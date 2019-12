Ronaldo-Mania in Leverkusen: Wenn ein Champions-League-Spiel zur Nebensache wird

Cristiano Ronaldo war die Hauptattraktion beim Gastspiel von Juventus Turin bei Bayer Leverkusen am Mittwochabend. Gleich mehrfach fanden Flitzer den Weg auf den Rasen, um ihrem Idol ganz nah zu sein. Das Spiel geriet dabei zur Nebensache.

Wer ist der beste Fußballer aller Zeiten? Speziell bei den jüngeren Fans scheiden sich bei dieser Frage die Geister. Die einen schwören auf Lionel Messi, die anderen auf Cristiano Ronaldo. Doch unabhängig davon, wer tatsächlich der Bessere ist, werden beide Ausnahmekicker von Anhängern auf der ganzen Welt verehrt wie Götter.

Ein Beispiel für diese extreme Verehrung lieferte auch das Champions-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Juventus Turin (0:2) am Mittwochabend. Exakt 29.412 Zuschauer fanden bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt den Weg in die BayArena und es hatte den Anschein, als sei ein beachtlicher Teil von ihnen nur gekommen, um Ronaldo einmal live gesehen zu haben.

"Wenn der Cristiano vorbeikommt, ist es auch für die Leute einmalig. Wer weiß, wie oft man ihn hier noch erleben kann", fasste Leverkusens Innenverteidiger Aleksandar Dragovic die Aufregung um den Portugiesen nach dem Schlusspfiff zusammen. "Wir Spieler haben uns aber voll auf das Spiel konzentriert", fügte er schnell hinzu.

Leverkusen hat Ronaldo im Griff, "doch dann steht er da"

Dass diese Worte mehr als nur leere Floskeln waren, zeigte die Werkself in der ersten Halbzeit, als sie Juventus dominierte und auch Ronaldo komplett aus dem Spiel nahm. Kein Feldspieler hatte vor dem Seitenwechsel seltener den Ball als der Star-Stürmer. Wenig in Bewegung, haderte er in dieser Phase immer wieder mit seinen Gegenspielern. Eigentlich hatte Leverkusen sowohl CR7 als auch das Spiel im Griff - eigentlich.

"Doch dann steht er da", erklärte Dragovic die Szene, die sich in der 75. Spielminute ereignete. Nachdem Miralem Pjanic Paulo Dybala auf dem Flügel freigespielt hatte, flankte der Argentinier den Ball an den langen Pfosten, wo Ronaldo problemlos zur Führung einschieben konnte. Ein markantes "Siiiiii" schallte wenige Augenblicke später durch das Stadion und der Torschütze ließ sich feiern. "Man hat ihn eigentlich 90 Minuten im Griff", ärgerte sich der Bayer-Verteidiger. "Aber das ist pure Klasse."

Mit diesem Führungstreffer war endgültig klar, dass die Leverkusener keine Chance mehr auf das Erreichen des Achtelfinales hatten, denn auch Atletico Madrid führte im Parallelspiel gegen Lokomotive Moskau mit 2:0. Auch deshalb wurde das Sportliche in der BayArena in der Schlussviertelstunde zur Nebensache.

