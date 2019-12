SSC Neapel - KRC Genk: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am sechsten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase will der SSC Neapel heute gegen den KRC Genk den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt deinen kostenfreien DAZN-Monat und erlebe Napoli - Genk heute live und exklusiv in voller Länge.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Napoli - Genk heute live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Die Partie in Gruppe E steigt am heutigen Dienstag (10. Dezember) um 18.55 Uhr. Austragungsort ist das Stadio San Paolo in Neapel, das Platz für rund 55.000 Zuschauer bietet.

Schiedsrichter Cüneyt Cakir aus der Türkei wird die Begegnung leiten, unterstützt wird er von seinen Kollegen Bahattin Duran und Tarik Ongun. Als 4. Offizieller ist Halil Umut Meler im Einsatz.

SSC Neapel - KRC Genk: Champions League heute live im TV und Livestream

Napoli gegen Genk könnt Ihr live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Kommentator Carsten Fuß meldet sich kurz vor Anpfiff am Mikrofon. Sky zeigt zudem Ausschnitte der Partie als Teil der CL-Konferenz.

Neben dieser Begegnung könnt Ihr bei DAZN auch das Parallelspiel zwischen Salzburg und Liverpool sowie viele weitere Partien der UEFA Champions League live sehen. Hinzu kommt die gesamte Europa League, die Freitags- Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga sowie das Beste aus Serie A, Ligue 1, Primera Division und MLS.

Darüber hinaus hat der Streaming-Dienst auch Spitzensport aus NBA, NFL, MLB, NHL, Darts, Darts, Tennis, UFC, Boxen, Rennsport, Wintersport etc. im Angebot.

Die ersten vier Wochen bei DAZN sind kostenlos, danach zahlt Ihr 11,99 Euro im Monat, wobei ihr jederzeit monatlich kündigen könnt. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 abzuschließen.

