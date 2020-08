FC Bayern: Entwarnung bei Boateng und Coman - Hoffnung bei Pavard

Bayern München kann im Viertelfinale der Champions League am Freitag in Lissabon gegen den FC Barcelona aller Voraussicht nach Jerome Boateng einsetzen. "Bei ihm ist es nicht so schlimm", sagte Trainer Hansi Flick nach dem 4:1 (2:1) gegen den FC Chelsea.

Innenverteidiger Boateng musste in der 64. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Für ihn feierte Nationalspieler Niklas Süle nach knapp zehn Monaten Pause wegen eines Kreuzbandrisses sein Pflichtspiel-Comeback.

Auch Kingsley Coman, der wegen muskulärer Probleme gegen Chelsea gefehlt hatte, steht gegen Barca wohl zur Verfügung. Man habe gegen die Blues nur "kein Risiko eingehen wollen", so Flick.

Leise Hoffnungen gibt es noch bei Benjamin Pavard, der allerdings am Samstag noch mit Krücken ins Stadion gehumpelt war. Man müsse "abwarten. Wir werden alles versuchen, dass es irgendwo eine Chance gibt, dass er noch ins Turnier in Lissabon eingreifen kann", sagte Flick.

Der Rechtsverteidiger hatte vor knapp zwei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel erlitten.