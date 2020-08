Per Mertesacker über das Champions-League-Finale auf DAZN: "Der einzige, der nicht eiskalt ist, ist Neymar"

Per Mertesacker wird am Sonntag das Champions-League-Finale als Co-Kommentator begleiten (ab 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Der ehemalige Nationalspieler spricht vor dem Duell des FC Bayern München gegen PSG bei DAZN und SPOX über die mögliche taktische Herangehensweise des FCB, Serge Gnabrys mit vielen Fragezeichen versehene Zeit in England und einen der wichtigsten Spieler bei Paris Saint-Germain.

Per Mertesacker über ...

... die beiden besten Teams im Finale:

"Das muss man ganz klar so sagen. Aufgrund der neu gewonnenen Stärke der Bayern in dieser Saison, auch mit der Qualität, die sie in diesem neuen Turniermodus gebracht haben. Auch wie Paris mit Rückschlägen umgegangen ist, besonders gegen Atalanta, das war schon beeindruckend. Und jetzt die klaren Siege in den Halbfinals. Es sind die beiden Mannschaften, die am meisten beeindruckt haben."

... die hochstehenden Bayern als Vorbild für die Konkurrenz:

"Nur bedingt. Bayern hat eine unglaubliche Geschwindigkeit in der letzten Reihe. Ohne diese kannst du das natürlich nicht spielen. Das als Revolution darzustellen, ist schwierig. Andere Mannschaften fühlen sich so hochstehend überhaupt nicht wohl und brauchen mehr Absicherung. Die Bayern fühlen sich relativ wohl, aber wenn es mal schiefgeht und man ein, zwei Gegentore kassiert, wird man auch als Spieler direkt ein bisschen nervös und geht automatisch drei, vier Schritte zurück. Wenn man Mbappe sieht, Neymar, Di Maria: Das sind alles schnelle Spieler mit schneller Umschaltbewegung, die eher hinter die Ketten gehen und auch präzise Bälle aus dem Mittelfeld spielen können. Deshalb denke ich, dass Bayern am Sonntag ein bisschen konservativer an die Sache herangehen wird."

Champions League: Diese deutschen Trainer gewannen den Henkelpott - Flick, Nagelsmann und Tuchel jagen Meilenstein © imago images 1/14 Mit Hansi Flick, Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel können gleich drei deutsche Trainer Champions-League-Sieger werden und somit Geschichte schreiben. SPOX blickt auf die Lage der Jäger und die Trainer, die den Meilenstein schafften. © imago images / Peter Schatz 2/14 Hansi Flick (FC Bayern München): Erst im November 2019 übernahm er das Amt von Niko Kovac und verhalf dem FCB zu altem Glanz. Nach dem Double-Gewinn fertigten die Münchner Chelsea mit insgesamt 7:1 ab und demütigten Barca mit 8:2. Nächster Halt: Lyon. © imago images / Peter Schatz 3/14 Julian Nagelsmann (RB Leipzig): Der erst 33-Jährige gehört wohl schon jetzt zu den größten Taktikfüchsen Europas. Im Viertelfinale hebelte er Diego Simeones Atletico Madrid mit einem variablen System aus (2:1-Sieg). Nun wartet PSG. © imago images / PanoramiC 4/14 Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain): Erstmals seit 1995 steht PSG wieder in einem Halbfinale, wenn auch mit viel Glück. Erst in der 90. schoss das Tuchel-Team den Ausgleich, ehe Choupo-Moting den 2:1-Siegtreffer (90.+3.) gegen Atalanta Bergamo erzielte. © imago images / Horst Müller 5/14 Udo Lattek (FC Bayern München): Unter ihm holte der FCB gegen Atletico Madrid als erstes deutsches Team den Europapokal der Landesmeister 1974. Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck rettete die Bayern in der Verlängerung noch in ein Wiederholungsspiel. © imago images / Colorsport 6/14 Nach dem glücklichen 1:1 gaben sich die Bayern zwei Tage später keine Blöße und fertigten die Rojiblancos mit 4:0 ab. Uli Hoeneß und Gerd Müller trafen jeweils doppelt. Im Januar 1995 musste Lattek seinen Hut nehmen. © imago images / Fred Joch 7/14 Dettmar Cramer (FC Bayern München): Der damalige Trainer der US-Nationalmannschaft übernahm Latteks Posten und stand anfangs stark in der Kritik. Führungsspieler Franz Beckenbauer gab ihm aber Rückendeckung, die er zurückzahlen sollte … © imago images / Kicker / Eissner 8/14 Denn 1975 (2:0 gegen Leeds) und 1976 (1:0 gegen Saint-Etienne) gewannen die Bayern unter Cramer ebenfalls den Pokal der Landesmeister. Da er die deutsche Meisterschaft aber deutlich verpasste, wurde er schließlich zum Abschied gezwungen. © imago images / Stockhoff 9/14 Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund und FC Bayern): In der Saison 1996/97 gewann er mit dem BVB gegen ein auf dem Papier überlegenes Juventus Turin mit 3:1. Anschließend trat er von seinem Amt zurück und ging im Juli 1998 zu den Bayern. © imago images / Ulmer 10/14 Wo er ebenfalls große Erfolge feiern sollte und sich 2001 unsterblich machte. Nachdem die Bayern 1999 das Finale noch denkbar unglücklich verloren hatten, gewannen sie zwei Jahre später im Elfmeterschießen gegen Valencia. Kahn hielt drei Elfmeter. © imago images / Uwe Kraft 11/14 Jupp Heynckes (Real Madrid und FC Bayern): Nur ein Jahr nach Hitzfelds BVB-Erfolg krönte sich Heynckes mit den Spaniern zum nächsten deutschen Trainer, der den Henkelpott holte. Die Königlichen siegten mit 1:0 gegen den erneuten Finalisten Juve. © imago images / Ulmer 12/14 2013 sollte Heynckes dann endgültig zu einer Trainer-Legende aufsteigen. Nachdem das "Finale dahoam" mit den Bayern 2012 noch in die Hose gegangen war, gewannen sie anschließend das Triple. Im CL-Finale setzte sich der FCB mit 2:1 gegen den BVB durch. © imago images / Action Plus 13/14 Jürgen Klopp (FC Liverpool): Es war das Märchen der vergangenen Spielzeit, als Klopp den Reds endlich wieder einen großen Titel bescherte. Im Halbfinale drehte Liverpool noch ein 0:3 aus dem Hinspiel gegen Barca mit einem 4:0 an der Anfield Road, ehe … © imago images / Sportfoto Rudel 14/14 … im Finale Tottenham Hotspur wartete. Gegen die Spurs behielt Klopps Truppe die Nerven und gewann schließlich 2:0. In der aktuellen Spielzeit führte er Liverpool zudem zur ersten englischen Meisterschaft nach 30 Jahren Abstinenz.

