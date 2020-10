Champions League: Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV oder Livestream?

Borussia Mönchengladbach gastiert am heutigen Mittwoch zum Auftakt der Champions League bei Inter Mailand. Wer die Partie heute live im TV oder Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

Champions League: Wer zeigt / überträgt Inter - Gladbach heute live?

Die Partie zwischen Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach könnt Ihr heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Stattdessen besitzt der Streamingdienst DAZN die exklusiven Übertragungsrechte am Gastspiel der Fohlen.

15 Minuten vor Anpfiff, also um 20.45 Uhr, gehen Moderator Tobias Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch auf Sendung. Als Kommentator fungiert Uli Hebel.

Insgesamt hat DAZN 110 von 139 Champions-League-Spielen im Sortiment.

DAZN zeigt sieben der acht Spiele der Könbigsklasse pro Tag. Die übrige Begegnung übernimmt der Pay-TV-Sender Sky, welcher zu meist das erste Wahlrecht pro Spieltag hatte und deshalb den Großteil der Spiele des FC Bayern und von Borussia Dortmund im Programm hat.

Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach: Die Eckdaten zum Spiel

Die Partie wird am heutigen Mittwoch (21. Oktober) im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion um 21 Uhr angepfiffen. Schiedsrichter der Partie zwischen Inter und Borussia Mönchengladbach ist Björn Kuipers aus den Niederlanden. Die Assistenten Sander van Roekel, Erwin Zeinstra und Allard Lindhout komplettieren das Gespann auf dem Platz. Danny Makkelie und Jan de Vries sind die Videoschiedsrichter.

Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte und die Partie zwischen Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach live vor den Bildschirmen zu verfolgen, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir bieten einen ausführlichen Liveticker an. Hier geht es zu Inter vs. Gladbach.

Darüber hinaus könnt Ihr die Parallelspiele in unserem Konferenz-Ticker verfolgen.

Champions League: Gladbach in Gruppe B

Borussia Mönchengladbach hat eine sehr schwere Gruppe erwischt. Neben Inter Mailand warten auch Real Madrid und Dauervertreter Schatjor Donezk. Die Experten sind sich einig, dass Gladbach nur minimale Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale hat. Demnach gehe es für die Fohlen hauptsächlich um die Qualifikation für die Zwischenrunde der Europa League.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Inter Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Real Madrid 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Schachtjor Donezk 0 0 0 0 0:0 0 0

Champions League am Mittwoch: Die heutigen Spiele