Bayer Leverkusen - Juventus Turin 0:2: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © getty 1/29 Bayer Leverkusen unterliegt nach einer ordentlichen ersten und schwachen zweiten Halbzeit dem italienischen Meister Juventus Turin und verabschiedet sich aus der Champions League. Die Noten und Einzelkritiken von SPOX zum 0:2. © getty 2/29 LUKAS HRADECKY: Es dauerte 75 Minuten, bis der Finne den ersten Ball auf sein Tor bekam - und der war direkt drin. Nach scharfer Hereingabe von Dybala war Hradecky beim Treffer von CR7 allerdings machtlos. Note: 3,5. © getty 3/29 LARS BENDER: Bekam es in direkten Duellen häufig mit Ronaldo zu tun und hatte Anteil daran, dass CR7 lange unauffällig blieb. Beim ersten Gegentreffer ließ er Dybala auf dem Flügel allerdings aus den Augen. Note: 4. © imago images 4/29 ALEKSANDAR DRAGOVIC: Bekam überraschend den Vorzug vor Jonathan Tah und verlor im kompletten Spiel genau einen Zweikampf - dieser führte allerdings zum 2:0 durch Higuain. Note: 4. © getty 5/29 SVEN BENDER: Machte nicht den sichersten Eindruck, brachte Higuain und Ronaldo durch seine technischen Fehler wiederholt ins Spiel. Mit einigen guten Tacklings konnte er aber auch positive Akzente setzen. Note: 4. © imago images 6/29 DALEY SINKGRAVEN: Rettete kurz nach der Pause in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Bernadeschi. Wenig später hatte er gegen Ronaldo aber das Nachsehen. Beim Führungstreffer ließ er den Star-Stürmer aus den Augen. Note: 4. © imago images 7/29 KARIM BELLARABI (bis 66.): Suchte auf dem rechten Flügel häufig das Dribbling und setzte an seine starken Auftritte aus den Vorwochen an. Der letzte Pass kam allerdings auch beim Nationalspieler zu selten an, weshalb die Werkself ohne Tor blieb. Note: 3. © getty 8/29 KEREM DEMIRBAY: Zog zusammen mit Aranguiz die Fäden im Spiel der Leverkusener und hatte bis zu seiner Auswechslung die meisten Ballaktionen aller Spieler. Nach starker Anfangsphase baute er im Spielverlauf allerdings ab. Note: 3. © imago images 9/29 CHARLES ARANGUIZ: Gewohnt ballsicher fand der Routinier im zentralen Mittelfeld immer wieder Lösungen im Spielaufbau. Im Angriffsdrittel fehlte aber auch ihm die zündende Idee. Vergab kurz vor Schluss die Chance zum Ausgleich. Note: 3,5. © getty 10/29 MOUSSA DIABY: Der Aktivposten im Bayer-Spiel. Wenn es gefährlich wurde, hatte der Flügelspieler meist seine Füße im Spiel. Nur der Pfosten verhinderte in der 12. Minute seinen Führungstreffer. Tauchte nach der Pause etwas ab. Note: 2,5. © getty 11/29 KAI HAVERTZ: Wollte sich zeigen, ging teilweise aber mit falschem Ehrgeiz zur Sache. Verdribbelte sich häufig - und vergab kurz vor dem Pausenpfiff die große Chance zur Führung. Note: 4. © imago images 12/29 LUCAS ALARIO (bis 82.): Nach seine Doppelpack gegen Schalke hatte der Argentinier Blut geleckt und ballerte auch gegen Juventus aus allen Lagen aufs Tor. Für viel Gefahr sorgten seine Abschlüsse allerdings nicht. Note: 3. © getty 13/29 LEON BAILEY (ab 66.): Kam nach gut einer Stunde für Bellarabi und sollte die Juve-Defensive mit seinem Tempo fordern. Bis auf zwei Läufe war allerdings nicht viel vom Jamaikaner zu sehen. Note: 4. © imago images 14/29 JULIAN BAUMGARTLINGER (ab 66.): Als Juventus im zweiten Durchgang stärker wurde, kam der zweikampfstarke Österreicher für den offensiveren Demirbay. Für viel Stabilität konnte er allerdings nicht sorgen. Note: 4. © getty 15/29 KEVIN VOLLAND (ab 82.): Saß überraschend nur auf der Bank und wurde in der Schlussphase für Alario eingewechselt. Blieb in seinen gut zehn Minuten allerdings ohne gefährlich Aktion. Keine Bewertung. © getty 16/29 GIANLUIGI BUFFON: Parierte in Hälfte eins, was er parieren musste. Verlebte eine nahezu beschäftigungslose zweite Halbzeit. Note: 3. © imago