Real Madrid gegen Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City am heutigen Mittwoch live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Auf der großen internationalen Bühne trafen Real Madrid und Manchester City zuletzt im Halbfinale 2015/16 aufeinander.

Damals setzten sich die Königlichen nach einem torlosen Remis in Manchester im Rückspiel mit 1:0 (1:0) durch. Der einzige Treffer in den beiden Spielen war ein Eigentor von Fernando (20.).

Real Madrid vs. Manchester City: Das müsst Ihr wissen

Anders als 2015/16 findet nun das Hinspiel in Madrid statt. Austragungsort ist ist das Santiago Bernabeu mit einem Fassungsvermögen von 81.044 Zuschauern. Schiedsrichter Daniele Orsato (Italien) wird die Partie um 21 Uhr anpfeifen. Unterstützt wird der Unparteiische durch sein italienisches Gespann:

Real Madrid gegen Manchester City heute live im TV und Livestream

Das Duell der beiden Teams könnt Ihr heute ausschließlich bei Sky verfolgen. Neben dem Einzelspiel hat der Pay-TV Anbieter zusätzlich eine Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Olympique Lyon und Juventus Turin im Angebot.

Außerdem gibt es für alle Abonnenten die unterwegs sind auf SkyGo einen Livestream. Nicht-Abonnenten können auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Real Madrid - Manchester City heute im Liveticker

Für alle die kein Abonnement besitzen haben wir von SPOX einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker im Angebot. Mit uns verpasst Ihr garantiert nichts. Hier geht's zum Ticker Real Madrid gegen Manchester City.

Real Madrid vs. Manchester City: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City ist auch ein Duell zwischen Pep Guardiola und Zindedine Zidane. Folgende Elf könnten die beiden Star-Trainer morgen starten lassen:

Real: Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Casemiro - Fede Valverde, Kroos - Bale, Benzema, Isco

Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Casemiro - Fede Valverde, Kroos - Bale, Benzema, Isco ManCity: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy - Rodrigo - Gündogan, De Bruyne - Bernardo Silva, Aguero, Sterling

Champions League: Die Achtelfinal-Spiele im Überblick

Parallel zum Heimspiel der Madrilenen im Santiago Bernabeu empfängt Olympique Lyon im Groupama Stadium Juventus Turin. Alle Hinspiele und Ergebnisse im Überblick: