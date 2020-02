Kein Kroos, keine Chance: "Madrid schaut in den Abgrund"

Sogar Ilkay Gündogan war verwundert: Ohne Toni Kroos verlor Real Madrid bei Manchester City und steht nun in der Champions League mit dem Rücken zur Wand.

Wortlos und sichtlich frustriert war Toni Kroos fast schon aus dem Estadio Santiago Bernabeu geflüchtet, da hielt ihn Pep Guardiola energisch auf. Angeregt plauderte der Weltmeister von 2014 im Bauch der Arena mit dem Katalanen, der wie üblich gestenreich referierte. Wahrscheinlich analysierten der Lehrmeister und sein früherer Musterschüler die Gründe für die schmerzhafte 1:2 (0:0)-Niederlage von Real Madrid gegen Guardiolas Manchester City. Vielleicht aber auch nicht nur.

Möglicherweise erklärte Kroos dem Trainer, mit dem er einst beim FC Bayern große Erfolge feierte, auch seine zumindest vorübergehende Degradierung zum Bankdrücker.

Real Madrid gegen Manchester City: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © getty 1/28 Bei Real Madrids königlichem Fünf-Minuten-Kollaps versagen Kapitän Ramos und Carvajal die Nerven. Manchester City kann sich auf die Maschine Kevin De Bruyne verlassen. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/28 THIBAUT COURTOIS: Verhinderte gegen Gabriel Jesus (21.) und Mahrez (55.) den Rückstand mit starken Paraden. Im Glück, als er einen Eckball vor Jesus‘ Füße klärte, der aber an Casemiro auf der Linie scheiterte (45.). Bei den Gegentoren schuldlos. Note: 3. © getty 3/28 DANIEL CARVAJAL: Sorgte mit einem seiner 16 Ballverluste gegen Gabriel Jesus für Herzrasen. Danach bei De Bruynes Steckpass zu zentral. Musste viel defensiv ackern und sah dabei selten gut aus. Verursachte stümperhaft den Elfer zum 1:2. Note: 5,5. © getty 4/28 RAPHAEL VARANE: Ließ sich zunächst von Jesus vernaschen, aber Courtois war zur Stelle. Steigerte sich und gewann viele Zweikämpfe. Vor dem 1:1 einer der drei Madrilenen, die De Bruyne flanken ließen, vor Ramos‘ Notbremse schwach gegen Jesus. Note: 4,5. © getty 5/28 SERGIO RAMOS: Gewann in der ersten Halbzeit jeden Zweikampf in der Luft und am Boden. Lenkte einen Ball fast ins eigene Tor (45.), erzielte fast noch das 2:0, ehe er sich böse beim Ausgleich verschätzte und nach Notbremse vom Platz flog. Note: 5. © imago images 6/28 FERLAND MENDY: Hatte mit Mahrez auf seiner Seite viel zu tun, löste das aber überwiegend gut. In der Offensive aktiv: Vier seiner fünf Flanken kamen an, eine davon sogar sehr gefährlich auf Benzema. Ein ordentliches Spiel. Note: 3. © imago images 7/28 CASEMIRO: Zweikampfstark und spielerisch mit zwei guten Momenten. Rettete kurz vor der Pause auf der Linie. Sein Leichtsinnsfehler kurz nach der Pause hätte jedoch fast das 0:1 bedeutet. Abgesehen davon aber ein gutes Spiel. Note: 2,5. © getty 8/28 LUKA MODRIC: Ließ sein Können immer wieder aufblitzen. Spielte einen starken Ball auf Vinicius und eroberte den Ball vor dem 1:0. Scheute auch die Defensivarbeit nicht, gewann jedoch nur jeden vierten Zweikampf. Note: 3. © getty 9/28 FEDERICO VALVERDE: Spielte für den degradierten Kroos und etwas vor Modric und Casemiro, setzte jedoch längst nicht so viele Akzente wie die beiden. Eine solide Leistung ohne große Fehler, zweikampfstark und ab und an mit Zug nach vorne. Note: 3,5. © getty 10/28 ISCO: Begann sehr agil mit vielen Rochaden, guten Bewegungen und Ideen. Dazu ohne verlorenen Zweikampf in Halbzeit eins. Tauchte offensiv etwas ab, nur um dann das 1:0 zu markieren. Dann wie aufgedreht. Hätte der Mann des Spiels werden können. Note: 2. © getty 11/28 KARIM BENZEMA: Hatte zwar die wenigsten Ballaktionen bei Real, war aber als Bandenspieler elementar für die Königlichen. Starker Kopfball gegen die Laufrichtung von Ederson, der jedoch glänzend parierte (30.), danach ohne Chance. Note: 3,5. © getty 12/28 VINICIUS JUNIOR: Wollte viel und verlor zehnmal den Ball in Halbzeit eins. Im Pech, als der Ederson-Abpraller nicht ganz vor seine Füße sprang. Legte sich einmal den Ball zu weit vor, setzte dann aber gut nach und legte stark für Isco auf. Note: 3. © getty 13/28 GARETH BALE: Kam eine Viertelstunde vor Schluss und damit pünktlich zum königlichen Kollaps in die Partie. Hatte offensiv keine Szenen mehr. Keine Bewertung. © getty 14/28 LUCAS VAZQUEZ: Wie Jovic die letzte Patrone von Zidane nach dem Rückstand und für Modric im Spiel, jedoch wie die anderen Einwechselspieler ohne Einfluss auf den Spielausgang. Keine Bewertung. © getty 15/28 LUKA JOVIC: Sollte das Ruder nach dem 1:2 noch einmal rumreißen, doch dann flog Ramos vom Platz und von Real kam nichts mehr. Keine Bewertung. © getty 16/28 EDERSON: Rettete die Citizens in der 30. Minute mit einer Glanztat gegen Benzema, strahlte auch ansonsten Ruhe aus. Nach einer Ecke mit einem Wackler, beim Gegentor aus kurzer Distanz chancenlos. Note: 3. © getty 17/28 KYLE WALKER: Defensiv größtenteils stabil, dafür offensiv zurückhaltender als sein Pendant Mendy. Verlor zudem vor dem 0:1 den entscheidenden Zweikampf. Note: 4. © getty 18/28 NICOLAS OTAMENDI: Ordentliche Leistung des Argentiniers, der zwar für einen Innenverteidiger schwache 50 Prozent seiner Duelle gewann, aber die meisten klärenden Aktionen auf Seiten von Manchester verbuchte. Note: 3,5. © getty 19/28 AYMERIC LAPORTE: Leistete sich keinen groben Patzer, hatte aber Probleme, wenn er selbst ins Aufbauspiel eingebunden wurde (vier Ballverluste). Nach gut einer halben Stunde musste er verletzungsbedingt weichen. Note: 3,5. © getty 20/28 BENJAMIN MENDY: Schaltete sich auffällig häufig in die Offensive ein, fiel jedoch mehr mit Fehlpässen als mit gewinnbringenden Aktionen auf. Zu viele Fouls und defensiv anfällig. Nach seiner dritten Gelben im Rückspiel gesperrt. Note: 4,5. © getty 21/28 RIYAHD MAHREZ: Am eigenen 16er mit einigen unnötig gefährlichen Dribblings - ein Grund für seine 13 Ballverluste. Nach der Pause mit drei guten Abschlüssen innerhalb kürzester Zeit und allgemein besser ins Spiel eingebunden. Note: 3. © imago images 22/28 RODRIGO: Hatte die meisten Ballaktionen und Pässe bei den Engländern, was aber auch an der mangelhaften Durchschlagskraft lag. Katastrophale Zweikampfquote, leitete den Gegentreffer mit einem schlampigen Pass ein. Note: 4,5. © getty 23/28 ILKAY GÜNDOGAN: Wies eine gewohnt starke Passquote auf (95,8 Prozent) und gewann den Großteil seiner Zweikämpfe. War offensiv nur selten ein Faktor, stopfte jedoch die Lücken als Absicherung für De Bruyne. Note: 3. © getty 24/28 GABRIEL JESUS: Auf der linken Seite sehr auffällig und mit klaren Vorteilen gegen Carvajal. Vergab die erste Großchance, war aber weiter klarer Aktivposten der Gäste. Köpfte gegen Ramos zum Ausgleich ein und provozierte dessen Notbremse. Note: 2. © getty 25/28 KEVIN DE BRUYNE: Drückte dem City-Spiel mit starken Flanken und Pässen im Angriffsdritte seinen Stempel aufzudrücken. Legte den Ausgleich auf und erzielte das Siegtor per Elfmeter. Die KDB-Maschine lief im Bernabeu heiß. Note: 2. © getty 26/28 BERNARDO SILVA: Sein erster Abschluss wurde abgeblockt, neben Jesus der auffälligste Offensivakteur Citys in Halbzeit eins (zwei Schüsse). Im zweiten Durchgang zunehmend blasser und folglich frühzeitig ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 27/28 FERNANDINHO: Ersetzte Laporte und machte auf seiner Aushilfsposition einen unaufgeregten, soliden Job. Blockte einen Schuss ab und brachte 94 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 3. © getty 28/28 RAHEEM STERLING: Kam für Silva und holte dank seiner Schnelligkeit gegen Carvajal den Strafstoß zum 2:1 heraus. Kurz vor Schluss mit einem zu zentralen Abschluss. Keine Bewertung.

Denn der 30-Jährige, eigentlich unersetzlicher Dirigent im Orchester der Madrilenen, spielte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen City völlig überraschend nicht eine Sekunde. "Ich war erst ein bisschen überrascht, ich dachte erst, er wäre verletzt", sagte Kroos' Nationalmannschaftskollege und Manchester-Profi Ilkay Gündogan nach der Partie bei Sky.

War er aber nicht, Real-Trainer Zinedine Zidane hatte so entschieden. Laut Aussage des Franzosen sei es eine "technische Entscheidung" gewesen, denn er habe sein "System anpassen" wollen. Gegen Kroos sei das Ganze also ausdrücklich nicht gewesen. Gündogan berichtete, Kroos habe ihm nach dem Spiel gesagt, "dass er natürlich gerne gespielt hätte, aber sie auch am Sonntag den Clasico haben". Für den Liga-Gipfel gegen den FC Barcelona (21.00 Uhr live auf DAZN) soll Kroos dann wieder fest eingeplant sein.

Ilkay Gündogan spricht von Meilenstein

Eventuell bereut Zidane mittlerweile seine Aufstellung für das City-Spiel, gerade in der ersten Halbzeit fehlte die ordnende Hand von Kroos, dessen Präzision im Passspiel. Ohne ihn brauchte es einen derben Schnitzer in der englischen Abwehr zur Führung durch Isco (60.). Ohne ihn fehlte es defensiv an Balance, was Manchester durch Gabriel Jesus (78.) und Kevin De Bruyne (83./Elfmeter) das Spiel drehen ließen.

Jetzt droht im Rückspiel am 17. März (21.00 Uhr) im Etihad Stadium das Achtelfinal-Aus. "Madrid schaut in den Abgrund", fasste die Real-nahe Zeitung AS zusammen. Ein Ausscheiden können sich die Königlichen nach eigenem Selbstverständnis natürlich nicht leisten, deshalb forderte Zidane klipp und klar: "Wir müssen dorthin fahren und gewinnen. Wir können das schaffen, und das ist es, was wir im Rückspiel tun werden", so der Weltmeister von 1998. Ein Nachteil: Kapitän Sergio Ramos wird nach seiner Roten Karte wegen einer Notbremse fehlen.

Zur Freude von City, das diesen Sieg nach dem Wirbel um den Champions-League-Ausschluss durch die UEFA, der noch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS standhalten muss, bestens brauchen konnte.

"Kiss my blue arse UEFA cunts LGx" (Leckt meinen blauen Arsch, UEFA-F*****), postete Ex-Oasis-Frontmann und City-Edelfan Liam Gallagher auf Twitter. Wesentlich diplomatischer äußerte sich Gündogan zum Spiel: "Ich glaube schon, dass das jetzt ein Meilenstein war, und wenn wir uns ähnlich gut spielen im Rückspiel, werden wir auch weiterkommen."