DAZN Retro Game heute live: Champions-League-Halbfinale FC Liverpool vs. FC Barcelona - das 4:0 im Re-Live

Auch am heutigen Samstag überträgt DAZN einen Champions-League-Klassiker aus der Vergangenheit. Es handelt sich um das Halbfinal-Rückspiel aus der Saison 2018/19 zwischen dem FC Liverpool und FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wie und wo Ihr das Spiel im Re-Live mitverfolgen könnt.

Das legendäre Rückspiel aus der Champions-League-Saison 2018/19 zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona, welches die Engländer mit 4:0 für sich entschieden und somit ins Finale einzogen, wird heute im Re-Live übertragen. Am Mikrofon ist für Euch das Kommentatoren-Duo von damals, Jan Platte und Experte Jonas Hummels.

FC Liverpool gegen FC Barcelona - Re-Live: Wann und wo fand das Spiel damals statt?

Das Champions-League-Halbfinal-Rückspiel fand am 7. Mai 2019 um 21 Uhr an der Anfield Road in Liverpool vor einer Kulisse von 52.212 Zuschauern statt. Gepfiffen wurde die Partie vom türkischen Unparteiischen Cüneyt Cakir.

Das Hinspiel hatte der FC Barcelona mit 3:0 für sich entschieden.

FC Liverpool gegen FC Barcelona - Re-Live: heute live im TV und Livestream

Die Champions-League-Begegnung wird heute ab 15.30 Uhr exklusiv und in voller Länge bei DAZN im Re-Live zu sehen sein. Danach gibt es das Spiel auf Abruf.

FC Liverpool gegen FC Barcelona - Re-Live: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften

FC Liverpool: Alisson - Robertson, Matip, van Dijk, Alexander-Arnold - Fabinho, Milner, Henderson - Mane, Origi, Shaqiri

Wechselspieler: Wijnaldum (in der 46. Spielminute für Robertson, Gomez (in der 85. Spielminute für Origi), Sturridge (in der 90. Spielminute für Shaqiri)

FC Barcelona: ter Stegen - Alba, Lenglet, Pique, Roberto - Busquets, Rakitic, Coutinho, Vidal - Suarez, Messi

Wechselspieler: Semedo (in der 60. Spielminute für Coutinho), Arthur (in der 75. Spielminute für Vidal), Malcom (in der 80. Spielminute für Rakititc)

Champions League 2018/19 - FC Barcelona: Der damalige Weg bis ins Halbfinale

Heim Gast Ergebnis Gruppenphase FC Barcelona PSV Eindhoven 4:0 Tottenham Hotspur FC Barcelona 2:4 FC Barcelona Inter Mailand 2:0 Inter Mailand FC Barcelona 1:1 PSV Eindhoven FC Barcelona 1:2 FC Barcelona Tottenham Hotspur 1:1 Achtelfinale Olympique Lyon FC Barcelona 0:0 FC Barcelona Olympique Lyon 5:1 Viertelfinale Manchester United FC Barcelona 0:1 FC Barcelona Manchester United 3:0

Liverpools Champions-League-Wunder gegen Barca vor genau einem Jahr: So benotete SPOX © imago images 1/29 Am 7. Mai 2019 drehte der FC Liverpool auf dem Weg zum Champions-League-Erfolg ein 0:3 aus dem Hinspiel gegen den großen FC Barcelona. Dabei wurde Lionel Messi von seinen Teamkollegen im Stich gelassen. SPOX zeigt die damaligen Noten. © getty 2/29 FC LIVERPOOL - Alisson Becker: Hielt alles, was auf sein Tor kam, sei es Suarez, Coutinho oder mehrfach gegen Messi (14., 67.). Verhinderte kurz vor der Pause den Ausgleich gegen Jordi Alba. Ein Auftritt ohne Fehl und Tadel. Note: 2. © getty 3/29 Trent Alexander-Arnold: Hatte die meisten Ballkontakte bei den Reds, wie üblich als Flankenmaschine auf der rechten Seite. Bereitete das 2:0 mit einer Hereingabe vor. Note: 2,5. © getty 4/29 Joel Matip: Kaum Fehlpässe, kaum Ballverluste, kaum Schnitzer in der Abwehr. Matip räumte weg, was ihm vor die Füße kam. Note: 2,5. © getty 5/29 Virgil van Dijk: In der Absicherung hinten gegen Suarez eine Macht. Nach vorn mit dem einen oder anderen langen Diagonalball, mit wechselndem Erfolg. Erzielte per Hacke fast das 2:0 (50.). Note: 2. © getty 6/29 Andrew Robertson: Kam nicht ganz so zum Zug wie Alexander-Arnold, prüfte ter Stegen mit einem mächtigen Flatterball (23.). Zur Pause angeschlagen raus, weil ihm Suarez ein paar mitgegeben hatte. Wijnaldum war ein guter Ersatz ... Note: 3,5. © getty 7/29 Jordan Henderson: Der Kapitän schien nach 30 Minuten bereits mit einer Knieverletzung ausgeknockt, spielte dann natürlich trotzdem 90 Minuten. Hatte großen Anteil am 1:0, rannte und grätschte um sein Leben. Note: 2. © getty 8/29 Fabinho: Mischung aus Busquets und Vidal. Sah gegen Suarez früh Gelb und musste sich in den Zweikämpfen, oft gegen Messi, in der Folge zurückhalten. Dennoch enorm wichtig. Bezeichnend, wie er in der 94. Minute gegen Messi den Ball eroberte. Note: 2,5. © getty 9/29 James Milner: Enormes Laufpensum, stopfte Löcher und eroberte so viele Bälle wie sonst niemand. Trotzdem einer seiner unauffälligeren Auftritte. Note: 3. © getty 10/29 Xherdan Shaqiri: In Halbzeit eins ein Totalausfall, führte keinen einzigen Zweikampf und fiel nur durch Fehlpässe auf. Nach der Pause engagierter, hatte auf dem rechten Flügel mehr vom Spiel. Eine Kopfballchance kurz vor dem Ende. Note: 4. © getty 11/29 Divock Origi: Stand beim 1:0 da, wo ein Torjäger stehen muss. Beim 4:0 völlig frei und mit einer tollen Direktabnahme. Machte Barca mit seiner Physis zu schaffen. Im Zusammenspiel nicht immer mit der richtigen Entscheidung - who cares? Note: 1,5. © getty 12/29 Sadio Mane: Hauptsächlich auf dem linken Flügel aktiv, wie ein Dynamo unterwegs, führte mit Abstand die meisten Zweikämpfe und beschäftigte die Barca-Abwehr. Fazit: mannschaftsdienlich! Note: 2,5. © getty 13/29 Georginio Wijnaldum: Kam nach der Pause und brachte einen bis dato bei ihm unbekannten Torhunger mit. Die Flanke zum 2:0 wurde ihm noch in den Lauf abgefälscht, 122 Sekunden später mit einem Kopfball aus dem Lehrbuch in den Knick. Note: 1,5. © getty 14/29 Joe Gomez: Kam fünf Minuten vor dem Ende und brachte den Vorsprung mit über die Zeit. Keine Bewertung. © getty 15/29 Daniel Sturridge: Kam mit Ablauf der 90 regulären Minuten, um noch Zeit von der Uhr zu nehmen. Keine Bewertung. © getty 16/29 FC BARCELONA - Marc-Andre ter Stegen: Musste viele Rückpässe gegen pressende Reds-Angreifer verarbeiten, das ging fast immer gut. Sah beim 0:2 nicht gut aus, als ihm der Ball durchrutschte, beim 0:4 wie seine Vorderleute eiskalt erwischt. Note: 4. © getty 17/29 Sergi Roberto: War in der Anfangsphase nah am Elfmeter, als er Mane von hinten leicht touchierte. Gute Zweikampf- und Passquote, wohl noch der Beste in Barcas Viererkette. Note: 3,5. © getty 18/29 Gerard Pique: Haute am Anfang die Bälle nur raus, sah vor dem 0:1 gegen Henderson schlecht aus. Verweigerte beim 0:3 das Kopfballduell gegen Wijnaldum - stimmte die Abstimmung nicht? Note: 5. © getty 19/29 Clement Lenglet: Hatte wenige Szenen, in denen er negativ auffiel. Führte aber im ganzen Spiel nur zwei Zweikämpfe, konnte den Laden hinten nicht zusammenhalten. Note: 4. © getty 20/29 Jordi Alba: Schlimmer Abend! Leitete per Kopf unbedrängt den Angriff zum 0:1 ein, verlor vom dem 0:2 auch den entscheidenden Zweikampf. Hätte vor der Pause der Held werden können, scheiterte jedoch an Alisson. Note: 5,5. © getty 21/29 Sergio Busquets: Zu Beginn gegen die schwärmenden Reds etwas überfordert, danach typisch unaufgeregt - bis Barca auseinanderfiel. Zweikampfquote von nur 42 Prozent, nach vorn kam null. Note: 4,5. © getty 22/29 Arturo Vidal: In Halbzeit eins gut dabei, grätschte um sich und eroberte die Bälle. Leitete mit Ballgewinn Coutinhos Großchance ein. Fiel nach der Pause ab, nach 74 Minuten raus. Note: 3,5. © getty 23/29 Ivan Rakitic: In Halbzeit eins fast unsichtbar, kam nicht in die Zweikämpfe und brachte auch nach vorn kaum etwas zustande. Als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff ein Ausfall. Note: 4,5. © getty 24/29 Lionel Messi: Bester Mann bei Barca. Meiste Schüsse, meiste Vorlagen, meiste Dribblings. Hatte mehrere Abschlüsse und legte die Chancen von Coutinho, Jordi Alba und Suarez vor. Defensiv hatte er frei, nach dem 0:3 gelang ihm nicht mehr viel. Note: 2,5. © getty 25/29 Luis Suarez: "F*** off, Suarez" hallte es immer wieder von den Rängen, weil Suarez weniger durch gutes, als durch sein üblich dreckiges Spiel auffiel. Ein Torschuss in Halbzeit zwei, viel mehr kam vom Ex-Liverpool-Star nicht. Note: 5. © getty 26/29 Philippe Coutinho: War noch schlechter als Suarez, auch wenn er freundlicher empfangen wurde. Nach Messi-Vorlage prüfte er Alisson einmal, das wars. Gewann keinen einzigen Zweikampf, musste als Erster runter. Note: 5,5. © getty 27/29 Nelson Semedo: Kam nach dem 0:3 für Coutinho und ging auf den rechten Flügel, wusste jedoch nichts zum Offensivspiel beizutragen. Note: 4,5. © getty 28/29 Arthur: In der 75. Minute für Namensvetter Arturo Vidal. Gewann einen Zweikampf, verzeichnete weder Torschuss noch -Vorlage. Keine Bewertung. © getty 29/29 Malcolm: Durfte noch zehn Minuten mitstürmen. Fiel nicht wirklich auf. Keine Bewertung.

Champions League 2018/19 - FC Liverpool: Der damalige Weg bis ins Halbfinale