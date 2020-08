FC Bayern und die volle Kontrolle: Keine Deutschland-Brasilien-Vergleiche, bitte!

Die Fabelleistung des FC Bayern beim 8:2-Sieg gegen den FC Barcelona erinnerte an die DFB-Vorführung Brasiliens 2014. Thomas Müller sieht aber einen entscheidenden Unterschied.

Robert Lewandowski brachte das zuvor Geschehene zu später Stunde kurz und knackig auf den Punkt. "Für manche Momente gibt es einfach keine Worte (Lachsmiley)", schickte der Pole in den Twitter-Äther und erhielt reichlich Zustimmung von seinen 1,3 Millionen Followern. Verständlicherweise.

Tatsächlich konnte es den Zuschauern, ja offenbar selbst den unmittelbar involvierten Protagonisten angesichts dessen, was sich am Freitagabend im Stadion des Lichtes zu Lissabon abgespielt hatte, schon einmal die Sprache verschlagen.

Mit 8 (ACHT) zu 2 hatte der FC Bayern den FC Barcelona in einer denkwürdigen, einer aberwitzigen, schier unglaublichen Begegnung demontiert, nach allen Regeln der Kunst vorgeführt.

Es war die höchste Pleite, die es je in einem Champions-League-Viertelfinale gab sowie die höchste Niederlage seit knapp 70 Jahren (1951 setzte es ein 0:6 gegen Espanyol) für die stolzen Katalanen. Sie waren im Vorfeld der Partie aufgrund der vergangenen Monate zwar als Underdog eingestuft worden, galten aber mitnichten als Laufkundschaft. Natürlich nicht. Wer würde es denn auch wagen, eine Mannschaft mit solch hochdekorierten, erfahrenen Weltklassespielern zu unterschätzen?

Erste Halbzeit erinnert an Deutschlands Brasilien-Demütigung

Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets und Co. sind normalerweise immer imstande, Großes zu vollbringen. Nicht an diesem Abend, nicht gegen diese Über-Bayern. Vor allem im ersten Durchgang, nachdem die Münchner das zwischenzeitliche 1:1 verkraftet hatten und anschließend eine gleichzeitig komfortable wie groteske 4:1-Führung herausschossen, sah man sich zwangsläufig an die legendären 45 Minuten zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Brasilien im Sommer 2014 erinnert.

Auch damals, als das DFB-Team über die bemitleidenswerte Selecao hinwegfegte und mit 5:0 in die Pause ging, hatte zuvor selbstredend niemand damit gerechnet, dass derart Historisches passieren würde. Kollektives, ungläubiges Kopfschütteln stellte sich ein, schien doch alles viel zu surreal.