images 17/29 DANILO: Erledigte auf der rechten Abwehrseite Dienst nach Vorschrift. Hielt Diaby gut in Schach, beendete die Partie mit einer Zweikampfquote von fast 90 Prozent. Note: 3. © imago images 18/29 MERIH DEMIRAL: Sehr zweikampfstark. Köpfte zahlreiche Bälle aus der Gefahrenzone. Wurde in der zweiten Hälfte aber auch selten gefordert. Note: 2,5. © imago images 19/29 DANIELE RUGANI: War im ersten Durchgang nicht immer nah genug an seinen Gegenspielern. Steigerte sich nach dem Seitenwechsel, was aber auch dem dürftigen Offensivspiel der Leverkusener geschuldet war. Note: 3,5. © imago images 20/29 MATTIA DE SCIGLIO: Hatte in der ersten Hälfte Probleme mit Demirbay. stabilisierte sich jedoch im Laufe der Partie. Setzte wie sein Pendant Danilo nur vereinzelte Offensivakzente. Note: 3,5. © imago images 21/29 JUAN CUADRADO (bis 90.+3): Musste viel gegen den Ball arbeiten und entwickelte im Spiel nach vorne kaum Durchschlagskraft über die halbrechte Seite. Gewann nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe und produzierte zehn Ballverluste. Note: 4. © getty 22/29 MIRALEM PJANIC: Führte die Alte Dame erstmals als Kapitän aufs Feld . Wurde seiner als Rolle als Regisseur gerecht, indem er sich wie gewohnt viele Bälle abholte und diese sicher verteilte. Mehr hatte Pjanic aber auch nicht zu bieten. Note: 3. © imago images 23/29 ADRIEN RABIOT (bis 85.): Bestritt die meisten Zweikämpfe aufseiten der Bianconeri (22), von denen er etwa die Hälfte für sich entschied. Bewirkte im Spiel mit Ball für seine Verhältnisse aber sehr wenig. Note: 3,5. © getty 24/29 FEDERICO BERNARDESCHI: Begann bemüht, trat mit Ball aber kaum in Erscheinung und wurde von der Leverkusener Defensive häufig mit zwei Mann beackert. Nach 66 Minuten war der Arbeitstag für Bernardeschi beendet. Note: 4. © getty 25/29 GONZALO HIGUAIN: Hatte kaum Bindung zum Spiel, tat am Ende aber das, was ein echter Torjäger eben auch an schlechten Tagen tut: "El Pipita" erzielte das 2:0. Note: 3. © imago images 26/29 CRISTIANO RONALDO: Fiel zunächst nur auf, weil er dutzende Male ins Abseits lief. Als alles nach einem weiteren verbesserungswürdigen Auftritt des Portugiesen aussah, avancierte er mit dem wichtigen 1:0 zum Matchwinner. Note: 2,5. © imago images 27/29 PAULO DYBALA (ab 66.): Kam für den blassen Bernadeschi und sammelte Pluspunkte, indem er das 1:0 mit einer scharfen Hereingabe in den Fünfer auf Ronaldo mustergültig vorbereitete und Higuain auch das 2:0 auflegte. Note: 2. © imago images 28/29 BLAISE MATUIDI (ab 85.): Ersetzte seinen Landsmann Rabiot in den Schlussminuten. Keine Bewertung. © imago images 29/29 SIMONE MURATORE (90.+3): Der Mittelfeldspieler aus der eigenen Jugend kam in der Nachspielzeit zu seinem Champions-League-Debüt. Keine Bewertung.

Cristiano Ronaldo von Flitzer fast zu Boden gerissen

Noch während des Spiels liefen wiederholt Fans auf den Rasen, um Ronaldo näher zu sein als alle anderen. Rund fünf Minuten vor dem Schlusspfiff stürmte ein erster Flitzer im Vollsprint auf CR7 zu, um seinen großen Helden zu umarmen. Unter dem Gelächter der knapp 30.000 wich der Portugiese allerdings im letzten Moment aus und sprang zur Seite.

Nachdem zwei weitere Anhänger versucht hatten, quer über den Rasen zum 33-Jährigen zu spurten, verging Ronaldo kurz nach dem Schlusspfiff die gute Laune. Während er sich mit seinen Teamkollegen unterhielt, riss der nächste Flitzer an seiner Schulter und wollte ein Selfie ergattern.

Allerdings derart grob, dass der Torschütze fast zu Boden ging. Wütend schnauzte er dem Störenfried hinterher, der in der Folge von einem Ordner aus dem Innenraum entfernt wurde. "Das sollte nicht vorkommen", quittierte Sportchef Rudi Völler die Aktionen und ergänzte lachend: "Aber immerhin hatten sie etwas an."