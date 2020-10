Champions League heute live: Diese Spiele zeigt Sky im TV und Livestream

Der 1. Spieltag der Königsklasse geht in den zweiten Tag! Auch am heutigen Mittwoch stehen wieder acht Spiele in der Champions League auf dem Plan. Welche Partien der Pay-TV-Sender Sky heute überträgt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Champions League am Mittwoch: Diese Spiele zeigt Sky heute live

Der Bezahlsender Sky hat an jedem Spieltag der Gruppenphase lediglich eine Partie live im Programm. Dabei handelt es sich um den Auftakt des Titelverteidigers Bayern München gegen Atletico Madrid am heutigen Mittwoch (21. Oktober um 21 Uhr). Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr. Später übernimmt dann Kommentator Wolff Fuss.

Der Pay-TV-Sender teilt sich auch für die Saison 2020/21 die Übertragungsrechte an der Champions League mit DAZN. Der Streamingdienst hat dementsprechend sieben der acht Partien pro Tag live und exklusiv in voller Länge im Programm.

Bei Sky gibt es darüber hinaus eine Konferenz für die beiden Spiele um 18.55 Uhr sowie für die sechs Partien um 21 Uhr. Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via Sky Go an. Alternativ habt Ihr die Möglichkeit, Euch das Sportpaket mit dem SkyTicket sichern. Hier bekommt Ihr alle Infos.

FC Bayern - Atletico Madird: Die Highlights bei DAZN

Die Höhepunkte des Spiels des FC Bayern München gegen Atletico Madrid am 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase könnt Ihr bereits um 23.30 Uhr bei DAZN in der Mediathek sehen.

Der Streaminganbieter hat auch die Highlights der anderen Spiele am heutigen Mittwoch im Programm. Auch die Möglichkeit, die Spiele im Re-Live nachzuholen, bietet DAZN.

Champions League bei Sky und DAZN: Die Aufteilung

Neben dem Auftaktspiel des FC Bayern München gegen Atletico Madrid steht heute eine weitere deutsche Begegnung an. Borussia Mönchengladbach gastiert bei Inter Mailand.

Das Gastspiel der Fohlen gibt es live und exklusiv in voller Länge bei DAZN. Zudem starten Bayern-Gruppengegner FC Salzburg, Real Madrid, der FC Liverpool und Manchester City in den Wettbewerb. Auch diese Begegnungen gibt es ausschließlich beim Streamingdienst.

Insgesamt hat DAZN 110 der 138 Spiele in der Königsklasse live im Programm. Auch die Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga sind beim "Netflix des Sports" beheimatet. Auch US-Sport (NFL, NBA, MLB, NHL), Darts, Motor- und Kampfsport sind bei DAZN vertreten.

Champions League am Mittwoch: Überblick der Spiele

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Mi, 21. Oktober 18.55 Uhr FC Salzburg Lokomotive Moskau DAZN Mi, 21. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid Schachtjor Donezk DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Ajax Amsterdam FC Liverpool DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Manchester City FC Porto DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr FC Bayern Atletico Madrid Sky Mi, 21. Oktober 21 Uhr Midtjylland Atalanta Bergamo DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Olympiakos Piräus Olympique Marseille DAZN Mi, 21. Oktober 21 Uhr Inter Mailand Borussia Mönchengladbach DAZN

Champions League am Mittwoch: Die Spiele heute im Liveticker

Zu allen heutigen Spielen bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an, solltet Ihr unterwegs sein oder keinen Zugriff auf Live-Bilder haben.

Champions League: Die Ergebnisse von gestern

Borussia Dortmund hat zum Auftakt gleich einen herben Dämpfer hinnehmen müssen und verlor zum Auftakt mit 1:3 bei Lazio Rom. RB Leipzig gewann hingegen souverän mit 2:0 gegen Istanbul Basaksehir.