FC Barcelona - FC Bayern München: Die Einzelkritiken und Noten zum 8:2-Sieg des FCB © imago images / Sven Simon 1/28 Der FC Bayern hat den FC Barcelona mit einer Machtdemonstration vom Platz gefegt. Während allen voran die Barca-Abwehr um Semedo beim 2:8 einen rabenschwarzen Tag erlebte, stach bei den Münchnern Müller heraus. Die Einzelkritiken und Noten. © imago images / Peter Schatz 2/28 FC BARCELONA - MARC-ANDRE TER STEGEN: Konnte sich in Halbzeit eins kein einziges Mal auszeichnen, leistete sich aber ungewohnt viele Unsicherheiten mit dem Ball am Fuß. Stark seine Parade gegen Müller in Minute 69. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 5. © imago images / Sven Simon 3/28 NELSON SEMEDO: Interpretierte seine Rolle sehr offensiv und war in der Anfangsviertelstunde an einigen guten Vorstößen beteiligt. Defensiv dagegen mit einigen Totalausfällen. Übler Ballverlust vor dem 1:4. Auch beim 2:6, 2:7 und 2:8 schwach. Note: 6. © imago images / SVEN SIMON / Pool 4/28 GERARD PIQUE: Defensiv noch der beste Barca-Verteidiger. Versuchte immer wieder mit langen Bällen das Aufbauspiel anzukurbeln, blieb dabei aber meist glücklos. Zu zögerlich gegen Perisic bei dessen Flanke vor dem 0:1. Note: 5. © imago images / Peter Schatz / Pool 5/28 CLEMENT LENGLET: Sah gleich bei drei Toren unglücklich aus. Beim 1:0 und 3:1 kam er gegen Lewandowski und Gnabry nicht in den Zweikampf, beim 4:1 ließ er Müller entwischen. Immerhin: Guter Ball vor dem 1:1 auf Alba. Note: 5,5. © imago images / Peter Schatz / Pool 6/28 JORDI ALBA: Ähnlich offensiv eingestellt wie Pedant Semedo und auch defensiv nicht weniger fahrig. Verlor vor dem 0:1 und 1:4 die entscheidenden Kopfballduelle gegen Müller und Gnabry. Bereitete Alabas Eigentor und den Treffer zum 2:4 vor. Note: 4,5. © imago images / Cordon Press 7/28 SERGIO BUSQUETS: Sollte als Abräumer vor der Viererkette agieren, schaffte es aber vor allem in Halbzeit eins zu keinem Zeitpunkt, das Zentrum dicht zu halten. Gewann bis zu seiner Auswechslung in der 70. Minute keinen einzigen Zweikampf. Note: 5. © imago images / Peter Schatz 8/28 SERGI ROBERO: Teil der ganz schwachen rechten Seite Barcelonas. Ließ sich beim 0:1 mit einem einfachen Ball überspielen, beim 1:2 verlor er die Kugel im Zweikampf mit Gnabry. Musste zur Halbzeit dementsprechend für Griezmann weichen. Note: 5,5. © imago images / Peter Schatz 9/28 FRENKIE DE JONG: In der ersten Halbzeit noch einer der weniger schwachen Katalanen. Brachte die meisten Pässe aller Barca-Spieler an den Mann (91,8 Prozent). Ließ beim 2:5 Kimmich aus den Augen. Note: 4,5. © imago images / Peter Schatz 10/28 ARTURO VIDAL: Wurde als linker Mittelfeldspieler aufgeboten und versuchte immer wieder die Offensiv-Läufe Albas abzusichern. Ließ beim 1:4 und 2:6 jedoch Kimmich und Coutinho zu einfach flanken. Leistete in der Schlussphase keine Gegenwehr mehr. Note: 5. © imago images / Peter Schatz 11/28 LIONEL MESSI: War in den ersten 20 Minuten an vielen guten Aktionen beteiligt, als er immer wieder gute Flanken aus dem Halbfeld schlug. In Halbzeit zwei dann ohne jede Bindung zum Spiel. Verlor vor dem 2:8 den Ball an Coutinho. Note: 4,5. © imago images / Peter Schatz 12/28 LUIS SUAREZ: Hatte nach neun Minuten die Chance zur Führung, vergab aber im Eins gegen Eins gegen Neuer. Hing danach lange Zeit in der Luft, bekam aber auch keine Bälle serviert. Ließ beim 2:4 Boateng mit einem starken Haken aussteigen. Note: 4,5. © imago images / Sven Simon 13/28 ANTIONE GRIEZMANN (ab der 45. Minute): Sollte in der zweiten Hälfte offensiv noch einmal für frischen Wind sorgen, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Note: 4,5. © imago images / Cordon Press 14/28 ANSU FATI (ab der 70. Minute): Kam in den letzten 20 Minuten für den schwachen Busquets, hatte defensiv aber ähnlich große Probleme. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Sven Simon 15/28 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: War zur Stelle, wenn er zur Stelle sein musste – an beiden Gegentreffern vollkommen schuldlos. Note: 2,5. © imago images / Sven Simon 16/28 JOSHUA KIMMICH: Nur zu Beginn mit leichten Wacklern, fing sich der Rechtsverteidiger nach wenigen Minuten. In der Folge dann richtig stark (90 Prozent gewonnene Zweikämpfe) – bereitete das 4:1 vor und traf zum 5:2. Note: 2. © imago images / Peter Schatz 17/28 JEROME BOATENG: Ließ sich zu Beginn ein ums andere Mal überspielen, danach aufmerksamer. Vor dem zwischenzeitlichen 2:4 gegen Suarez nicht zwingend genug im Zweikampf. Note: 3. © imago images / Sven Simon 18/28 DAVID ALABA: Traf unglücklich ins eigene Netz und wartete mit einer negativen Zweikampfquote auf (25 Prozent). War aber letztlich völlig egal. Am Ende stand ein 8:2 auf der Anzeigetafel. Note: 3. © imago images / Sven Simon 19/28 ALPHONSO DAVIES: Wie groß kann das Selbstbewusstsein eines 19-Jährigen sein? Davies liefert die Antwort. Hatte auf seiner Seite im Spiel nach hinten kaum Probleme und ließ Semedo vor dem 5:2 wie einen Kreisliga-Verteidiger stehen. Note: 1,5. © imago images / Sven Simon 20/28 THIAGO: Mit Abstand die meisten Ballaktionen aufseiten der Bayern. Lief viel, spielte unzählige Pässe (bei unglaublicher Passquote von 96 Prozent). Der einzige Makel: Thiago brachte sich nicht aufs Scorerboard. Note: 2. © imago images / Sven Simon 21/28 LEON GORETZKA: Unglaublich bissig im Zweikampf, sehr präsent, auch im Spiel nach vorne. Lieferte den herrlichen Assist zum 3:1. Wer Goretzka die Qualität für den FC Bayern abspricht, möge sich dieses Spiel im Re-Live angucken. Note: 1,5. © imago images / Sven Simon 22/28 SERGE GNABRY: Überragte in der ersten Halbzeit, indem er die ersten beiden Treffer einleitete und den dritten selbst erzielte. In der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so auffällig. Dennoch: Bestnote mit leichten Abzügen. Note: 1,5. © imago images / Sven Simon 23/28 THOMAS MÜLLER: Thomas Müller trifft immer. Zumindest gegen den FC Barcelona. Im fünften Duell mit den Katalanen steuerte er seine Tore fünf und sechs bei. Insgesamt ein hervorragender Auftritt des Ur-Bayern. Note: 1. © imago images / Sven Simon 24/28 IVAN PERISIC: Durfte erneut von Beginn an ran und zahlte das Vertrauen eindrucksvoll zurück. Am 1:0 unmittelbar beteiligt, drückte er kurz darauf einen satten Strahl aus spitzem Winkel in die Maschen. Note: 2. © imago images / Peter Schatz 25/28 ROBERT LEWANDOWSKI: Bereitete das 1:0 vor und belohnte sich für seine engagierte Leistung, indem er kurz vor Schluss das halbe Bayern-Dutzend vollmachte. Note: 2. © imago images / Frank Hoermann 26/28 KINSGLEY COMAN: Hätte beinahe nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung getroffen, scheiterte aber an Jordi Albas Schienbein. Ansonsten hatte der Franzose merklich Spaß am Schützenfest. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 27/28 PHILIPPE COUTINHO: Setzte der Barca-Demütigung die absolute Krone auf. Zwei Tore, eine Vorlage. Eigentlich allein schon dadurch im Einserbereich. Aber aufgrund seiner späten Einwechslung: Note: Ohne Bewertung. © imago images / Peter Schatz 28/28 NIKLAS SÜLE: Ersetzte in den Schlussminuten den starken Goretzka. Note: Ohne Bewertung.