... Bayerns riskantes Spiel in der Defensive:

"Fehler wie gegen Lyon werden in einem Finale auch schnell bestraft. Deswegen muss sich Bayern genau überlegen: Wie gehen wir damit um? Ob über links gegen Kimmich oder durch die Mitte: Mbappe ist brandgefährlich und kann bei einem solchen Konter mehrere Meter zwischen sich und den Gegner bringen - dann hat er mehr Zeit, sich auf den Abschluss zu konzentrieren. Bei Memphis Depay waren Jerome Boateng und David Alaba direkt dran. Wenn Mbappe einmal antritt, sind zwei, drei Meter dazwischen. Dann kann er sich Manuel Neuer quasi "zurechtlegen". Die Bayern müssen vorsichtig sein und die richtige Abstimmung zwischen hoher Linie, mutigem Spiel und der richtigen Absicherung finden."

... Hansi Flicks Ansagen an die Abwehr:

"Er sagt schon, dass die Innenverteidiger schnell rausschieben und die ganze Kette schnell hochschieben soll. Wichtig ist natürlich der Druck auf den Ball, und als Bayern gegen Lyon den Ball schnell verloren hat, war kein Druck da - da muss man vielleicht den einen oder anderen Meter zurückweichen. Wenn Druck auf dem Ball ist, ist eine hohe Linie kein Problem. Ohne Druck wird es schwierig. Die Pariser sind unbedrängt gut genug, den Ball hinter die Kette zu spielen - das hätte ich wahrscheinlich auch noch hinbekommen."

... Flicks Ansprachen an das Team:

"Ihm wird wichtig sein, dass er die Taktik schon einen Tag vorher geklärt und das Spiel und die eigenen Fehler analysiert hat. Am Sonntag wird es darum gehen, die Mannschaft mitzunehmen und zu sensibilisieren auf dieses große Spiel. Hansi Flick wird sich von Jogi Löws Reden in der Nationalmannschaft einiges abgeguckt haben: Wir haben uns von Löw immer sehr abgeholt gefühlt und waren immer motiviert und auf den Punkt fit, um Topleistungen zu bringen. Aber er wird seinen eigenen Stil entwickeln."

... Hansi Flick als Persönlichkeit:

"Man weiß, dass Hansi ein ruhiger Genosse ist, der seine Punkte aber auch klar rüberbringen möchte. Trotzdem ist er jemand, dem man sehr gut zuhören und dem man sehr gut folgen kann. Ich habe ihn in einer direkten Ansprache als Cheftrainer nicht erlebt. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es den Jungs guttut, einen ruhigen, entspannten Trainer zu haben. Er wird der Mannschaft am Spieltag Raum geben: Es gibt genug Führungsspieler in der Mannschaft, die vorangehen und den Ton vor dem Spiel hochfahren werden."