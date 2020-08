FC Barcelona - FC Bayern München 2:8: Lehrstunde! Furiose Flick-Elf deklassiert desolates Barca

Wahnsinn in Lissabon! Der FC Bayern hat dank eines furiosen 8:2-Triumphes über den FC Barcelona das Halbfinale der Champions League erreicht und trifft dort auf den Sieger der Partie Manchester City gegen Olympique Lyon (Samstag, 21 Uhr live auf DAZN).

Bayern-Coach Flick setzte auf die gleiche Elf, die Chelsea in der Woche zuvor mit 4:1 aus dem Wettbewerb geworfen hatte. Coman blieb also ebenso wie Coutinho zunächst auf der Bank, während Perisic seine Chance von Anfang an erhielt.

Auf der Gegenseite sah sich Barca-Trainer Setien zu einer Systemumstellung gezwungen. Die beim 3:1 im Achtelfinale gegen Neapel noch gesperrten Busquets und Vidal verdrängten Rakitic und Griezmann aus der Startelf, wodurch die Katalanen in einem 4-4-2 mit Messi und Suarez als einzige echte Offensivkräfte agierten.

Bedeutete auch: Barcas Außenverteidiger Semedo (rechts) und Alba (links) positionierten sich im Spiel mit dem Ball noch höher als ohnehin schon, um die südamerikanische Doppelspitze zu unterstützen. Das wiederum schuf Platz für Bayerns Außenstürmer - gerade bei schnellen Gegenzügen wie in der 4. Minute, als Perisic über die linke Seite völlig blank war, den Ball in die Mitte brachte und der dort nicht ausreichend unter Druck gesetzte Müller nach schönem Doppelpass mit Lewandowski zur frühen Führung traf.

Diese sollte aber keine 180 Sekunden lange halten, da die Flick'sche Abwehrkette ob des hohen Pressings der Münchner ebenfalls weit aufgerückt stand und ein perfekt getimter Ball von Lenglet in den Lauf von Alba genügte, um sie auszuhebeln. Der Spanier legte flach in die Mitte, wo Bayerns Abwehrchef Alaba zwar vor dem einschussbereiten Suarez am Ball war, diesen aber mit einem verunglückten Klärungsversuch ins eigene Netz beförderte.

Champions League: Die deutschen Rekordspieler in der Königsklasse © getty 1/21 Thomas Müller absolviert am Freitagabend gegen Barcelona sein 113. Champions-League-Spiel. Damit überholte er den bisherigen Rekordspieler Philipp Lahm. Die deutschen Rekordspieler in der Königsklasse nach Einsätzen. © getty 2/21 PLATZ 20: Alexander Zickler (FC Bayern München) - 51 Spiele, 2060 Minuten. © getty 3/21 PLATZ 19: Ilkay Gündogan (Manchester City, Borussia Dortmund) - 51 Spiele, 3845 Minuten. © getty 4/21 PLATZ 18: Per Mertesacker (Werder Bremen, FC Arsenal) - 54 Spiele, 4803 Minuten. © imago images 5/21 PLATZ 17: Mats Hummels (Borussia Dortmund, FC Bayern München) - 59 Spiele, 4769 Minuten. © getty 6/21 PLATZ 16: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) - 60 Spiele, 5310 Minuten. © imago images 7/21 PLATZ 15: Stefan Reuter (Borussia Dortmund) - 60 Spiele, 5138 Minuten. © getty 8/21 PLATZ 14: Mario Götze (Borussia Dortmund, FC Bayern München) - 62 Spiele, 3842 Minuten. © getty 9/21 PLATZ 13: Hans Jörg Butt (FC Bayern München, Benfica SL, Bayer Leverkusen, Hamburger SV) - 62 Spiele, 5580 Minuten. © getty 10/21 PLATZ 12: Jens Lehmann (VfB Stuttgart, FC Arsenal, Borussia Dortmund) - 67 Spiele, 5958 Minuten. © getty 11/21 PLATZ 11: Mesut Özil (FC Arsenal, Real Madrid, Werder Bremen, FC Schalke 04) - 69 Spiele, 5430 Minuten. © getty 12/21 PLATZ 10: Mehmet Scholl (FC Bayern München) - 70 Spiele, 4549 Minuten. © getty 13/21 PLATZ 9: Jerome Boateng (FC Bayern München) - 75 Spiele, 6237 Minuten. © getty 14/21 PLATZ 8: Sami Khedira (Juventus Turin, Real Madrid, VfB Stuttgart) - 77 Spiele, 5560 Minuten. © getty 15/21 PLATZ 7: Michael Ballack (Bayer Leverkusen, FC Chelsea, FC Bayern München, 1. FC Kaiserslautern) - 93 Spiele, 7926 Minuten. © getty 16/21 PLATZ 6: Bastian Schweinsteiger (FC Bayern München, Manchester United) - 95 Spiele, 7057 Minuten. © getty 17/21 PLATZ 5: Toni Kroos (Real Madrid, FC Bayern München) - 103 Spiele, 8152 Minuten. © getty 18/21 PLATZ 4: Oliver Kahn (FC Bayern München) - 103 Spiele, 9207 Minuten. © imago images 19/21 PLATZ 3: Manuel Neuer (FC Bayern München, FC Schalke 04) - 109 Spiele, 9720 Minuten. © getty 20/21 PLATZ 2: Philipp Lahm (FC Bayern München, VfB Stuttgart) - 112 Spiele, 9737 Minuten. © getty 21/21 PLATZ 1: Thomas Müller (FC Bayern München) - 113 Spiele, 7612 Minuten.

