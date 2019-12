Wer zeigt / überträgt FC Bayern gegen Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream?

Der FC Bayern München empfängt heute am sechsten Spieltag der Champions League die Tottenham Hotspur. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Probemonat und erlebe über 100 Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv in voller Länge!

Champions League heute live: FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Ort, Uhrzeit, Anpfiff

Der FC Bayern München trifft am sechsten Spieltag der Champions League auf Tottenham Hotspur. Die Partie findet in der ausverkauften Allianz Arena statt. Bei internationalen Spielen fasst das Stadion 70.000 Zuschauer. Anpfiff in München ist um 21 Uhr.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte der Partie zwischen dem FC Bayern und Tottenham liegen in Deutschland und Österreich exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Die Vorberichterstattung startet um 19.30 Uhr.

Moderiert wird der Abend von Sebastian Hellmann, der an seiner Seite die Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer begrüßen darf. Kommentator der Partie im Einzelspiel ist Wolff-Christoph Fuss, in der Konferenz begleitet Kai Dittmann das Spiel.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky auch die Möglichkeiten an, das Spiel im Livestream via Sky Go oder Sky Ticket zu verfolgen.

Die Highlights der Begegnung zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur gibt es ab 23.30 Uhr beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Ab 0 Uhr gibt es dann auch das ganze Spiel auf DAZN im Re-Live zu sehen.

DAZN zeigt über 100 Spiele der Champions League live, exklusiv und in voller Länge. 11,99 Euro kostet das Monatsabo, wer sich für ein Jahr verpflichtet, zahlt 119,99 Euro. Der erste Monat ist dabei kostenfrei.

Champions League heute live: FC Bayern gegen Tottenham im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel im Bewegtblid zu verfolgen, kann sich über den ausführlichen Liveticker von SPOX informieren. Dazu gibt es auch eine Konferenz.

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur im Liveticker

Champions League: Welcher Schiedsrichter leitet Bayern München - Tottenham Hotspur?

Die Partie wird vom italienischen Schiedsrichter Gianluca Rocchi geleitet, ihm assistieren Filippo Melli und Giorgio Peretti. Der vierte Offizielle heißt Massimiliano Irrati. Video-Assistent Paolo Valeri rundet das Quintett aus Italien ab.

Bayern München - Tottenham Hotspur: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen gibt es erst rund eine Stunde vor Spielbeginn. So könnten beide Mannschaften auflaufen:

FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Martinez, Boateng, Davies - Thiago, Tolisso - Coutinho - Coman, Perisic - Lewandowski

Tottenham Hotspur: Whiteman - Walker-Peters, Foyth, Vertonghen, Rose - Skipp, Dier - Eriksen - Moura, Sessegnon - Parrott

Champions League: Die Ausgangslage in der Gruppe B

Da beide Mannschaften bereits sicher qualifiziert sind und Bayern auch den Gruppensieg bereits fixiert hat, könnten beide Trainer entsprechend der zweiten Garde Spielpraxis verschaffen.