Thomas Müller: "Gegen Brasilien hatten wir es nicht so unter Kontrolle"

In etwa so surreal, wie nach einer Halbzeit vier Tore gegen Barcelona auf der Habenseite zu wissen. Thomas Müller wollte diesbezügliche Parallelen jedoch interessanterweise nicht ziehen. "Gegen Brasilien hatten wir es nicht so unter Kontrolle", sagte er, der sowohl beim Brasilien-Deutschland- als auch beim Bayern-Barca-Schützenfest den Torreigen eröffnet hatte, im Gespräch mit Sky.

Gegen Brasilien, so Müller, sei das einfach passiert, quasi positiv aus dem Ruder gelaufen. "Heute wollten wir den Gegner beherrschen wie wir es in den vergangenen Monaten immer getan haben." Eine Analyse, die tiefe Einblicke ins derzeitige Selbstverständnis des deutschen Rekordmeisters gab - und gleichzeitig den Vergleich mit dem Brasilien-Spiel einigermaßen widerlegte.

Der Unterschied zum WM-Halbfinale: Bei den Bayern war gleich zu erkennen, welche konkrete Marschroute Trainer Hansi Flick seinen Jungs mit an die Hand gegeben hatte. Kein Abwarten, welchen Schlachtplan der Gegner möglicherweise verfolgt, keine Ambition, sich langsam heranzutasten, was in K.o.-Spielen ja durchaus gang und gäbe ist.

Von Beginn an wurden die Blaugrana mit unbändigem Willen unter Druck gesetzt, das hohe Pressing, das sich in den vergangenen Monaten bewährt hat, zogen Flicks Schützlinge konsequent durch.

FC Bayern geht hohes Risiko - und hat zu Beginn Glück

So sehr, dass sich zugegebenermaßen anfangs noch vielversprechende Räume für Barca ergaben, die - aus Bayern-Sicht glücklicherweise - jedoch weitestgehend ungenutzt blieben. Weil Jerome Boateng kurz nach Anpfiff seinen Fuß dazwischen bekam (3.), weil Manuel Neuer den heranstürmenden Suarez abkochte (9.) und weil Messi (10.) nur den Pfosten traf.

"Es ist schwierig zu begreifen, aber wir haben von der ersten Minute an mit einem brutalen Fokus gespielt", sagte Joshua Kimmich und schob nach: "Wir haben extrem zielstrebig nach vorne gespielt und waren hinten sehr mutig. Am Ende war es ein unglaubliches Ergebnis." Flick erklärte: "Wir wussten, dass Fehler passieren können, wenn wir sie unter Druck setzen. Diese Fehler wollten wir ausnutzen. Das hat optimal geklappt."

Ob er, der neben Müller, Boateng und Neuer bekanntermaßen ebenfalls zu den Verantwortlichen beim WM-Coup zählte, sich denn wenigstens an das Brasilien-Spiel gedacht habe? "Ich bin niemand, der in der Vergangenheit lebt. Das Hier und Jetzt ist entscheidend." Und dieses Hier und Jetzt heißt maximale Kontrolle über das Geschehen, bedingungslose Gier nach Erfolgserlebnissen.

FC Bayern: Philippe Coutinho netzt doppelt

Anders als 2014 in Belo Horizonte, wo es die deutsche Auswahl nach dem Seitenwechsel weitaus gemächlicher anging, drückten die Bayern in Lissabon noch einmal mächtig aufs Gaspedal. Nicht mit dem vornehmlichen Ziel, den Gegner lächerlich zu machen, sondern schlicht, weil der Flick'sche Matchplan es so vorsieht, es gehört zum mittlerweile automatisierten Kontrollprogramm dazu.

Daran haben auch diejenigen einen erheblichen Anteil, die sich jüngst in der zweiten Reihe wiederfanden. Philippe Coutinho oder Kingsley Coman beispielsweise wollten sich vor dem Halbfinale noch einmal zeigen. Die beiden sprühten vor Spielfreude, reihten sich nahtlos ein in die perfekt geölte Angriffsmaschine. Coutinho traf binnen 15 Minuten zweimal, steuerte zudem eine Vorlage gegen seinen Stammklub bei.

Gegen ebenjenen Verein, der am Donnerstag noch von seinem Angestellten Arturo Vidal als "bester Klub der Welt" geadelt wurde. "Morgen spielen sie nicht gegen einen Bundesliga-Gegner, sondern gegen den FC Barcelona." Richtig, in der Bundesliga hat nämlich kein Team in der abgelaufenen Saison acht Tore gegen die Bayern gefangen.

Nicht nur Vidal wird erkannt haben, dass es derzeit völlig unerheblich ist, wie klangvoll der Name des jeweiligen Bayern-Kontrahenten anmutet. Die volle Kontrolle liegt in der Hand der Münchner.