Bayern presst sich in einen Rausch - Barcas Defensive desolat

Eine Szene, die sinnbildlich für die wilde, von taktischem Geplänkel gänzlich befreite Anfangsphase im Estadio da Luz stand. Im Gegensatz zu Barca gelang es den Bayern im Laufe des ersten Durchgangs aber, Kontrolle ins Chaos zu bringen. Insbesondere das Anlaufen der Barca-Verteidiger im Verbund funktionierte teilweise herausragend.

Zwischen der 21. und 31. Minute presste sich die Flick-Elf dann geradezu in einen Rausch. Perisic (21.), Gnabry (27.) und Müller (31.) trafen infolge mehrerer starker, sofort weiterverarbeiteter Balleroberungen im letzten Drittel - und sorgten so schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Daran änderte auch das zwischenzeitliche 2:4 nichts, das Suarez mit einer starken Einzelleistung besorgte (57.).

Die Bayern blieben ihrer Linie treu - und hatten in Person von Davies noch einen genialen Moment in petto, den man auf der Gegenseite eher noch dem überwiegend blassen Messi zugetraut hätte. Der Kanadier tanzte Semedo an der Grundlinie aus, lief furchtlos in den Sechzehner und bediente den in den Fünfer gestürmten Kimmich, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (63.).

Nach jenem fünften Bayern-Treffer waren auch Barcas Offensivbemühungen dahin. Mit dem teils desolaten Abwehrverhalten der Mannschaft von Setien wäre ein Weiterkommen aber ohnehin nicht möglich gewesen. Der eingewechselte Coutinho gab seinen ehemaligen und (zumindest vorübergehend) zukünftigen Kollegen den Rest. Erst assistierte der Brasilianer Lewandowski (83.), dann schnürte er einen Doppelpack (85., 89.). Die historische Demütigung für Barca war perfekt.

FC Barcelona - FC Bayern: Die Aufstellungen

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Roberto (46. Griezmann), Busquets (70. Fati), De Jong, Vidal - Messi, Suarez

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng (76. Süle), Alaba, Davies (84. Hernandez) - Goretzka (84. Tolisso), Thiago - Gnabry (75. Coutinho), Müller, Perisic (67. Coman) - Lewandowski

FC Barcelona - FC Bayern: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Müller (4.), 1:1 Alaba (Eigentor, 7.), 1:2 Perisic (21.), 1:3 Gnabry (27.), 1:4 Müller (31.), 2:4 Suarez (57.), 2:5 Kimmich (63.), 2:6 Lewandowski (83.), 2:7 Coutinho (85.), 2:8 Coutinho (89.)

Der FC Bayern absolvierte sein 250. Spiel in der Champions League - nur Barcelona (257) und Real Madrid (267) haben mehr.

Mit seinem 113. Einsatz in der CL ist Müller nun alleiniger deutscher Rekordspieler in der Königsklasse - er lässt seinen ehemaligen Teamkollegen Lahm hinter sich.

Die Katalanen liefen mit der ältesten Startelf ihrer CL-Historie auf - die elf Akteure waren im Schnitt 29 Jahre und 329 Tage alt.

Der Star des Spiels: Thomas Müller (FC Bayern)

Steuerte im fünften Duell mit den Katalanen seine Tore fünf und sechs bei. Insgesamt ein hervorragender Auftritt des Ur-Bayer, der immer wieder Kommandos gab, seine Mitspieler in Szene setzte und auch eifrig zurückarbeitete. Ebenfalls stark: Perisic und Gnabry, die neben ihren Treffern an vielen weiteren guten Aktionen beteiligt waren.

Der Flop des Spiels: Sergi Roberto (FC Barcelona)

Teil der ganz schwachen rechten Seite Barcelonas. Ließ sich beim 0:1 mit einem einfachen Ball überspielen, beim 1:2 verlor er die Kugel im Zweikampf mit Gnabry. Musste zur Halbzeit dementsprechend für Griezmann weichen. Ebenfalls schwach: Semedo und Pique - und ohnehin die gesamte Barca-Hintermannschaft.

Der Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

Hätte Messi für dessen Foul an Davies in der 11. Minute auch mit Gelb verwarnen können. Unstrittig: Die Gelbe Karte für Boateng nach dessen Foul an Suarez kurz vor der Pause (42.). Unter dem Strich eine ordentliche Vorstellung des Slowenen.