bevor. In den kommenden zwei Tagen findet Spieltag Nummer eins statt. Dabei werden jeweils acht Partien pro Tag gespielt. Ebenso starten die ersten beiden Duelle jeweils um 18.55 Uhr. Die restlichen sechs steigen dann ab 21 Uhr.

Am Dienstag, den 20. Oktober, sind Vizemeister Borussia Dortmund und Champions-League-Halbfinalist der vergangenen Spielzeit RB Leipzig dran. Übermorgen (21. Oktober) folgen dann die Partien des Siegers aus dem Vorjahr Bayern München und Borussia Mönchengladbach.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Di, 20. Oktober 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg Club Brügge DAZN Di, 20. Oktober 18.55 Uhr Dynamo Kiew Juventus Turin DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr FC Chelsea FC Sevilla DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr Stade Rennes FK Krasnodar DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr Lazio Rom Borussia Dortmund Sky Di, 20. Oktober 21 Uhr FC Barcelona Ferencvaros DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr RB Leipzig Istanbul Basaksehir DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United DAZN Mi, 21. Oktober 18.55 Uhr FC Salzburg Lokomotive Moskau Sky Mi, 21. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid Schachtjor Donezk DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr FC Bayern München Atletico Madrid Sky Mi, 21. Oktober 21 Uhr Inter Mailand Borussia Mönchengladbach DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Olympiakos Piräus Olympique Marseille DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Manchester City FC Porto DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Ajax Amsterdam FC Liverpool DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr FC Midtjylland Atalanta Bergamo DAZN

Champions League: Live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky sind für die Übertragung der Königsklasse verantwortlich. Den Großteil übernimmt jedoch DAZN - nämlich 110 von insgesamt 138 Duellen.

Am ersten Spieltag teilen sich die beiden Anbieter die Übertragungen der deutschen Mannschaften. DAZN zeigt RB Leipzig gegen Basaksehir und Inter gegen Gladbach. Sky zeigt Lazio Rom gegen den BVB und Bayern München gegen Atletico.

Sky bietet an beiden Tagen sowohl für die Spiele um 18.55 Uhr als auch für die um 21 Uhr eine Konferenz an. Auf das Livestream-Angebot von Sky kann nur mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket zugegriffen werden.

Champions League im Liveticker

Jedes einzelne Spiel gibt es auf SPOX auch in Form eines detaillierten Livetickers.

Hier geht's zur Übersicht der Liveticker.