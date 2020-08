Champions League, Stimmen zum Halbfinal-Einzug von RB Leipzig gegen Atletico Madrid

RB Leipzig hat durch einen 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid das Halbfinale der Champions League erreicht und trifft nun auf Paris-Saint Germain (Di., 21 Uhr live auf DAZN). Julian Nagelsmann schwärmte anschließend von Glücksgefühlen und seinen Spielern und sprach über einen fragwürdigen Vorfall in der Halbzeit mit Atletico-Trainer Simeone. Bei den Rojiblancos herrschte hingegen Ernüchterung. Die Highlights im Video.

Die wichtigsten Stimmen zum Halbfinal-Einzug von RB Leipzig im Überblick (Quellen: DAZN und SKY):

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) über ...

... seine Gefühle nach dem Sieg: "Erstmal ein Glücksgefühl, ich bin sehr stolz auf die Truppe. Es war sehr verdient, finde ich. Wir waren die bessere Mannschaft, haben es unglaublich leidenschaftlich verteidigt. Wir waren nach dem 1:0 etwas passiv, da wurde es etwas zu spannend. Wir haben zu leicht die Bälle verloren, wir haben wohl in dem Moment unser Glück nicht fassen können, dass wir so ein schönes Tor geschossen haben. Aber danach war es besser. Auch nach dem 1:1 finde ich, haben wir nicht lange gebraucht, um uns zu fangen. Das 2:1 war in der Entstehung letztlich etwas glücklich, aber es war der Raum, den wir bespielen wollten. Ich finde wir waren die bessere Mannschaft, deshalb bin ich sehr stolz auf die Jungs. Erstes Mal Viertelfinale, unter diesen Bedingungen, das war nicht so einfach. Ich habe da keine Nervosität gemerkt, das war schon sehr abgezockt."

... die Probleme nach dem 1:0: "Wenn du 1:0 führst und noch 20 Minuten zu spielen sind, dann verteidigst du vielleicht lieber etwas tiefer. Wir haben die Dinge trainiert, ich war froh, dass wir noch das 2:1 gemacht haben, wir haben trainiert, wie wir das verteidigen wollen, wenn wir kurz vor Schluss nochmal eine Führung haben. Wir haben es nicht ganz so gemacht wie im Training, aber ordentlich und der Situation angemessen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Atletico viel mehr gefährliche Situationen hatte."

... die Coolness seiner Spieler: "Das haben die Spieler selbst hinbekommen. Ich habe gestern nochmal gesagt, dass sie glücklich sein sollen, was sie erreicht haben und dass sie glücklich sein sollen, dass sie hier sind. Das ist mir sehr wichtig, dass wir zu keinem Zeitpunkt perfekt spielen müssen, auch heute nicht, sondern dass es viel um das Glücksgefühl geht und mit diesem Glücksgefühl auch in den Fokus kommen. Es war schon ein Fragezeichen ohne den Rhythmus, aber die Jungs haben sich das selbst erarbeitet. Sie mussten selbst eine stabile Psyche entwickeln."

... das Trainerduell mi Diego Simeone: "Außer in der Halbzeit war alles in Ordnung und ohne Berührungspunkte. Ich erzähle das jetzt nicht im Detail, aber es gibt ja Kameras. Da hat er gezeigt, dass er ein Winnertyp ist, dass er gewinnen will. Ich hätte es so nicht gemacht, aber das muss jeder selbst entscheiden."

... den kommenden Gegner Paris St. Germain: "Natürlich ist es eine Top-Mannschaft mit einem Top-Trainer. Zu Hoffenheimer Zeiten haben wir gegen Tuchels Dortmund immer gut gespielt, aber selten gewonnen. Das soll sich jetzt mal ändern. Ich wäre auch mit einem schlechten Spiel zufrieden, wenn wir gewinnen. Man hat gestern gesehen am Ende, welche Qualität sie haben. Angel di Maria kommt zurück, Mbappe wird so fit sein, dass er von Anfang an spielt. Dass wir wieder eine Top-Leistung brauchen, um ins Finale einzuziehen, ist klar."

