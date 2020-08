PSG nach CL-Finalpleite gegen die Bayern: Neymar untröstlich - Tuchel unbeirrt: "Erst der Anfang, nicht der Höhepunkt"

Neymar war nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Bayern (die Highlights im Video) untröstlich. Trainer Thomas Tuchel versuchte seinen Superstar aufzubauen, denn er braucht ihn für seine Zukunft in Paris - und den Neuangriff in der Champions League.

Neymar schloss seine tränenfeuchten Augen für einen kurzen Moment und streichelte im Vorbeigehen den Henkelpott. Vor seinem inneren Auge stellte sich der Starspieler von Paris Saint-Germain womöglich vor, wie er die begehrte Trophäe in die Höhe stemmt und ihm Fußball-Europa zujubelt. Doch als er die Lider wieder öffnete, traf ihn die bittere Realität mit voller Wucht.

Der Pokal war mit rot-weißen Schleifchen für Champions-League-Sieger Bayern München versehen, und an Neymars Hals baumelte nur die Silbermedaille für den Finalverlierer. Von allen niedergeschlagenen Parisern war Neymar nach dem 0:1 (0:0) im Duell der Giganten am untröstlichsten. Bayerns Abwehrchef David Alaba nahm den Brasilianer direkt nach dem Abpfiff minutenlang in den Arm, PSG-Trainer Thomas Tuchel baute ihn anschließend verbal auf: "Ich bin mit Ney super zufrieden heute. Er ist ein echter Anführer geworden."

Als ein solcher hatte sich Neymar auf dem Platz zwar bis zum Schluss gegen die Niederlage gestemmt - aber letztlich glücklos. Auf Instagram zitierte der gläubige 28-Jährige aus der Bibel, genauer gesagt aus dem zweiten Brief Paulus' an Timotheus: "Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt." Doch den Titel hat er nicht geholt. Auch, weil allein er sich 27 (!) Ballverluste geleistet hatte.

Unglücklich agierte Neymar auch danach. "Parabens ao Bayer", schrieb er auf Twitter - "Glückwunsch an Bayer". Es fehlte ein "n", und so antwortete Bundesligist Bayer Leverkusen dem PSG-Profi nur wenige Minuten später: "Keine Ahnung, warum du uns gratulierst, wir sind doch noch in Ferien. Aber dennoch, danke."

