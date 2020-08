FC Bayern gegen PSG live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Am Sonntag wird beim Spiel zwischen dem FC Bayern und PSG in Lissabon der Champions-League-Sieger der Saison 2019/20 gekürt. Alle wichtigen Informationen zur Übertragung des Spitzenspiels erfahrt Ihr hier.

Champions-League-Finale: Datum, Ort, Anpfiff

Eine lange Fußball-Saison neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss spielen im Finale der Champions League am Sonntag, den 23. August, Paris Saint-Germain und der deutsche Rekordmeister FC Bayern. Seit dem Viertelfinale wurden alle Spiele in zwei Spielstätten in Portugals Hauptstadt Lissabon absolviert. Daran ändert sich auch im Finale nichts. Gespielt wird im Estadio da Luz: Um 21 Uhr startet der Kampf um den Henkelpott.

Champions-League-Finale: Live im TV und Livestream

Die beiden Anbieter DAZN und Sky halten in dieser Champions-League-Spielzeit die Übertragungsrechte in Deutschland und werden somit für das Finale verantwortlich sein.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel auf dem Sender Sky Sport UHD. Eineinhalb Stunden vor Anpfiff beginnen die Vorberichte. Kommentator für das Spiel ist dann Wolff Fuss. Das Livestream-Angebot von Sky ist mit einem SkyGo-Abo zugänglich. Ebenso kann via SkyTicket darauf zugegriffen werden.

Auch DAZN bietet das Finale live und in voller Länge an. Der Streamingdienst ist neben dem Finale der Königsklasse auch für die Europa League verantwortlich.

Das DAZN-Abo kostet monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro.

Champions-League-Finale: Live im Free-TV

Anders als die vorherigen K.o.- Runden der Champions League ist das Finale auch im Free-TV zu sehen. Denn nachdem im Finale auch eine deutsche Mannschaft spielt und das Event "von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" ist, muss es laut Rundfunkvertrag für jeden empfangbar sein. Die Übertragung übernimmt das ZDF.

Champions-League-Finale im Liveticker

Für Fans des Fußballs, die nicht auf das TV- oder Livestream-Angebot zugreifen können, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an.

Der Liveticker: Paris Saint-Germain - FC Bayern München

Champions-League-Finale: Das Halbfinale im Überblick

Die Halbfinals entschieden beide Finalisten jeweils mit 3:0 für sich. PSG gewann gegen RB Leipzig, Rekordmeister Bayern besiegte Überraschungsteam Olympique Lyon (VIDEO: Highlights aus dem 3:0-Sieg gegen Olympique Lyon). Zwar ist mit Leipzig eine deutsche Mannschaft aus dem Turnier ausgeschieden, im Finale stehen jedoch trotzdem mit Hansi Flick (FC Bayern) und Thomas Tuchel (PSG) zwei deutsche Trainer an der Seitenlinie.