RB Leipzig - Atletico Madrid: Noten und Einzelkritik der RB-Spieler © imago images / Peter Schatz 1/16 RB Leipzig hat das Halbfinale der Champions League nach einem knappen 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid erreicht. Dort treffen die Roten Bullen auf PSG. Besonders die Defensive um Upamecano überzeugte. Die Noten und Einzelkritiken der RB-Spieler. © imago images / Peter Schatz / Pool 2/16 PETER GULACSI: Parierte einen Carrasco-Schuss erst gut und hatte anschließend Glück, dass es keinen Elfmeter gab, als er Saul Niguez ins Straucheln brachte (14.). Beim Elfmeter von Felix ohne Chance. Sonst erlebte der Ungar einen ruhigen Abend. Note: 3. © imago images / PanoramiC 3/16 LUKAS KLOSTERMANN: Senste Felix ungestüm um und verursachte so den Elfmeter zum Ausgleich. Zuvor hatte der Nationalspieler viel Ruhe ausgestrahlt und mit einem guten Stellungsspiel bei gegnerischen Flanken brilliert. Note: 3. © imago images / Picture Point 4/16 DAYOT UPAMECANO: Im Defensiv- und auch im Offensivspiel mit einer starken Leistung. Er gewann knapp 82 Prozent seiner Zweikämpfe, Gegenspieler Diego Costa biss sich an ihm die Zähne aus. Auch im Aufbauspiel fehlerfrei. Note: 1,5. © imago images / Peter Schatz 5/16 MARCEL HALSTENBERG: War nur selten defensiv gefordert, brachte aber viel Ruhe in die Defensive. Seine Passquote von 94,7 Prozent kann sich zudem sehen lassen. Ebenso seine Rettungstat kurz vor Schluss gegen Morata. Note: 2,5. © imago images / PanoramiC 6/16 KONRAD LAIMER: Geringfügig unauffälliger als sein Pendant auf der linken Außenbahn. Der Österreicher war aber mehr in der Defensive gegen Carrasco gefordert als Angelino und lief enorm viel. Oft mit zu ungenauen Flanken. Note: 3. © imago images / Picture Point 7/16 MARCEL SABITZER: Glänzte mit einigen wichtigen Balleroberungen und mit vielen geführten Zweikämpfen (12). Er legte den Führungstreffer vor und leitete das Siegtor mit einem zauberhaften Außenristpass ein. Note: 2,5. © imago images / Picture Point 8/16 KEVIN KAMPL: Noch etwas umtriebiger als Nebenmann Sabitzer. Er forderte viele Bälle und bewegte sich oft zwischen den zwei hinteren Reihen, um das Leipziger Spiel anzukurbeln. Auch in der Offensive immer wieder zu sehen. Note 2,5. © imago images / VI Images 9/16 ANGELINO: Offensiv wie gewohnt enorm aktiv. In der Rückwärtsbewegung ließ er sich nichts zu Schulden kommen und hatte Koke über weite Strecken im Griff. Legte den 2:1-Siegtreffer mit einem schönen Pass in den Rückraum vor. Note: 2,5. © imago images / Picture Point 10/16 DANI OLMO: In der ersten Hälfte etwas blass. Seine schnellen Pässe sorgten zwar häufig für Unruhe, verliefen aber oft im Sand. Die Hereingabe von Sabitzer verwertete der Kroate mustergültig per Kopf (50.). Note: 2,5. © imago images / Peter Schatz / Pool 11/16 CHRISTOPHER NKUNKU: Tauchte weitestgehend ab. Wenn er mal den Ball hatte, versiebte er die Angriffe mit einigen ungenauen Pässen. Seine Standards landeten meist im Nichts. Ein gebrauchter Abend. Note: 4,5. © imago images / Picture Point 12/16 YOUSSUF POULSEN: Der dienstälteste Leipziger war gleichzeitig der schwächste. Lediglich bei hohen Bällen bekam Atleticos Abwehr ein wenig Probleme mit dem großgewachsenen Stürmer. Ansonsten hatte er kaum gelungene Aktionen. Note: 4,5. © imago images / Peter Schatz / Pool 13/16 TYLER ADAMS: Kam in der 72. Minute für den ausgepumpten Laimer, um nach dem Ausgleich für mehr Stabilität im Mittelfeld zu sorgen. Das gelang durchaus und kurz vor Schluss avancierte er mit seinem Treffer zum Matchwinner. Note: Ohne Bewertung. © imago images /Poolfoto 14/16 PATRIK SCHICK: Wurde nach 83 Minuten für Olmo eingewechselt. Der Stürmer hatte keine nennenswerte Chance mehr. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Picture Point 15/16 AMADOU HAIDARA: In der 83. Minute für den blassen Nkunku gekommen. Er hatte keinen großen Einfluss auf das Spiel. Note: Ohne Bewertung. © imago images / VI Images 16/16 NORDI MUKIELE: Kam in der Nachspielzeit für Sabitzer, um hinten abzusichern und den Sieg über die Zeit zu retten. Note: Ohne Bewertung.

