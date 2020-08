Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live

Nachdem gestern die Champions League mit zwei Krachern wieder zurückgekehrt ist, folgen heute weitere zwei Partien. Hier erfahrt Ihr, welches davon Sky überträgt.

Champions-League: Die bisherigen Achtelfinal-Begegnungen im Überblick

Vier Achtelfinal-Paarungen waren bereits vor der Corona-Pause beendet. Zwei wurden gestern bei den Spielen Manchester City gegen Real Madrid und Juventus Turin gegen Olympique Lyon entschieden. Heute folgen weitere zwei Rückspiele. Ab 21 Uhr spielen zum einen der FC Barcelona und der SSC Neapel, zum anderen der FC Bayern und der FC Chelsea.

Die Katalanen trennten sich im Auswärtsspiel gegen Neapel mit 1:1, während die Münchner die Blues an der Stamford Bridge mit 3:0 bezwangen (VIDEO: Die Highlights aus dem Hinspiel).

Team 1 Team 2 Hinspiel Rückspiel Borussia Dortmund Paris Saint-Germain 2:1 0:2 Atalanta Bergamo FC Valencia 4:1 4:3 Atletico Madrid FC Liverpool 1:0 3:2 Tottenham Hotspur RB Leipzig 0:1 0:3 Manchester City Real Madrid 2:1 2:1 Juventus Turin Olympique Lyon 0:1 2:1 FC Barcelona SSC Neapel 1:1 FC Bayern FC Chelsea 3:0

Champions-League: Dieses Spiel zeigt Sky

Sky überträgt heute das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea. Bereits ab 19.30 Uhr startet die Vorberichterstattung mit dem SkyCL-Duo Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus. Ebenso bei den Analysen vor Spielbeginn dabei ist Erik Meijer. Später wird die Partie dann von Wolff Fuss kommentiert.

Das Spiel ist auf dem Sender Sky Sport 2 HD zu sehen. Die Konferenz des Abends, das auch das Parallelspiel zwischen Barca und Neapel beinhaltet, läuft dann auf Sky Sport 1 HD.

Wer das Spiel heute live und in voller Länge sehen möchte, kann dies mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket machen. Beide Varianten sind kostenpflichtig.

FC Bayern vs. Chelsea im Liveticker

Das Spiel wird auf SPOX für alle, die das TV- oder Livestream-Angebot von Sky nicht nutzen können, live getickert.

Hier entlang, um zum Liveticker FC Bayern - FC Chelsea zu gelangen.

FC Bayern gegen FC Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern:

Neuer - Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, T. Müller, Coutinho - Lewandowski

FC Chelsea:

Willy Caballero - Zouma, Rüdiger, Christensen - Kanté, Kovacic - James, Mount - Barkley - Abraham, Giroud

FC Bayern ohne Kingsley Coman

Der deutsche Rekordmeister muss im Rückspiel gegen Chelsea ohne Kingsley Coman auskommen. Die Bild berichtete darüber, dass der Franzose am Donnerstag aufgrund von Muskelproblemen lediglich eine Laufeinheit absolvieren konnte. Trainer Hansi Flick gab schließlich am Freitag in einer Pressekonferenz vor dem Spiel bekannt, dass der 24-Jährige verletzt ausfallen werde.