Wird das Finale der UEFA Champions League im Free-TV übertragen?

Zum ersten Mal seit dem deutschen Finale in der Saison 2012/2013 steht mit dem FC Bayern wieder eine deutsche Mannschaft im Finale der Champions League. Ob das Duell des deutschen Rekordmeisters gegen Paris Saint-Germain live im Free-TV übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern gegen PSG: Stadion, Anpfiff und Schiedsrichter

Das Finale der Champions League wird heute, am Sonntag (23. August) um 21 Uhr von Daniele Orsato angepfiffen. Der 44-jährige Italiener hat während der laufenden Saison bereits acht Spiele in der Königsklasse geleitet, aber war noch nie in einem großen Endspiel im Einsatz. Orsato ist seit 2010 als internationaler Referee im Einsatz.

Das Endspiel des Champions-League-Finalturniers findet im Estadio da Luz in Lissabon statt. Die Arena bietet normalerweise bis zu 65.647 Zuschauern Einlass, wird aufgrund der Coronapandemie allerdings, wie schon seit dem Viertelfinale, keine Fans auf seinen Tribünen haben.

Champions-League-Finale: Läuft FCB-PSG heute live im Free-TV?

Das Endspiel der Champions League läuft heute frei empfänglich ab 20.15 Uhr Uhr bei ZDF. Vor Spielbeginn erwarten Euch dort Moderator Jochen Breyer und der ehemalige FCB-Profi Sandro Wagner, zum Spiel übernimmt dann ZDF-Livereporter Bela Rethy direkt aus Lissabon. Die Übertragung könnt Ihr auch online in der ZDFmediathek-App auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV verfolgen.

Alternativ zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN das Finale live und in voller Länge. Bei Sky beginnt die Berichterstattung bereits um 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 & HD mit Moderator Sebastian Hellmann und den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer. Um 20:45 Uhr, 15 Minuten vor Spielbeginn, trifft dann Kommentator Wolff Fuss dazu. Anschließend läuft ab etwa 23.15 Uhr die Analyse des Spiels. Als zahlende Kunden könnt ihr das Sky-Angebot auch mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket wahrnehmen.

Auf DAZN startet die Vorberichterstattung um 20.30 Uhr mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Per Mertesacker. Dort habt Ihr auch die Option, die Partie mit eingespielter Fan-Atmosphäre zu schauen.

DAZN teilt sich während dieser Saison die Rechte an der Champions League zu gleichen Teilen mit Sky, hat aber exklusive Rechte an der Europa League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Außerdem zeigt der Streamingservice ausgewählte Spiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge sowie alle Highlight der Bundesliga und 2. Bundesliga schon 40 Minuten nach Abpfiff.

Anbieter TV-Sender Livestream Beginn der Berichterstattung ZDF ZDF & HD Ja 20:15 Uhr Sky Sky Sport 1 & HD Ja 19:00 Uhr DAZN - Ja 20:30 Uhr

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatliches Abo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabo kostet 119,99 Euro für zwölf Monate.

Champions-League-Finale: FC Bayern vs. PSG heute live im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid oder aus anderen Gründen nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, haben Wir die perfekte Alternative für Euch! Der SPOX-Liveticker versorgt euch im Minutentakt mit den wichtigsten Infos rund um das Geschehen aus dem Stadion da Luz in Lissabon. Ihr verpasst keine gelbe Karte, keine taktische Anpassung und erst recht kein Tor.

Hier entlang zum Liveticker FC Bayern - Paris Saint-Germain