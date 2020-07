Bayern München und RB Leizig legen wieder los: Schwitzen für Lissabon

Der Urlaub ist vorüber. Bayern München und RB Leipzig beginnen mit der Vorbereitung auf die Champions League.

Nach zwei Wochen mit Sonnenbaden und Faulenzen beginnt für die Profis von Bayern München und RB Leipzig wieder der Ernst des Alltags. Beide Bundesliga-Klubs starten mit Beginn der Woche in die Vorbereitung auf die Champions League, in der zumindest dem FC Bayern eine große Chance auf den Titel eingeräumt wird.

Er freue sich, die Mannschaft nach dem Urlaub auf das nächste Ziel vorzubereiten - "das ist natürlich das Finale der Champions League", sagte Trainer Hansi Flick und sprach das große Ziel direkt an. Nach der souveränen Rückrunde mit dem Gewinn des Doubles wird den Münchnern der große Wurf durchaus zugetraut.

Die Münchner selbst haben auch kein Problem mit der Favoritenrolle. "Wir haben noch einen dritten Pokal, in dem wir natürlich auch große Ziele haben", hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem Double-Gewinn gesagt und die Erwartungen auf das erste Triple seit 2013 deutlich erhöht.

UEFA Champions League 2020: Die Termine in der Übersicht

Datum Runde 7. bis 8. August Achtelfinalrückspiele 12. bis 15. August Viertelfinale 18. bis 19. August Halbfinale 23. August Finale

Für Montag standen die ersten Coronatests auf dem Programm, für Dienstag ist eine erste Einheit Cybertraining vorgesehen. Dann stoßen auch die Neuzugänge Leroy Sane, Tanguy Nianzou und Alexander Nübel zum Team. Sane hatte bereits in der vergangenen Woche mit dem wiedergenesenen Niklas Süle an der Säbener Straße trainiert.

Gut zwei Wochen hat der Rekordmeister noch Zeit, um sich für das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in der Allianz-Arena am 8. August in Form zu bringen. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel scheint das Weiterkommen nur Formsache zu sein.

Sollten sich die Bayern für die Finalrunde in Lissabon qualifizieren, treffen sie am 14. August auf den Sieger des Duells zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona (1:1), im Halbfinale (19.8.) wäre Manchester City mit Ex-Trainer Pep Guardiola ein möglicher Gegner.

RB Leipzig im Champions-League-Viertelfinale: Kein Trainingslager in der Vorbereitung

So weit denkt RB Leipzig noch nicht. Die Sachsen konzentrieren sich ganz auf das Viertelfinale, für das sie den schweren Brocken Atletico Madrid zugelost bekamen. Leipzig hatte sich schon vor der Coronapause erstmals in der Klubgeschichte für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

Die Leipziger setzen in den ersten Tagen zunächst auf sportmedizinische Untersuchen. Für Mittwoch ist das erste Mannschaftstraining am Cottaweg vorgesehen. Bis zum Ligastart soll es kein Trainingslager geben, auch wegen Corona bleibt man lieber zu Hause.

In den ersten Trainingstagen noch nicht dabei sein wird Neuzugang Hee-Chan Hwang. Der Südkoreaner, der für 15 Millionen Euro von Red Bull Salzburg kam, muss sich laut rblive noch um Formalitäten kümmern. Der Angreifer muss offenbar dafür sorgen, dass er nicht zum Militär eingezogen wird.

RB Leipzig: CL-Viertelfinale mit Angelino und Schick

Neben Hwang holte RB noch Flügelspieler Benjamin Henrichs vom AS Monaco. Beide Neuzugänge sind aber für die Champions League noch nicht spielberechtigt. In der Königsklasse dabei sind Angelino (Manchester City) und Patrik Schick (AS Rom), deren Leihen bis Ende August verlängert wurden.

Bei RB hofft man, dass die Erholungszeit lang genug war. "Wir stehen vor einem extrem eng getakteten Jahr, insofern war die Pause schon kurz", sagte Sportdirektor Markus Krösche im kicker: "Das war auch der Grund, weshalb wir die Spieler gleich nach dem Abpfiff in Augsburg in den Urlaub geschickt haben."