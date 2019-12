FC Liverpool gegen RB Salzburg in der Champions League: TV, Termin, Datum

Am 6. und letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase trifft Red Bull Salzburg auf den FC Liverpool. Wann die Partie steigt und wo Ihr sie verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und verfolge über 100 Partien der UEFA Champions League live und exklusiv in voller Länge.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Liverpool gegen Salzburg, Termin: Wo und wann findet die Partie statt?

Am letzten Spieltag der Gruppe E kommt es in Salzburg zum Rückspiel zwischen dem LFC und den Hausherren. Austragungsort ist die Red Bull Arena in Salzburg, die Platz für 30.188 Zuschauer bietet.

Anpfiff der Partie ist am Dienstag, 10. Dezember, um 18.55 Uhr.

Liverpool - Salzburg: TV-Übertragung und Livestream

Das Entscheidungsspiel in Gruppe E könnt Ihr sowohl in Deutschland als auch in Österreich als Einzelspiel exklusiv auf DAZN sehen.

Der Streaming-Dienst zeigt neben der Partie auch viele weitere Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge. Dazu kommt die gesamte Europa League, die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die Serie A, LaLiga, Ligue 1 und MLS.

Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, danach zahlt Ihr 11,99 Euro im Monat und könnt jederzeit wieder monatlich kündigen. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen.

Pressestimmen nach Genk - Salzburg: Liverpool "bereits Angst gemacht" © GEPA 1/10 Salzburg hat sich mit einem 4:1 in Genk ein Entscheidungsspiel gegen Liverpool erspielt. Während die belgische Presse Trübsal bläst, warnen englische Gazetten vor dem Showdown in Salzburg. Die Pressestimmen. © GEPA 2/10 Het Laatste Nieuws: "Die europäische Kampagne ist für Genk zu Ende. Die Limburger sind auch auf eigenem Feld gegen Salzburg klar unterlegen. Auch Europa-League-Fußball im neuen Jahr ist keine Option mehr. Sauer." © GEPA 3/10 Het Nieuwsblad: "Abgewogen und für viel zu leicht befunden. Die meisten Träume bleiben betrügerisch. Genk ging gegen Salzburg auf die Suche nach dem ersten CL-Sieg, fand aber eine hoffnungslose Niederlage (1:4). Ein schmerzlicher Abschied aus Europa." © GEPA 4/10 De Morgen: "Genk fliegt nach einer hoffnungslosen Niederlage gegen Salzburg aus Europa. 'Auf Wiedersehen', sangen die Salzburger. Desaster für Genk und schon ein schwieriger Start für Hannes Wolf. Unser Champion liegt am Boden." © GEPA 5/10 Het Belang van Limburg: "Salzburg noch eine Nummer zu groß. KRC ausgeschieden in Europa." © getty 6/10 In der englischen Presse macht sich indessen großer Respekt für die Leistungen der Salzburger breit. Liverpool spielte gegen Napoli nur 1:1 und verpasste den Gruppensieg. Die Gazetten nehmen das Rückspiel gegen Salzburg ernst. © GEPA 7/10 Liverpool Echo: "Der Trip nach Salzburg im kommenden Monat wird nicht der fröhliche Urlaub, den viele Fans im hektischen Dezember-Programm erhofft haben. Statt eines Spiels um die Goldene Ananas gilt es, auf dem Spielfeld zu arbeiten." © GEPA 8/10 London Evening Standard: "Liverpool hat durch dieses Ergebnis eine günstige Gelegenheit verabsäumt, in Österreich kräftig zu rotieren. Im nächsten Monat sind die Reds bereits ausgelastet. (...) Salzburg hat unzählige Probleme in Anfield bereitet." © GEPA 9/10 Telegraph: "Das Remis ist nicht genug. Salzburg hat Chancen, Liverpool in die EL zu schicken. Die Österreicher werden sich auf die größte Nacht ihrer Geschichte vorbereiten, nachdem sie Klopps Mannschaft an der Merseyside bereits Angst gemacht haben." © GEPA 10/10 Daily Mirror: "Zumindest kann Klopp auf vergangene Saison zurückblicken, als der Aufstieg in die K.o.-Phase auch im finalen Gruppenspiel entschieden wurde. Salzburg ist eine gefährliche, quirlige Mannschaft, aber Liverpool sollte zu viel für sie sein."

Red Bull Salzburg - FC Liverpool: Die Partie im Liveticker

Darüber hinaus bieten wir Euch auch einen Liveticker zu der Partie an, genau wie zu allen anderen Spielen der Champions League.

Hier ist die Übersicht.

Red Bull Salzburg - FC Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erst rund eine Stunde vor Anpfiff verkündet, so könnten die beide Teams aber auflaufen:

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic - Minamino, Szoboszlai - Hwang, Haaland

Ersatz: Coronel, Ramalho, Pongracic, Ashimeru, Okugawa, Prevljak, Daka

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Ersatz: Adrian, Gomez, Milner, Keita, Shaqiri, Lallana, Origi

Champions League: Tabelle der Gruppe E mit Salzburg und Liverpool

Nach fünf Spieltagen ist in der Gruppe E noch alles möglich. Sollte Red Bull Salzburg gewinnen, wären sie aufgrund des direkten Vergleich gegenüber dem FC Liverpool auf jeden Fall im Achtelfinale (Ausnahme: mehr als drei LFC-Tore und nur ein Tor Unterschied).

Sollte Salzburg aber verlieren oder nur Remis spielen, stünden Jürgen Klopp und der FC Liverpool im Achtelfinale, unabhängig vom Ausgang der anderen Partie. Dort hat der SSC Neapel das Erreichen des Achtelfinales in der eignen Hand, mit einem Sieg gegen den KRC Genk wäre das Team von Carlo Ancelotti fix qualifiziert.