FC Bayern gegen PSG: Die Pressestimmen zum Champions-League-Finale © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 1/19 Der Traum ist wahr geworden: Der FC Bayern gewinnt das zweite Triple der Vereinsgeschichte. Die Rede ist von "Ogern", die "die Stars gefressen" haben. Besonders Neymar bekam nach der PSG-Pleite viel Kritik. Die Pressestimmen. © imago images / Peter Schatz / Pool 2/19 FRANKREICH - L'EQUIPE: "Untröstlich! Neymar enttäuschend - Neuer gigantisch. Nach einem atemberaubenden Finale musste sich PSG gegen Bayern geschlagen geben. Der ehemalige Pariser Coman lieferte den Bayern den sechsten Sieg in der Königsklasse." © imago images / Julian Finney UEFA via Xinhua LISBON Poolfoto 3/19 LE FIGARO: "In der ersten Halbzeit leistete PSG noch Widerstand, aber danach haben die Spieler von Thomas Tuchel enorm leiden müssen. Coman und die Bayern zerbrechen den Traum von Paris. Coman, in Paris ausgebildet, war der Schlächter." © imago images / Michael Regan UEFA via Xinhua LISBON Poolfoto 4/19 LE PARISIEN: "Neymar ist ausgelöscht. Nach einer anständigen ersten Halbzeit verlor er an diesem Sonntag wie sein Team den Halt. Es war nicht sein Finale. Das Phänomen, das in den letzten Spielen fast übernatürlich geworden war, ist menschlich geworden." © imago images / aurence Griffiths UEFA via Xinhua LISBON 5/19 LE MONDE: "PSG verpatzt sein Rendezvous mit der Geschichte. Die Tränen von Neymar wecken Erinnerungen an jene von Basile Boli 1991 nach dem verlorenen Finale gegen Belgrad. Zwei Jahre später bescherte er OM den Titel. Aber heute ist Neymar nur traurig." © imago images / Poolfoto Panoramic / POOL / UEFA 6/19 FRANCE FOOTBALL: "Der Traum von Paris bleibt unerfüllt. Kingsley Coman und Bayern München haben ihn im Finale der Champions League zerstört." © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 7/19 MIDI LIBRE: "Der Traum ist vorbei. [...] Der bayerische Klub hat dieses Finale auf chirurgische Weise mit Ballbesitz und Realismus gemeistert, um seinen sechsten Titel zu gewinnen und seinen Status als großer Favorit [...] in Lissabon zu bestätigen." © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 8/19 ENGLAND - THE TELEGRAPH: "Es wird keinen Trost für PSG geben, die zahllose Chancen liegengelassen haben [...] . Kylian Mbappé war zahnlos und Neymar ein Schatten seiner selbst. Die Bühne wurde den Bayern und Flick überlassen [...]." © imago images / Michael Regan UEFA via Xinhua LISBON 9/19 DAILY MAIL: "Neymar bleibt mit gebrochenem Herzen und in einer Flut aus Tränen zurück. Der 222-Millionen-Euro-Spieler brach nach der Niederlage im Finale mit PSG zusammen. Das hält die Fans aber nicht davon ab, sich an seinem Elend zu erfreuen." © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 10/19 GUARDIAN: "Der Durchbruch war eher ein Ausbruch der bayrischen Cleverness. Es war ein wundervolles Mannschaftstor, mit Kimmich im Mittelpunkt seiner Entstehung. Die Flanke war tief und perfekt gesetzt, und Coman lieferte einen Moment der Gelassenheit." © imago images/ SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 11/19 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: "Nach 7 Jahren ist der FC Bayern wieder Europas König. Die Mannschaft springt auf den Thron, nachdem sie alle Spiele gewonnen hat. Im entscheidenden Moment ist Tuchel von seinen drei Tenören verraten worden." © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 12/19 LA REPUBBLICA: "Coman schenkt Bayern den sechsten Henkelpott. Spöttisches Schicksal für Pariserinnen und Pariser, die bei ihrem ersten Finale sehen, wie ihre Träume durch ein Produkt ihres Kindergartens zunichtegemacht werden." © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 13/19 CORRIERE DELLO SPORT: "Die Gruppe zählt mehr als die Solisten [...]. Neymar und Mbappe müssen sich Coman verneigen. Das ist der Sieg einer Mannschaft, die Jahr für Jahr ihre Erfolge aufbaut und nicht 400 Millionen Euro für zwei Stars ausgibt." © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 14/19 SPANIEN - MARCA: "Kaiserliche Bayern! Der Oger hat die Stars gefressen. Der FC Bayern, der sich diese monströse Perfektion über Jahrhunderte erarbeitet hat, ist der neue König von Europa." © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 15/19 SPORT: "Coman und Bayern begraben den Traum Neymars. Neuer überragt im Finale und unterstreicht seine Weltherrschaft. Ein intensives Finale, das Coman per Kopf entscheidet. Ausgerechnet der Nachwuchsspieler PSG's!" © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 16/19 AS: "Es gibt keinen Platz für PSG im auserwählten Club der Champions, ein Platz, der sich nicht mit Geld kaufen lässt, sondern der sich aus dem Werdegang der Bayern ergibt." © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 17/19 LA VANGUARDIA: "Neuer neutralisierte den besten Neymar, und Kylian Mbappé konnte seinem Ruhm nicht gerecht werden. Keiner der PSG-Stars konnte seine Spuren hinterlassen." © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 18/19 SCHWEIZ - NEUE ZÜRICHER ZEITUNG: "Mit einem 1:0 schlossen die Münchner Bayern eine makellose Champions-League-Saison ab, eine Saison, die vielleicht einmal als die beste der Vereinsgeschichte gelten wird." © imago images / Peter Schatz / Pool 19/19 TAGESANZEIGER: "Würdiger hätte ein Sieger nicht sein können. Die Münchner haben alle elf Partien für sich entschieden und dabei 43 Tore erzielt. Sie sind der erste ungeschlagene Champion seit Manchester United 2007/08."

Tuchel mit PSG vor Ligastart: "Darauf muss ich erstmal klarkommen"

Trainer Tuchel muss nun Neymar und die anderen Superstars wie Kylian Mbappe aufbauen, denn er braucht sie für seine persönliche Zukunft in Paris. Schon am Samstag (!) startet der französische Meister mit einem Auswärtsspiel bei RC Lens in die neue Saison. "Darauf muss ich erstmal klarkommen", sagte Tuchel bei Sky und lachte dabei.

Der 46-Jährige, der oft so verbissen und mürrisch daherkommt, wirkte nach der Niederlage überraschend empathisch und frei von Gram. Ja, es sei "das allerschlimmste Gefühl, ein Finale zu verlieren", sagte der frühere Dortmunder und Mainzer Coach. Aber "wir werden allen zeigen, dass das, was wir aufgebaut haben, erst der Anfang ist und nicht der Höhepunkt."

Und das weiterhin mit ihm auf der Trainerbank? Tuchel lachte bei der Frage laut auf, dabei ist sie durchaus berechtigt. Denn für die katarischen Geldgeber zählt nur der Titel in der Königsklasse. Er gehe "mal fest davon aus", seinen Vertrag bis 2021 erfüllen zu dürfen, sagte Tuchel: "Ich weiß nichts anderes." Die kurze Umarmung mit Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi bei der Siegerehrung fiel eher in die Kategorie "unterkühlt".

Doch auch die PSG-Bosse dürften registriert haben, dass Tuchel die Individualisten inzwischen zu einem Kollektiv geformt hat, dem nur Nuancen zum ganz großen Glück fehlten. Die Rückendeckung aus dem Team hat Tuchel. "Die Spieler stehen absolut hinter ihm", sagte Weltmeister Mbappe: "Er ist ein großer Trainer."