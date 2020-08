Champions League: Wann finden die Achtelfinal-Rückspiele statt?

Die Königsklasse steht kurz vor dem Comeback. Hier erfahrt Ihr, wann die übrigen vier Champions-League-Achtelfinal-Rückspiele stattfinden.

Champions League: Die Termine der restlichen Achtelfinal-Begegnungen

Das prestigereichste Turnier auf Vereinsebene befindet sich nach monatelanger Corona-Pause vor der Rückkehr. Bei vier Begegnungen wurde sowohl das Achtelfinal-Hinspiel als auch das Rückspiel bereits bestritten. Doch vier weitere Viertelfinalisten stehen noch aus. Diese werden in den kommenden Tagen entschieden.

Am Freitag, den 7. August, finden die Begegnungen Juventus gegen Olympique Lyon und Manchester City gegen Real Madrid statt. Beide Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen. Die verbleibenden zwei Achtelfinalspiele gehen dann am Tag darauf über die Bühne. Am Samstag, den 8. August, stehen die Spiele FC Bayern gegen den FC Chelsea und FC Barcelona gegen den SSC Neapel auf dem Plan - ebenfalls Anpfiff um 21 Uhr.

© imago images / AFLOSPORT

Champions League: Die übrigen Achtelfinal-Rückspiele im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Champions League teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Die beiden Anbieter übernehmen bei den restlichen Achtelfinals jeweils zwei Partien.

Sky ist dabei für Man City - Real Madrid und FC Bayern - FC Chelsea verantwortlich. Mittels SkyGo-Abo kann sich Zugriff auf die beiden Partien verschafft werden. Ebenfalls hat der Kunde die Möglichkeit, mit einem SkyTicket einen Tagespass zu erwerben und so die Spiele zu sehen.

DAZN hingegen zeigt Juventus - Olympique Lyon und FC Barcelona - SSC Neapel. Das "Netflix des Sports" hat neben der Champions League auch andere Sportarten und Ligen im Angebot. Etwa Basketball- (NBA), Eishockey- (NHL) oder American-Football-Fans (NFL) sind bei DAZN genau richtig. Ebenfalls ist DAZN das Zuhause der UFC und MLB in Deutschland.

Das Abonnement für DAZN kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Der Kunde kann davor jedoch einen kostenlosen Probemonat austesten, um sich vom Angebot zu überzeugen.

Champions League im Liveticker

Wer jedoch nicht die Chance hat, auf das TV- oder Livestream-Angebot zuzugreifen, kann bei den Livetickern von SPOX mitlesen. Somit verpasst der Fan keine wichtige Aktion.

Das Liveticker-Angebot findet Ihr hier:

Champions League: Die Achtelfinals im Überblick

Der amtierende Champions-League-Sieger FC Liverpool ist überraschenderweise schon im Achtelfinale an Atletico gescheitert. RB Leipzig hat sich als erste deutsche Mannschaft bereits fix für das Viertelfinale qualifiziert, nachdem man klar gegen Tottenham gewann.

Auch der FC Bayern hat gute Karten und befindet sich mit einem Bein in der nächsten Runde. Dies ist dem 3:0 gegen Chelsea aus der Hinrunde zu verdanken. Für den BVB hat es jedoch trotz Sieg im Hinspiel gegen PSG nicht gereicht.