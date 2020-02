Die Achtelfinal-Hinspiele der Champions League gehen in dieser Woche weiter. Auch am heutigen Dienstag zeigt dabei der Stremingdienst DAZN ein Spiel live. Hier erfahrt Ihr, was Ihr heute live sehen könnt.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr Lionel Messis Auftritt in Neapel kostenlos und in voller Länge im Livestream verfolgen.

Champions League: Die heutigen Partien

Zwei Spiele finden am heutigen Dienstagabend, den 25. Februar 2020, zeitgleich um 21 Uhr im Champions-League-Achtelfinale statt.

Neben dem FC Barcelona, der auswärts im Stadio San Paolo beim SSC Neapel antreten muss, empfängt der FC Chelsea den deutschen Rekordmeister FC Bayern München an der Stamford Bridge.

Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live

Der FC Barcelona und Lionel Messi gegen den SSC Neapel könnt Ihr heute live bei DAZN sehen.

Zusätzlich zur Champions League hat der Streamingdienst die Europa League, die Serie A, Ligue 1, die Primera Division sowie die Montags-, Freitags- und frühen Sonntags-Spiele im Programm.

Wem das nicht genug ist, der kann zudem die großen Ligen des US-Sports (NFL, NHL, MLB, NBA) und dank einer Kooperation mit Eurosport die olympischen Spiele verfolgen.

Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

SSC Neapel gegen FC Barcelona im Liveticker

Keinen Zugriff auf einen Livestream? Dann halten wir Dich über unseren kostenlosen und ausführlichen Liveticker auf dem Laufenden.

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben der Partie des SSC Neapel gegen den FC Barcelona zahlreiche weitere sportliche Highlights. Klickt Euch einfach durch.

Champions League: Die Hinspiele im Achtelfinale

Die letzten beiden Achtelfinal-Hinspiele finden am morgigen Mittwochabend, den 26. Februar 2020, um 21 Uhr statt. Alle Spiele und bisherigen Ergebnisse im Überblick:

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung Ergebnis 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN 2:1 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool Sky 1:0 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN 0:1 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia Sky 4:1 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München Sky - 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona DAZN - 26. Februar Real Madrid Manchester City Sky - 26. Februar Olympique Lyon Juventus DAZN -

Champions League: Die Rückspiele im Achtelfinale

Die Achtelfinal-Rückspiele steigen Mitte März, dann wird sich zeigen, wer den Sprung ins Viertelfinale schafft und weiter im Rennen um den Titel mitmischt. Die Rückspiele im Überblick: