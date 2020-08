Thomas Tuchel muss sein Team in der Champions League mit einem Gipsfuß von der Seitenlinien aus Coachen. Was es mit der Verletzung des PSG-Trainers auf sich hat, wie schwer sie wiegt, was die Diagnose ist und wie er sich die Verletzung zugezogen hat, erfahrt Ihr hier.

Thomas Tuchels Gipsfuß heute Abend live gegen RB Leipzig sehen? Jetzt DAZN sichern!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Thomas Tuchel: Verletzung des PSG-Trainers - Schwere, Diagnose, Ursache

Beim Champions-League-Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo wunderten sich wohl viele Zuschauern, warum Thomas Tuchel mit einem Gipsfuß an der Seitenlinie zu sehen war.

Die Verletzung zog sich der Deutsche in der Woche vor dem Finalturnier der Königsklasse zu, die Diagnose: linker Knöchel verstaucht und 5. Mittelfußknochen gebrochen. Außerdem sind "die Bänder gerissen", erklärte Tuchel gegenüber DAZN.

"Es ist etwas schmerzhaft, aber mittlerweile geht's. Ich genieße den Luxus, hier aktuell jeden Tag Behandlung zu bekommen", fuhr der 46-Jährige fort. "Alles ist anstrengend, jeder kleine Weg", musste er aber dennoch eingestehen.

Seine Spieler hätten sich aber mittlerweile an den Anblick ihres Trainers im Gipsfuß gewöhnt: "Die Spieler haben sich daran gewöhnt, insofern stellt es keine allzu große Behinderung dar, auch wenn es natürlich nervt."

Typischerweise bleibt bei einer solchen Verletzung der Gips sechs bis acht Wochen am Fuß, der Fuß selbst kann nach circa vier Wochen wieder langsam belastet werden.

© imago images / Poolfoto

Thomas Tuchel mit PSG gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Live sehen könnt Ihr Thomas Tuchels Pariser heute Abend gegen RB Leipzig um 21 Uhr auf DAZN. Dann steht nämlich das Champions-League-Halbfinale zwischen den beiden Teams in Lissabon an.

Für DAZN kümmert sich ein Team bestehend aus Moderator Alex Schlüter, Kommentator Uli Hebel, Experte Per Mertesacker und Reporter vor Ort Daniel Herzog um die Übertragung, die wenige Minuten vor Anpfiff beginnt.

Neben der heutigen Partie zeigt DAZN auch das morgige Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Olympique Lyon live, genau wie das Finale am 23. August. Auch das Finalturnier der Europa League läuft live auf DAZN sowie in der kommenden Saison 106 Spiele der Bundesliga (103 exklusiv), die Ligue 1, MLS, Serie A und Primera Division.

11,99 Euro kostet das gesamte Angebot im Monat, das auch US-Sport (NBA, NFL, MLB & NHL), Tennis, Boxen, UFC etc. umfasst. Alternativ kann man auch ein Jahres-Abo (119,99 Euro) abschließen. Bei beiden Varianten sind die ersten vier Wochen kostenfrei - jetzt Probemonat abschließen.

RB Leipzig - Paris Saint-Germain: Die voraussichtlichen Aufstellungen im Champions-League-Halbfinale © imago images / Xinhua 1/25 Erstmals in der Vereinsgeschichte steht RB Leipzig im Halbfinale der Champions League (ab 21 Uhr live auf DAZN). Bei PSG kehren zwei Stars in die Startformation zurück, dafür muss Tuchel seinen Torwart ersetzen. Die voraussichtlichen Aufstellungen. © imago images / Poolfoto 2/25 RB LEIPZIG - TOR: Peter Gulacsi © imago images / Poolfoto 3/25 ABWEHR: Lukas Klostermann © imago images / Poolfoto 4/25 Dayot Upamecano © imago images / Poolfoto 5/25 Marcel Halstenberg © imago images / Poolfoto 6/25 MITTELFELD: Konrad Laimer © imago images / Poolfoto 7/25 Marcel Sabitzer © imago images / Poolfoto 8/25 Kevin Kampl © imago images / Poolfoto 9/25 Angelino © imago images / Poolfoto 10/25 ANGRIFF: Christopher Nkunku © imago images / Poolfoto 11/25 Yussuf Poulsen © imago images / Poolfoto 12/25 Dani Olmo © SPOX 13/25 Bei den Roten Bullen sind im Vergleich zum Viertelfinalsieg gegen Atletico Madrid keine Veränderungen zu erwarten. © imago images / Poolfoto 14/25 PARIS SAINT-GERMAIN - TOR: Sergio Rico © imago images / PanoramiC 15/25 ABWEHR: Thilo Kehrer © imago images / PanoramiC 16/25 Thiago Silva © imago images / PanoramiC 17/25 Presnel Kimpembe © imago images / Poolfoto 18/25 Juan Bernat © imago images / Xinhua 19/25 MITTELFELD: Marquinhos © imago images / PanoramiC 20/25 Leandro Paredes © imago images / PanoramiC 21/25 Idrissa Gueye © imago images / PanoramiC 22/25 ANGRIFF: Angel Di Maria © imago images / Poolfoto 23/25 Kylian Mbappe © imago images / Poolfoto 24/25 Neymar © SPOX 25/25 Während Kylian Mbappe wieder von Beginn an auf Torejagd gehen wird, muss Stammkeeper Keylor Navas ersetzt werden. Der Einsatz von Idrissa Gueye ist noch fraglich, dafür ist Marco Verratti wieder eine Alternative im Mittelfeld.

Champions League: Die verbleibenden Spiele des Turniers

Runde Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ort Halbfinale 1 18. August 2020 21 Uhr RB Leipzig PSG Estadio da Luz Halbfinale 2 19. August 2020 21 Uhr Olympique Lyon FC Bayern Estadio Jose Alvalade Finale 23. August 2020 21 Uhr RB Leipzig / PSG Olympique Lyon /FC Bayern Estadio da Luz

Thomas Tuchel über Partie gegen RB Leipzig: "Wird ein Brocken"

Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann sind alte Bekannte, so trainierte Tuchel den heutige RB-Coach damals in der zweiten Mannschaft des FC Augsburg und war einer der Gründe für die Nagelsmanns erfolgreiche Karriere.

"Er war ja die ganze Zeit verletzt, mir wäre es lieber gewesen, er hätte damals gespielt. Unser Budget bei der zweiten Mannschaft in Augsburg war so gering, dass wir ihm gesagt haben: 'Du kannst hier nicht nur verletzt sein. Du musst jetzt Gegner beobachten.' Also haben wir ihn losgeschickt. Die Berichte, die dann zurückkamen, waren für einen 21-jährigen Spieler schon bemerkenswert", erzählte Tuchel im Gespräch DAZN.

Seitdem ist viel Zeit vergangenen und Nagelsmann ein Weltklasse-Trainer geworden, weshalb Tuchel auch Respekt vor der Halbfinal-Partie gegen seinen ehemaligen Schützling hat: "Insgesamt ist RB ein sehr mutiges Team, ein sehr offensiv denkendes Team mit einem mutigen Coach. Es wird ein Brocken, aber das ist in einem CL-Halbfinale auch nicht anders zu erwarten."

Die ausführliche Geschichte dazu könnt Ihr hier nachlesen.