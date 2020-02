Wie bereits an den ersten drei Achtelfinal-Hinspieltagen in der Champions League hat der Streaminganbieter DAZN auch am heutigen Mittwoch wieder ein Livespiel im Programm.

Champions League: Die heutigen Spiele

Sechs von acht Hinspielen im Champions-League-Achtelfinale wurden bereits ausgetragen. Am heutigen Mittwochabend, 26. Februar 2020, finden um 21 Uhr die letzten beiden Partien statt.

Zum Abschluss empfängt Real Madrid um Trainer Zinedine Zidane das von Pep Guardiola trainierte Manchester City im Santiago Bernabeu. Außerdem tritt Juventus Turin auswärts bei Olympique Lyon im Groupama Stadium an.

Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live

Wie schon an den vergangenen Spieltagen gibt es eines der beiden Spiele live und exklusiv nur bei DAZN zu sehen. Heute Abend wird das Duell zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon beim Streamingdienst ausgestrahlt.

Zusätzlich zur Champions League hat DAZN auch die Rechte an der Europa League, Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie den Montags-, Freitags- und frühen Sonntags-Spielen der Bundesliga.

Champions League heute im SPOX-Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Dann verfolgt die Partien in der Champions League doch einfach in unserem kostenlosen Liveticker. Wir haben am heutigen Mittwoch beide Spiele im Programm und halten Euch stets auf dem Laufenden. Hier geht's zu den Partien:

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele

Parallel zum Spiel Lyon gegen Juve findet das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City statt. Alle bisherigen Ergebnisse und Spiele im Überlick:

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung Ergebnis 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN 2:1 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool Sky 1:0 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN 0:1 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia Sky 4:1 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München Sky 0:3 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona DAZN 1:1 26. Februar Real Madrid Manchester City Sky - 26. Februar Olympique Lyon Juventus DAZN -

Champions League: Die Achtelfinal-Rückspiele

Auch die Hälfte der Rückspiele mit unter anderem Liverpool gegen Atletico und Barcelona gegen Neapel sind live und exklusiv nur bei DAZN zu sehen. Alle Partien im Überblick: