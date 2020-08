FC Bayern München - FC Chelsea 4:1: Lewandowski wird zum Scorerkönig

Das Champions-League-Finalturnier in Lissabon kann kommen. Nach einem ebenso souveränen wie dominanten 4:1 (2:1) des FC Bayern München gegen den FC Chelsea im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinale scheinen die Bayern absolut bereit für das Spiel am Freitag gegen den FC Barcelona.

Der FC Bayern ist nun auch offiziell die Tormaschine Europas: 31 Treffer in acht Champions-League-Siegen gelangen zuvor noch keinem Team. Acht Siege in den ersten acht Spielen ebensowenig.

Robert Lewandowski (10.) per Elfmeter mit seinem zwölften Königsklassentreffer in dieser Saison (und später mit seinem 13.), Ivan Perisic nach Vorarbeit Lewandowskis (24.) machten schon früh alles klar. Chelsea hätte danach schon fünf Tore aufholen müssen, um doch noch nach Lissabon reisen zu können. Tammy Abraham konnte noch vor der Halbzeit einen Fehler von Bayern-Keeper Manuel Neuer nutzen (44.), doch Corentin Tolisso erhöhte nach seiner Einwechslung auf 3:1, Lewandowski sorgte für den Endstand (84.).

Der Pole machte erneut ein außergewöhnliches Spiel und war an allen sieben Toren der Bayern gegen Chelsea in beiden Spielen beteiligt.

FC Bayern - FC Chelsea: Die Analyse

Chelsea, stark ersatzgeschwächt nach München und ohne sechs Stützen nach München gereist, wirkte zu Beginn nicht wie eine Mannschaft, die ein 0:3 wettmachen musste, um doch noch weiterzukommen. Die Londoner wollten zwar irgendwie mitspielen, fanden aber gegen die erneut hoch pressenden Bayern aber keinen Zugriff aufs Mittelfeld. Chelsea konnte sich im Spielaufbau oft nur mit langen, eher unpräzisen Bällen helfen.

Und ehe sie sich versahen, lagen sie schon hinten. Torwart Willy Caballero foulte nach sieben Minuten dem alleine vors Tor geratenen Robert Lewandowski. Es war der erste von zwei Torwartfehlern dieses Spiels, kurz vor der Pause patzte Manuel Neuer auf der anderen Seite. Nun aber schlenzte zunächst Lewandowski den Ball locker zum 1:0 ins Tor (10.). Lewandowskis insgesamt elfter verwandelter Elfmeter (bei elf Versuchen) war bereits sein zwölfter Treffer in dieser Champions-League-Saison, nie traf ein Spieler für eine deutsche Mannschaft öfter in einer Saison in der Königsklasse.

FC Bayern gegen Chelsea: Sane verpasst fast das 1:0

Kleiner Fun Fact: Der in der Champions League in dieser Saison nicht mehr spielberechtigte Neuzugang Leroy Sane betrat genau mit Lewandowskis Schuss die Tribüne. Man muss sich Sane als Glückskind vorstellen.

Fast schon lächerlich einfach - aber eben auch bezeichnend für das Spiel der Bayern unter Flick - sah dann in der 24. Minute die Entstehungsgeschichte des 2:0 aus: Müllers aggressives Pressing zwang Kovacic zum Ballverlust, Robert Lewandowski hatte in der Mitte vor dem Tor genug Zeit, den Kopf hochzunehmen und den Ball überlegt rechts vor auf Perisic zu legen. Der hatte leichtes Spiel.

Bayerns Spiel unter Flick sieht oft sehr einfach, die Tore manchmal gar mühelos aus, doch die Dominanz entspringt vor allem den aggressiven Ballgewinnen im Angriffsdrittel. Thiago war im Mittelfeld deutlich präsenter als Leon Goretzka, machte am laufenden Band Thiago-Dinge, bestimmte das Tempo der Partie. Thiago würde vermisst werden, sollten die Bayern ihn wirklich an einen anderen Klub verlieren in diesem Sommer.

Joshua Kimmich bewies, dass er für die Umstellung vom zentralen Mittelfeld auf die Rechtsverteidigerposition kaum Zeit benötigt - und auch als Verteidiger zumeist offensiv agiert. Ivan Perisic, der wie erwartet den Vorzug vor Philippe Coutinho erhalten hatte, vertrat den verletzten Kingsley Coman ohne Fehl und Tadel. Ebenso wie später in der zweiten Halbzeit Coutinho.

Callum Hudson-Odoi zeigte kurz nach dem 0:2, wieso sich Bayerns Sportchef Hasan Salihamidzic so sehr in ihn verliebt hatte. Sein allzu offensives Werben hatte erst für diplomatische Verwerfungen zwischen München und London und dann zum Platzen des Wechsels geführt. Bayern hatte Glück, dass Hudson-Odois schöner Diagonalschuss aus 20 Metern wegen Abseits zurückgepfiffen wurde.

Chelsea will mitspielen, offenbart aber Lücken in der Defensive

Man muss es Chelsea hoch anrechnen, dass sie auch nach dem 0:2 noch mitspielen wollten. Oder: es zumindest versuchten. Doch um fünf Tore gegen diese hoch pressenden Bayern aufzuholen, braucht es eben auch mehr als drei Ballaktionen in der ersten Halbzeit im Strafraum der Münchner. Immerhin reichte dies noch für das 1:2.

Manuel Neuer verpasste sich dabei selbst ein vielleicht nachdenkenswertes Ereignis, als er Kovacics Flanke vor Tammy Abrahams Treffer (44). nicht festhalten und nur nach vorne klatschen konnte.

In der zweiten Halbzeit änderte sich an der Statik des Spiels auch nach den Wechseln der Bayern wenig. Chelsea blieb bemüht, Bayern ließ die Engländer mitspielen, ohne irgendetwas anbrennen zu lassen - und nutzte irgendwann dann doch den Platz im Strafraum zum 3:1 durch Corentin Tolisso und 4:1 durch Lewandowski. Bayern in dieser Form sicher der souveränste Viertelfinalist.

FC Bayern - FC Chelsea: Die Aufstellungen

Bayern: Neuer - Kimmich (71. Odriozola), J. Boateng (63. Süle), Alaba, Davies - Thiago (71. , Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic (64. Coutinho), - Lewandowski. - Trainer: Hansi Flick.

Chelsea: Caballero - James, Zouma, Christensen, Emerson - Kante, Kovacic - Barkley, Mount - Hudson-Odoi, Abraham (81. Giroud). - Trainer: Frank Lampard.

Daten des Spiels FC Bayern- FC Chelsea

Tore: 1:0: Robert Lewandowski (10./FE), 2:0: Ivan Perisic (24.), 2:1: Tammy Abraham (44.), 3:1 Tolisso (76.), 4:1 Robert Lewandowski (83).

Robert Lewandowski zog mit seinem 65. CL-Tor wieder auf Rang 4 der ewigen Torschützenliste mit Real Madrids Karim Benzema gleich. Nur Cristiano Ronaldo (130), Lionel Messi (114) und Raul (71) schossen mehr Tore in der Königsklasse.

Robert Lewandowski ist der erste Bayern-Spieler, der in sieben CL-Einsätzen in Folge trifft.

Robert Lewandowski verwandelte alle seine elf Elfmeter in der Champions League.

Mit 31 Toren nach 8 CL-Spielen stellt der FC Bayern einen neuen Rekord auf.

Neuer Rekord: Bayern ist das erste Team im aktuellen CL-Spielmodus (seit 2003/04), das die ersten 8 Spiele einer CL-Saison gewinnt.

Der FC Bayern ist seit 27 Pflichtspielen unbesiegt (26 Siege, 1 Remis), zuletzt gab es 18 Siege in Serie - das ist Rekord im deutschen Profifußball.

Das Viertelfinale wird das elfte europäische Spiel zwischen Barca und dem FC Bayern. Die Bayern führen in der Direktbegegnung klar mit 6-2 Siegen (2 Remis), doch Barcelona hat sich in 2 der letzten 3 K.o.-Duelle durchgesetzt, zuletzt im Champions-League-Halbfinale 2014/15 (3-0 H, 2-3 A).

Star des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern)

Dass einem Mittelstürmer in zwei Spielen im Achtelfinale der Champions League vier Vorlagen gelingen, ist nur dann nur alltäglich, wenn der Mittelstürmer Robert Lewandowski heißt. Der hat das Außergewöhnliche zur Regel gemacht hat. Lewandowski war an allen sieben Treffern der Bayern in diesem Achtelfinale beteiligt, ist auf dem besten Weg, auch in der Champions League Torschützenkönig zu werden. Mehr als seine bereits jetzt zwölf Treffer gelangen keinem Spieler einer deutschen Mannschafz in der Champions League.

Flop des Spiels: Willy Caballero (FC Chelsea)

Dass Chelsea hat ein Torwartproblem hat, ist nicht neu. Sollte das jemand doch noch nicht mitbekommen haben, reichte ein Blick in dieses Spiel. Willy Caballero spielt ja nur, weil Kepa, immerhin der teuerste Torwart der Welt, Fehler an Fehler gereiht hat. Caballero machte noch nicht mal so viel falsch gegen Bayern, aber eben auch nicht viel richtig. Ruhe oder gar Selbstvertrauen strahlte er nicht aus.

Der Schiedsrichter: Ovidiu Alin Hategan (Rumänien)

Fünf Tore wie beim letzten Spiel der Bayern, das der Rumäne geleitet hatte (2017/2018 5:0 gegen Besiktas), schafften die Münchner diesmal nicht ganz. Hategan war bei seinem 100. Einsatz in einem internationalen Wettbewerb stets auf der Höhe des Geschehens. Beim Foul an Lewandowski im Strafraum in der siebten Minute entschied er - im Gegensatz zu seinem Assistenten - sofort auf Elfmeter. Völlig korrekt, wie der Videoschiedsrichter bald feststellte. Hudson-Odois Abseitstreffer nahm er unaufgeregt wieder zurück. Trug mit seiner Souveränität bei zum insgesamt ruhigen und fairen Spiel, verteilte nur zwei Gelbe Karten - an Chelseas Willy Caballero und Emerson.