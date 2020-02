Champions League, Achtelfinale: Termine, Datum, Begegnungen

Das Achtelfinale der Champions Leauge steht kurz bevor, auch drei deutsche Teams sind noch im Wettbewerb vertreten. Wann die Spiele stattfinden und wo Ihr diese verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League: Wann finden die Achtelfinalspiele statt?

Die insgesamt 16 Achtelfinalpartien werden in einem Zeitraum von vier Wochen ausgetragen. Am 18./19. und 25./26.Februar stehen die Hinspiele an, nach einwöchiger Pause kommt es am 10./11. sowie 17./18. März zu den Rückspielen.

An jedem Spieltag finden zwei Begegnungen statt, diese werden allesamt um 21 Uhr angepfiffen.

Champions League, Achtelfinale: Alle Hinspiele im Überblick

Den Auftakt macht der BVB am 18. Februar gegen Paris Saint-Germain, einen Tag später ist RB Leipzig im Einsatz. Die Fans des FC Bayern müssen bis zum 25. Februar auf das Hinspiel beim FC Chelsea warten.

Datum Uhrzeit Heim Gast 18. Februar 2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool 18. Februar 2020 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain 19. Februar 2020 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Valencia 19. Februar 2020 21 Uhr Tottenham Hotspur RB Leipzig 25. Februar 2020 21 Uhr FC Chelsea FC Bayern München 25. Februar 2020 21 Uhr SSC Neapel FC Barcelona 26. Februar 2020 21 Uhr Olympique Lyon Juventus Turin 26. Februar 2020 21 Uhr Real Madrid Manchester City

Champions League: Achtelfinale live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Champions League teilen sich in Deutschland DAZN und Sky. Die Aufteilung der Spiele für das Achtelfinal-Hinspiel sieht folgendermaßen aus:

Heim Auswärts Übertragung Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN Atletico Madrid FC Liverpool Sky Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN Atalanta Bergamo FC Valencia Sky FC Chelsea FC Bayern München Sky SSC Neapel FC Barcelona DAZN Real Madrid Manchester City Sky Olympique Lyon Juventus DAZN

Somit sind die Spiele des BVB und der Leipziger live und exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen, während der Pay-TV-Sender die Partie Chelsea gegen Bayern im Programm hat. Zudem gibt es bei Sky die Konferenz mit den beiden Spielen des jeweiligen Tages.

Champions League: Alle Spiele im Liveticker verfolgen

Ohne Abonnement müsst Ihr jedoch nicht auf die Champions League verzichten: Auf SPOX steht Euch zu sämtlichen Partien ein umfangreicher Liveticker zur Verfügung.

Champions League 2020: Die Termine bis zum Finale

Kurz nach Abschluss der Achtelfinalspiele wird bereits die nächste Runde ausgelost. Das Viertelfinale startet dann am 7. April und wird am 15. April abgeschlossen.

Datum Ereignis 20. März 2020 Auslosung Viertel- und Halbfinals 7./8. April 2020 Viertelfinale, Hinspiele 14./15. April 2020 Viertelfinale, Rückspiele 28./29. April 2020 Halbfinale, Hinspiele 5./6. Mai 2020 Halbfinale, Rückspiele 30. Mai 2020 Finale

Champions League: Die vergangenen Endspiele in der Übersicht

In der vergangenen Saison krönte sich der FC Liverpool im Wanda Metropolitano von Atletico Madrid zum Sieger. Die Reds besiegten die Spurs mit 2:0.