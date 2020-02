Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League kommt es zum Kracher zwischen Real Madrid und Manchester City im Estadio Santiego Bernabeu. SPOX begleitet das Geschehen im LIVETICKER, sodass Ihr keine wichtige Szene verpasst.

Champions League: Real Madrid gegen Manchester City heute im Liveticker

Vor Beginn: Die Formkurven beider Teams gehen aktuell ein wenig auseinander. Während Manchester City zuletzt zweimal gewann - am Samstagabend gelang ein 1:0 bei Leicester -, blieben die Königlichen hingegen nun zweimal sieglos und verlor am Samstag in Levante. Durch ihre Minikrise zog Barcelona mittlerweile in der Tabelle der Primera Division an den Madrilenen vorbei. City wiederum ist in der Premier League ohnehin abgeschlagener Tabellenzweiter hinter Liverpool.

Vor Beginn: Es kommt heute zum Novum in der Königsklasse: Erstmals überhaupt treffen die Traner-Granden Pep Guardiola und Zinedine Zidane direkt aufeinander. Im CL-Vergleich hat der Franzose den Katalanen indes bereits vor dem ersten Aufeinandertreffen überholt: Zidane gewann mit Real bereits dreimal den Henkelpott, Pep mit Barcelona nur zweimal.

Vor Beginn: Willkommen zum Liveticker Real Madrid gegen Manchester City! Wir begleiten heute das Geschehen im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabeu und finden heraus, wer den ersten Schritt ins Viertelfinale der Champions League macht.

Real Madrid gegen Manchester City heute live in TV und Livestream

Der Champions-League-Kracher zwischen Real Madrid und Manchester City wird heute nur live auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender ist ab 21 Uhr live dabei und zeigt das Spiel sowohl auf Sky Sport 1 HD in der Konferenz mit dem Parallelspiel Olympique Lyon gegen Juventus (live auf DAZN) als auch als Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD.

Abonnenten haben zudem die Möglichkeit, das Spiel im Livestream über den Service SkyGo zu sehen. Nicht-Abonnenten wiederum haben die Chance, sich ein Monats- oder Jahresabo bei SkyTicket zu sichern. Dort gibt es die Begegnung ebenfalls live im Netz und mobil zu sehen.

Real Madrid gegen Manchester City: Das Schiedsrichtergespann

Geleitet wird die Partie in der spanischen Hauptstadt von einem italienischen Gespann, angeführt von Daniele Orsato. Seine Assistenten sind Lorenzo Manganelli und Alessandro Giallatini. Der Vierte Offizielle heißt Daniele Doveri und als VAR fungiert Massimiliano Irrati.

Real Madrid - Manchester City: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Real Madrid fällt kurzfristig Eden Hazard aus, der sich am Wochenende den Knöchel gebrochen hat. Zudem muss Zidane auf den am Kreuzband verletzten Marco Asensio verzichten. Bei Manchester City hingegen sind alle Leistungsträger an Bord.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Casemiro - Fede Valverde, Kroos - Bale, Benzema, Isco

Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Casemiro - Fede Valverde, Kroos - Bale, Benzema, Isco Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy - Rodrigo - Gündogan, De Bruyne - Bernardo Silva, Aguero, Sterling

Champions League: Die Achtelfinal-Rückspiele

Das Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City findet am Dienstag, den 17. März 2020, um 21 Uhr Etihad Stadium von Manchester statt. Die weiteren Spiele im Überblick: