Champions League: FC Bayern München gegen FC Chelsea, BVB trifft auf PSG

Borussia Dortmund freut sich im Achtelfinale der Champions League auf ein Wiedersehen mit Thomas Tuchel, Bayern München über alte Bekannte - und Debütant RB Leipzig auf ein "besonderes" Duell.

Ein Rendezvous mit dem Ex Thomas Tuchel für Borussia Dortmund, die Revanche fürs "Finale dahoam" für Bayern München und ein Duell zwischen "Baby-Mourinho" Julian Nagelsmann und dem Original: Die Achtelfinal-Auslosung der Champions League hat den deutschen Klubs durchweg attraktive Gegner beschert. Ein echtes Highlight ist zudem das Duell zwischen Rekordsieger Real Madrid und Pep Guardiolas Manchester City.

Die dreiköpfige BVB-Delegation in Nyon verzog keine Miene, als ihnen der ehemalige Schalker Hamit Altintop Tuchels Paris St. Germain zuloste. Zu Hause nahm Hans-Joachim Watzke das Duell mit Tuchel, mit dem er sich 2017 im zweiten Jahr des Trainers beim BVB überworfen hatte, ohne große Emotionen auf. "Es fühlte sich normal für mich an", sagte er dem SID, "die Chancen stehen 50:50."

Das aber ist etwas übertrieben - obwohl auch BVB-Kapitän Marco Reus von einem "wunderbaren Los" sprach, bei dem sich die Borussia "natürlich" etwas ausrechne. Tuchel leitet in der französischen Hauptstadt eine hochtalentierte Mannschaft um die Weltstars Neymar und Kylian Mbappe sowie die Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer an. Dem hohen Traumziel Champions-League-Sieg jagt der aus Katar üppig geförderte Klub aber auch unter dem 46-Jährigen bislang vergeblich hinterher.

Champions League: Die Achtelfinal-Partien im Überblick

Heim Auswärts Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Real Madrid Manchester City Atalanta Bergamo FC Valencia Atletico Madrid FC Liverpool FC Chelsea FC Bayern München Olympique Lyon Juventus Turin Tottenham Hotspur RB Leipzig SSC Neapel FC Barcelona

Manuel Neuer: "Chelsea ist eine gefährliche Mannschaft"

Chelsea hatte den Henkelpott den Bayern 2012 im eigenen Stadion auf dramatische Weise entrissen (3:4 i.E.). "Chelsea ist eine gefährliche Mannschaft. Wir müssen sie sehr ernst nehmen und konzentriert an die Sache rangehen", betonte der Münchner Kapitän Manuel Neuer deshalb, obwohl sich der amtierende Europa-League-Sieger unter Teammanager Frank Lampard im Umbruch befindet. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sprach von einem "attraktiven" Los, "es wird schwierig, wir nehmen die Favoritenrolle aber absolut an."

Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig bekommt es mit Jose Mourinhos Tottenham Hotspur zu tun, das den Bayern in der Gruppenphase zweimal klar unterlegen war (2:7/1:3). "Es war klar, dass wir einen großen Verein bekommen, das ist in dieser Runde normal", sagte Sportdirektor Markus Krösche, "das ist ein attraktiver Gegner und wird eine schwierige Aufgabe, keine Frage."

Titelverteidiger Liverpool trifft auf Atletico Madrid

Dortmund tritt zunächst zu Hause an, die Bayern und Leipzig bestreiten ihre Hinspiele auswärts. Diese werden am 18./19. und 25./26. Februar ausgetragen, die Rückspiele am 10./11. und 17./18. März. Das Endspiel steigt am 30. Mai in Istanbul.

Real hatte im Finale jahrelang einen Stammplatz - dieses Mal wird es für Toni Kroos und Co. gegen City schon in der ersten K.o.-Runde sehr schwer. "Das ist schon ein Hammer", sagte Salihamidzic über diese Begegnung. Titelverteidiger FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp muss gegen Atletico Madrid ran. Außerdem trifft Newcomer Atalanta Bergamo auf den FC Valencia, Olympique Lyon auf Juventus Turin und der SSC Neapel auf den FC Barcelona.