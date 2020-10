Champions League: Die Auslosung der Gruppenphase heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag steigt in Genf die Auslosung der Gruppenphase der Champions League. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Ziehung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Champions League: Zeitrahmen und Ort

Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase findet am heutigen Donnerstag (1. Oktober) um 18 Uhr statt. Austragungsort sind die Genfer Studios des schweizerischen Rundfunkanbieters RTS.

Die Ziehung war eigentlich in Athen geplant. Aufgrund der zu hohen Coronazahlen in der griechischen Hauptstadt entschied sich die UEFA dazu, den Ort zu verlegen.

"Trotz des weltweit anerkannt effektiven Umgangs der griechischen Behörden mit der COVID-19-Pandemie waren sich alle Parteien einig, dass die öffentliche Gesundheit weiterhin oberste Priorität haben muss und dass es derzeit nicht möglich wäre, eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit Gästen in Athen zu organisieren, da dies gegen die Einschränkungen und Zwänge der öffentlichen Gesundheit bei Hallenveranstaltungen verstoßen würde", heißt es in einem Schreiben der UEFA.

CL-Auslosung heute live im TV und Livestream sehen

Ihr könnt die Auslosung der Gruppenphase der Champions League im frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD im TV und im Livestream sehen. Der Pay-TV-Sender entschied sich vor einiger Zeit, den Kanal für alle zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus hat auch DAZN pünktlich zu Beginn (17 Uhr) die Auslosung im Programm. Zudem bietet die UEFA einen hauseigenen Livestream an.

DAZN hat außerdem die Übertragungsrechte an über 100 Spielen der Champions League und zeigt die Partien live in voller Länge.

Champions League: Die Lostöpfe im Überblick

Mit Titelverteidiger Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach stehen gleich vier deutsche Mannschaften in der Königsklasse.

Hier ein Überblick über die Verteilung der Töpfe:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Bayern München FC Barcelona RB Leipzig FC Brügge FC Sevilla Atletico Madrid Inter Mailand Borussia Mönchengladbach Real Madrid Manchester City Olympiakos Piräus Basaksehir FC Liverpool Manchester United Lazio Rom Stade Rennes Juventus Turin Schachtar Donezk Dynamo Kiew Ferencvaros Budapest Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Atalanta Bergamo FC Midtjylland Zenit St. Petersburg FC Chelsea FC Salzburg Lokomotive Moskau FC Porto Ajax Amsterdam FK Krasnodar Olympique Marseille

Auslosung, Gruppenphase der Champions League: Modus

Ingesamt werden 32 Teams auf acht Gruppen verteilt. Im ersten Topf befinden sich der Sieger Champions League (FC Bayern) sowie der Europa League (FC Sevilla) und die Meister der sechs stärksten Ligen der Fünfjahresvertrag der UEFA. Weil der FCB als Titelverteidiger ohnehin in Topf eins ist, rückt der FC Porto als Meister der portugiesischen Liga nach.

Die anderen 24 Teilnehmer werden ihrem entsprechenden Klub-Koeffizienten auf die restlichen Lostöpfe verteilt. Vereine aus dem gleichen Verband können nicht in eine Gruppe gelost werden. Es gibt also kein Duell zwischen den Bayern und Dortmund oder keinen Clasico in der Gruppenphase.