Marcel Sabitzer (RB Leipzig) über ...

... den Spielverlauf: "Es war etwas glücklich, aber verdient. Wir wollten unbedingt diesen Sieg, wollten unbedingt hier in Lissabon bleiben."

... den kommenden Gegner PSG: "Wir wissen, was Paris für eine brutale Qualität hat. Aber wir werden wieder alles geben"

Tyler Adams (Siegtorschütze RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Es war sehr schwierig. Die ersten 70 Minuten war es ein knappes Spiel, als ich dann reingekommen bin, wollte ich dem Team Energie bringen und einfach helfen. Das Tor zu schießen, kam unerwartet, ich bin nicht der typische Torjäger. Aber ich bin glücklich, dass ich dem Team helfen konnte."

... seine Jokerrolle: "Ich stand nicht in der Startelf, aber mir wurde klar gesagt, ich soll bereits sein, wenn ich von der Bank komme. Ich musste mich mental darauf einstellen, dem Team irgendwie zu helfen. Wir hatten einen tollen Matchplan, jeder hat alles gegeben. Nicht jeder ist derzeit für 90 Minuten fit nach den drei Wochen Pause, also mussten wir uns darauf einstellen und das haben wir gemacht."

Champions League: Die Viertelfinalspiele im Überblick

Datum Heim Auswärts Ergebnis|Anstoß 13.08.2020 Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain 1:2 14.08.2020 RB Leipzig Atletico Madrid 2:1 15.08.2020 FC Barcelona FC Bayern München 21 Uhr 16.08.2020 Manchester City Olympique Lyon 21 Uhr

Yussuf Poulsen (RB Leipzig) über ...

... den Sieg: "Das ist eine Geschichte, die man selbst nicht besser schreiben könnte. Es ist ein großer Tag, ein großer Moment heute, den muss man heute genießen, morgen auch. Und dann wartet auf uns noch ein geileres Spiel im Halbfinale in fünf Tagen."

... den Schlüssel zum Sieg: "Viele Dinge waren entscheidend. Ich finde einfach, dass wir die bessere Mannschaft waren und verdient im Halbfinale stehen. Ich hätte das vor dem Spiel nicht gedacht, aber wir haben einfach einen top Tag gehabt, alle haben auf Top-Niveau gespielt. Daher waren alle Einzelspieler entscheidend. Wir haben so viele Dinge richtig umgesetzt, was wir in den letzten Wochen trainiert haben."

... die Coolness der Mannschaft: "Wir waren einfach gut vorbereitet, alle wussten, was zu tun ist. Wir hatten aber auch einige Spieler auf dem Platz, die nicht zum ersten Mal Champions League gespielt haben. Hätten wir vor zwei Jahren so ein Spiel gespielt, wäre es vielleicht anders ausgegangen."

... Paris: "Das ist ein Top-Team wie Atletico. Wir müssen eine Top-Leistung abrufen, um zu bestehen, aber wenn wir das wieder auf den Platz bringen, wird es ein interessantes Spiel."

Koke (Atletico Madrid): "Sie waren besser als wir, schneller und intensiver. Wir hatten große Hoffnungen, aber wir konnten ihre Intensität nicht immer erreichen."