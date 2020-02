Die Champions League startet in das Jahr 2020 und wartet mit den Hinspielen des Achtelfinales auf. Welche Spiele Ihr live im TV und Livestream auf DAZN sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollte die Champions League live auf DAZN sehen? Dann sichert Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League, Achtelfinale live im TV und Livestream: Diese Spiele zeigt DAZN

Am Dienstag (18.02.) geht die Champions League 2019/20 mit den Hinspielen des Achtelfinals weiter. Wie gewohnt teilen sich dabei Sky und DAZN die Übertragungsrechte. Wer welche Spiele überträgt, wird nach einem Picking-System bestimmt, pro Spieltag übertragen beide aber mindestens eine Partie live und exklusiv in voller Länge. Die Hinspiele steigen am 18./19. und 25./26. Februar, mit den Rückspielen geht es schließlich im März (10./11. und 17./18.) weiter. Alle Spiele starten um 21 Uhr.

Achtelfinal-Hinspiele:

Bei den Hinspielen hatte Sky den ersten Pick für die Spiele mit deutscher Beteiligung und entschied sich für das Auswärtsspiel des FC Bayern beim FC Chelsea. Die restlichen deutschen Partien, BVB - PSG und Tottenham Hotspur - RB Leipzig, laufen daher auf DAZN.

Achtelfinal-Rückspiele:

Bei den Rückspielen sieht die Verteilung anders aus, hier besitzt Sky die Rechte an allen deutschen Spielen sowie an der Partie Manchester City - Real Madrid. Die übrigen vier Spiele zeigt DAZN.

Die Achtelfinal-Hinspiele in Deutschland und Österreich

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool Sky 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia Sky 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München Sky 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona DAZN 26. Februar Real Madrid Manchester City Sky 26. Februar Olympique Lyon Juventus DAZN

FC Bayern München trifft auf Chelsea: So liefen die beiden Teams im "Finale dahoam" auf © getty 1/31 Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Achtelfinale auf den FC Chelsea. Es ist das erste Duell in der Königsklasse seit dem "Finale dahoam" 2012. Wir zeigen die Aufstellungen von damals. © getty 2/31 TOR - MANUEL NEUER © getty 3/31 ABWEHR - PHILIPP LAHM © getty 4/31 JEROME BOATENG © getty 5/31 ANATOLIJ TYMOSCHTSCHUK © getty 6/31 DIEGO CONTENTO © getty 7/31 MITTELFELD - BASTIAN SCHWEINSTEIGER © getty 8/31 TONI KROOS © getty 9/31 ARJEN ROBBEN © getty 10/31 THOMAS MÜLLER © getty 11/31 FRANCK RIBERY © getty 12/31 ANGRIFF - MARIO GOMEZ © getty 13/31 EINWECHSELSPIELER - DANIEL VAN BUYTEN (87. für Müller) © getty 14/31 IVICA OLIC (96. für Ribery) © getty 15/31 TRAINER: JUPP HEYNCKES © getty 16/31 Die Aufstellung des FC Bayern München. © getty 17/31 TOR - PETR CECH © getty 18/31 ABWEHR - JOSE BOSINGWA © getty 19/31 GARY CAHILL © getty 20/31 DAVID LUIZ © getty 21/31 ASHLEY COLE © getty 22/31 MITTELFELD - FRANK LAMPARD © getty 23/31 JOHN OBI MIKEL © getty 24/31 SALOMON KALOU © getty 25/31 JUAN MATA © getty 26/31 RYAN BERTRAND © getty 27/31 ANGRIFF - DIDIER DROGBA © getty 28/31 EINWECHSELSPIELER - FLORENT MALOUDA (73. für Bertrand) © getty 29/31 FERNANDO TORRES (84. für Kalou) © getty 30/31 TRAINER - ROBERTO DI MATTEO © getty 31/31 Die Aufstellung des FC Chelsea.

Die Achtelfinal-Rückspiele in Deutschland

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung* 10. März RB Leipzig Tottenham Hotspur Sky 10. März FC Valencia Atalanta Bergamo DAZN 11. März Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Sky 11. März FC Liverpool Atletico Madrid DAZN 17. März Manchester City Real Madrid Sky 17. März Juventus Olympique Lyon DAZN 18. März FC Bayern München FC Chelsea Sky 18. März FC Barcelona SSC Neapel DAZN



*Die Aufteilung der Rückspiele in Österreich wird erst nach den Hinspielen entschieden.

Champions League: Diesen Livesport zeigt DAZN

DAZN bietet Fußballfans auch neben der Champions League eine Menge Livesport an. Der Streaming-Dienst zeigt die Freitags-, frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die gesamte Europa League und das Beste aus Serie A, Primera Division, Ligue 1 und MLS.

Auch Mehrsport-Fans kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. US-Sport (NBA, MLB, NHL & NFL), Tennis, Wintersport, Boxen, UFC, Bellator, Snooker, Radsport, Rennsport etc. sind im Angebot von DAZN enthalten.

11,99 Euro kostet der Dienst im Monat, ist vier Wochen lang kostenlos testbar und jederzeit monatlich kündbar. Hinzu kommt die Option, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

Champions League im Liveticker verfolgen

Neben der Übertragung im TV und Livestream könnt Ihr alle Spiele der Königsklasse auch bei uns im Liveticker verfolgen. Hier geht es zur Übersicht.

© getty

Champions League 2020: Der Terminplan