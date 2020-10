Champions League: BVB gegen Zenit St. Petersburg heute im Liveticker

Nach dem verpatzten Start in die neue Champions-League-Saison ist der BVB heute am 2. Spieltag der Gruppenphase gegen Zenit. St. Petersburg auf Wiedergutmachung aus. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB gegen Zenit St. Petersburg heute im Liveticker: Vor Beginn

Beide Mannschaften hoffen heute also auf die ersten Punkte. Dabei muss das Heimteam aus Dortmund auf die Unterstützung der Fans verzichten. Denn: Wegen der Corona-Pandemie dürfen keine Zuschauer in den Signal-Iduna-Park.

Die Dortmunder haben einen schwachen Start in die Königsklasse hingelegt. Gegen Lazio Rom gingen die Schwarz-Gelben am 1. Spieltag mit einer 1:3-Niederlage vom Platz. Zenit St. Petersburg ging es jedoch nicht viel besser. Zuhause mussten sich die Russen gegen den FC Brügge mit 1:2 geschlagen geben.

Herzlich willkommen zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und Zenit St. Petersburg.

BVB gegen Zenit St. Petersburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB:

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reus, T. Hazard - Haaland

Zenit St. Petersburg:

Kerzhakov - Karavaev, Lovren, Rakytskyy, Douglas Santos - Barrios, Ozdoev - Kuzyaev, Mostovoy, Driussi - Dzyuba

BVB gegen Zenit St. Petersburg: Heute im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich auch in dieser Champions-League-Spielzeit die Übertragungsrechte. Den Großteil übernimmt DAZN. Jedoch hat sich Sky durch das Erstwahlrecht einige Partien mit deutscher Beteiligung gesichert. Dazu gehört auch die heutige Begegnung zwischen dem BVB und Zenit.

Die Begegnung wird also live und in voller Länge auf dem Sender Sky Sport 2 HD gezeigt. Martin Groß kommentiert dabei das Spiel. Nebenbei hat Sky auch eine Champions-League-Konferenz am Laufen.

Wer auf das Livestream-Angebot von Sky Zugriff bekommen möchte, kann dies entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket machen.