Champions League: Diese Spieler benötigten die wenigsten Partien für 20 Tore © getty 1/23 Harry Kane hat mit seinem Doppelpack gegen Olympiakos Piräus Champions-League-Geschichte geschrieben. Zum Erzielen von 20 Toren in der Königsklasse benötigte der Spurs-Stürmer nur 24 Spiele - einsame Spitze. Hier die Top 20 - ohne Messi und Ronaldo. © getty 2/23 Nicht in die Top 20 schaffte es unter anderem Lionel Messi, der sein 20. Tor erst im 40. CL-Spiel erzielte - im März 2010 gegen den VfB Stuttgart. © getty 3/23 Außerdem fehlen Cristiano Ronaldo (56 Spiele), Thomas Müller (53), Giovani Elber (47) und Luis Suarez (42). SPOX zeigt die Spieler, die die wenigsten Einsätze für 20 Tore benötigten. © getty 4/23 PLATZ 19: Roy Makaay - 39 Spiele (20. Tor für den FC Bayern München beim 4:0 gegen Ajax am 28. September 2004). © getty 5/23 PLATZ 19: Raul - 39 Spiele (20. Tor für Real Madrid beim 3:2 bei Manchester United am 19. April 2000). © getty 6/23 PLATZ 13: Didier Drogba - 38 Spiele (20. Tor für den FC Chelsea beim 4:0 bei Rosenborg Trondheim am 28. November 2007). © getty 7/23 PLATZ 13: Edinson Cavani - 38 Spiele (20. Tor für Paris Saint-Germain beim 3:1 bei Ludogorets Razgrad) am 28. September 2016). © getty 8/23 PLATZ 13: Luiz Adriano - 38 Spiele (20. Tor für Shakhtar Donetsk beim 7:0 bei BATE Borisov am 5. November 2014). © getty 9/23 PLATZ 13: David Trezeguet - 38 Spiele (20. Tor für Juventus Turin beim 7:0 gegen Olympiakos Piräus am 10. Dezember 2003). © getty 10/23 PLATZ 13: Neymar - 38 Spiele (20. Tor für den FC Barcelona beim 6:1 gegen Paris Saint-Germain am 8. März 2017). © getty 11/23 PLATZ 13: Andrei Shevchenko - 38 Spiele (20. Tor für den AC Milan beim 1:1 gegen Deportivo La Coruna am 13. März 2001). © getty 12/23 PLATZ 12: Sergio Aguero - 37 Spiele (20. Tor für Manchester City beim 1:2 gegen den FC Barcelona am 24. Februar 2015). © getty 13/23 PLATZ 10: Serhii Rebrov - 36 Spiele (20. Tor für Dynamo Kiew beim 1:4 gegen Steaua Bukarest am 13. September 2006). Mit 32 Jahren, drei Monaten und zehn Tagen erzielte er als älteste Spieler der Liste sein 20. Tor. © getty 14/23 PLATZ 10: Robert Lewandowski - 36 Spiele (20. Tor für den FC Bayern München beim 7:0 gegen Shakhtar Donetsk am 11. März 2015). © getty 15/23 PLATZ 9: Marco Simone - 35 Spiele (20. Tor für AS Monaco beim 2:2 bei Celtic Glasgow am 7. November 2000). © getty 16/23 PLATZ 8: Karim Benzema - 34 Spiele (20. Tor für Real Madrid beim 3:0 gegen Ajax am 27. September 2011). © getty 17/23 PLATZ 6: Rivaldo - 33 Spiele (20. Tor für den FC Barcelona beim 2:0 gegen Olympique Lyon am 10. Oktober 2001). © getty 18/23 PLATZ 6: Mario Jardel - 33 Spiele (20. Tor für Galatasaray Istanbul beim gegen 3:2 die AS Monaco am 12. September 2000). © getty 19/23 PLATZ 5: Mario Gomez - 32 Spiele (20. Tor für den FC Bayern München beim 7:0 gegen den FC Basel am 13. März 2012). © getty 20/23 PLATZ 4: Filippo Inzaghi - 28 Spiele (20. Tor für den AC Milan beim 4:0 bei Deportivo La Coruna am 24. September 2002). © getty 21/23 PLATZ 3: Ruud van Nistelrooy - 27 Spiele (20. Tor für Manchester United beim 2:1 bei Bayer Leverkusen am 24. September 2002). © getty 22/23 PLATZ 2: Alessandro Del Piero - 26 Spiele (20. Tor für Juventus Turin beim 4:1 gegen die AS Monaco am 15. April 1998). Mit 23 Jahren, fünf Monaten und sechs Tagen erzielte er als jüngster Spieler der Liste sein 20. Tor. © getty 23/23 PLATZ 1: Harry Kane - 24 Spiele (20. Tor beim 4:2 gegen Olympiakos Piräus am 26. November 2019).

SSC Neapel - KRC Genk: Champions League im LIVE-TICKER

Wer die Partie nicht live im TV oder Livestream verfolgen kann, hat die Möglichkeit, auf den LIVETICKER von SPOX zurückzugreifen. Hier verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Szene.

Champions League: die Ausgangslage in Gruppe E

Vor dem letzten Spieltag ist der Kampf um die zwei vakanten Plätze im Achtelfinale der Königsklasse noch offen. Red Bull Salzburg, Liverpool und Neapel können allesamt noch in die K.o.-Runde einziehen.

Sollte Napoli die Pflichtaufgabe zu Hause gegen den Tabellenletzten aus Belgien meistern, stünden sie unabhängig vom Ausgang des Parallelspiels im Achtelfinale. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage müsste das Team von Carlo Ancelotti darauf hoffen, dass Salzburg nicht gegen Liverpool gewinnt.

RB Salzburg würde dahingegen bei einem Sieg gegen den LFC in jedem Fall im Achtelfinale stehen (Ausnahme: ein Tor Unterschied und mehr als drei Liverpool-Treffer), den Reds reicht bereits ein Remis in Salzburg für die nächste Runde.

© getty

Champions League: Tabelle der Gruppe E

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1. FC Liverpool 5 11:8 3 10 2. SSC Neapel 5 7:4 3 9 3. Red Bull Salzburg 5 16:11 4 7 4. KRC Genk 5 5:16 -10 1

Champions League: die heutigen Spiele in der Übersicht